Nervozita kolem čipů. Proč zpráva firmy ASML způsobila dramatický propad akcií na amsterodamské burze

Společnost ASML pravděpodobně neznáte. Možná byste mohli. Je to v podstatě monopolní dodavatel litografických strojů určených pro výrobu čipů. Bez jejích zařízení se nevyrobí prakticky žádný z moderních čipů, kromě těch nejobstarožnějších.

Vždycky, když vzdycháme nad tím, že v Evropě není žádná cool technologická firma, tak si na ASML vzpomeňte. Evropa je prazdrojem firem, které vyrábějí podkladové technologie. Zařízení, které americké a stále častěji asijské firmy použijí, přilepí na obrobek svoji značku a prodají s příjemným profitem.

A to je také důvod, proč výsledky ASML jsou odbornou veřejností tak bedlivě sledovány. Velmi přesně nám říkají, jak výrobci čipů vidí trh odteď za rok, za dva. Tak dlouho totiž trvá vyrobit, dodat a odladit novou výrobní linku ASML. Jen tak pro představu: vývoj poslední generace litografických strojů ASML trval dvacet let. Když se Čína pokusila zařízení okopírovat, utratila čtyři miliardy dolarů, projekt nedopadl - nyní to zkouší jinak a za další peníze.

Propad objednávek na polovinu

Co trh vyděsilo? ASML odhaduje příjmy za třetí čtvrtletí letošního roku ve výši 7,5 miliardy eur, z čehož polovinu dělá zisk. Je tam nárůst proti předchozímu čtvrtletí - ale co je podstatné, je kolonka „objednávky“. Ta se totiž propadla na necelou polovinu - na 2,6 miliardy oproti 5,6 miliardy minulého čtvrtletí.

Šéf ASML Christophe Fouquet to vysvětluje lakonicky: „Zatímco v oblasti umělé inteligence pokračuje silný vývoj a růstový potenciál, v jiných segmentech trhu trvá zotavení déle. Nyní se zdá, že oživení je pozvolnější, než se dříve očekávalo. Očekává se, že to bude pokračovat i v roce 2025, což vede k opatrnosti zákazníků.“

A tato věta vyvolala značnou nervozitu trhu. Čert vezmi ASML, to svých 30 miliard eur obratu v roce 2025 zvládne. Pro představu, to je téměř dvojnásobek obratu Škoda Auto. Jenže to znamená, že trh čipů a zařízení na něm neočekává růst. Ve špatné kondici budou nejenom firmy čipy vyrábějící, ale také firmy, které vyrábějí elektroniku. Zjednodušeně řečeno celý trh.

Tak například Intel. Jeho čísla za druhé čtvrtletí byla natolik špatná a investoři jimi byli tak překvapeni, že společnost ztratila hodně ze své důvěryhodnosti na finančních trzích. Intelu se nedaří dohnat kvalitu výrobních procesů, jakou nabízí TSMC, což omezuje nejenom jeho vlastní procesory, ale i vizi vyrábět procesory pro jiné zákazníky.

Nedávno se dokonce objevila zpráva, že kolem Intelu krouží Qualcomm, designer mobilních čipů Snapdragon - s nabídkou akvizice. O té se má údajně rozhodnout po amerických prezidentských volbách! Qualcomm potřebuje získat Intel proto, aby se zbavil finanční závislosti na dodávkách firmě Apple. Ta mu dělá pětinu obratu, jenže signalizuje přechod na vlastní výrobu zbývajících čipů v roce 2027. Intel - či jeho část - by Qualcommu přidal na stabilitě.

Jenže Intel je z možnosti akvizice tak vyděšený, že formuje alianci se svým někdejším největším rivalem, společností AMD. S tím se dohodl na společném postupu při prosazování platformy x86 - to jsou procesory používané především v počítačích se systémem Windows. Hlavním konkurentem x86 je, jak jinak, platforma ARM. A tak někdejší konkurenti Intel a AMD budou spolupracovat s dalšími firmami, jako je Dell, Microsoft nebo Linux Foundation na „formování budoucích architektonických prvků x86“ a prosazování „konzistence softwaru a standardních rozhraní“.

Následky provázanosti průmyslu

Čipovým firmám přidělávají vrásky na hlavě také sankce USA vůči Číně. Kvůli sankcím se nesmí do Číny vyvážet nejpokročilejší čipy Nvidia a USA přemýšlejí o rozšíření sankcí na některé blízkovýchodní země, které dnes slouží k reexportu čipů do Číny.

Čína se mezitím snaží vyvinout jak vlastní designy čipů včetně těch kvantových, tak vlastní výrobní proces nezávislý na ASML - a to přes to, že představuje polovinu tržeb ASML. Dodávat se sem nesmí jen ty nejpokročilejší zařízení. I výrobní zařízení ASML jsou totiž díky dohodě americké a nizozemské vlády pro vývoz do Číny omezeny.

Ani jihokorejský Samsung není odolný před otřesy trhu - a to je sám sobě z velké míry zákazníkem. Nedávno jmenovaný šéf polovodičové divize Jun Young-hyun v neobvykle upřímném prohlášení vydaném poté, co Samsung zveřejnil nižší než předpokládané tržby a zisk, slíbil, že provede reorganizaci.

Jistě, procesorů a čipů všeho druhu se bude spotřebovávat stále více. Ale ne o tolik, o kolik se původně očekávalo. Oživení trhů přichází pomaleji - a to bude mít své následky. Finanční - a také v zaměstnanosti.

Provázanost moderního průmyslu je veliká, když se prodává méně elektroniky, je na ni potřeba méně reklamy, ta zase zaplatí méně médií nebo filmů, jejichž část navíc vytvoří nebo natočí umělá inteligence. A to je také důvod, proč Qualcomm s pokusem o převzetí Intelu čeká, až proběhnou volby v USA.

Tak co, už si pamatujete, kdo je ASML?