Dejme tomu, že si chcete založit emailový účet. Najdete perfektně vyhlížející službu, MegaHyperExtraMail.com. Má krásně udělané uživatelské rozhraní na webu i mobilní aplikaci. Dostanete k nim hromadu datového prostoru. Služba má ale i jednu nevýhodu. Dá se použít jen ke komunikaci s dalšími uživateli MegaHyperExtraMailu. Kdybyste chtěli napsat někomu s adresou třeba na Gmail.com, Seznam.cz, nebo Lidovky.cz, máte smůlu. Takový poskytovatel elektronické pošty by byl pochopitelně na dvě věci.
Ve zhruba 35 procentech online provozu se to však děje běžně. Průměrný obyvatel Země totiž stráví na internetu šest hodin a 38 minut denně. Z toho 143 minut věnuje službám poněkud nepřesně označovaným jako sociální sítě.
|
Evropské sociální sítě přibývají. Uživatelé ale dál upřednostňují ty americké
Máte-li účet dejme tomu na Facebooku, můžete jejich prostřednictvím komunikovat jen s jejich dalšími uživateli. Pokud někdo z vašich známých využívá konkurenční X, Reddit nebo TikTok, je z vašeho pohledu za zdí. Můžete mu leda poslat klasický mail. Nebo papírový dopis. O sdílení fotek, odkazů nebo videí si můžete nechat jen zdát.
Když se navíc rozhodnete danou síť opustit, narazíte na problém. Svoje kontakty si nemůžete jednoduše vzít s sebou. Zůstanou uzamčené ve vašem původním virtuálním sousedství.
Uživatel na prodej
Platformy typu Facebooku se navíc během posledních pěti let výrazně změnily. Připomínají spíše televizi či rádio. Místo abyste na nich četli, sledovali či poslouchali obsah sdílený svými přáteli, vidíte, co vám nabízí jejich provozovatel. Sociální sítě jsou v tom velice efektivní. Na rozdíl od zmíněných sdělovacích prostředků staršího typu mají totiž k dispozici podrobné analýzy vašeho chování.
|
Mundus sine Caesaribus! Alternativní síť Bluesky vydělává prodejem triček
Snaží se vás tak přimět, abyste na službě trávili co nejvíc času a viděli co nejvíc reklam. Jste pro ně zboží, které zadavatelům inzerce prodávají. Pokud vás k zevlování na daném webu přimějí hádky s jinými uživateli, fajn. Zobrazí vám obsah, který vás ke sporům vyprovokuje.
Tento přístup pohání dnešní vzestup extremistických politických stran pozorovaný na celém světě. K moci se dostávají internetoví trollové. Jejich příklady od nás i ze zahraničí si asi snadno doplníte sami.
Uvedené obtíže chtějí řešit zastánci nových, decentralizovaných sociálních médií. Vaše identita i kontakty mají podle nich patřit jen vám. Kromě toho na nich máte mít i kontrolu nad obsahem, který vidíte.
AT protokol
Základ decentralizovaných sítí tvoří takzvaný protokol. Jde o soubor pravidel, která definují jak založit účet, identifikovat uživatele, vytvořit příspěvek a tak dále. Protokolů je momentálně víc. Dominantním se však pomalu stává jeden označovaný jako AT. Zkratka znamená Authenticated Transfer, něco jako Protokol ověřeného přenosu.
Dlouho na něm byla založená jen síť Bluesky. Ta na první pohled připomíná bývalý Twitter. Pod kapotou se od něj ale dost liší.
V poslední době však aplikace AT protokolu rostou jako houby po dešti. Kromě sdílení krátkých zpráv slouží i k publikování dlouhých článků, videí, fotek nebo vysílání živých přenosů. Pro AT ekosystém se ujal anglický výraz Atmosphere, česky tedy Atmosféra.
Podle statistik zveřejněných profesní sítí Sifa ID už na internetu existuje 91,6 milionu AT protokolových identit. Je to poměrně vysoké číslo. Část těchto účtů bude ale neaktivních, ovládaných stejným člověkem nebo využívaných boty.
Ve srovnání s 3,07 miliardy uživatelů Facebooku navíc stále působí zanedbatelně. Nedávno však vyšla nenápadná novinka, která má potenciál zamíchat kartami. Americká společnost Automattic zveřejnila utilitu propojující s Atmosférou redakční systém WordPress.
Dvě stovky nadšenců
Pokud jste někdy provozovali vlastní web, WordPress určitě znáte. Původně vznikl jako prostředek k založení a vedení blogu. Časem se ale vyvinul v otevřený nástroj ke správě téměř libovolného typu webové stránky. Momentálně na něm běží 41,9 procenta všech existujících webů. Z milionu těch nejnavštěvovanějších funguje na bázi WordPressu asi pětina. Systém má zásuvné moduly, podobně jako třeba webové prohlížeče.
|
Obrázková revoluce. Alternativní sociální sítě zkoušejí klonovat Instagram
Do WordPressu si můžete nainstalovat třeba rozšíření, které vám umožní rozesílat své články formou newsletteru, přepínání mezi tmavým a světlým vzhledem stránky, zabudovanou fotogalerii. Možností je hafo.
Plugin propojující WordPress s AT protokolem se jmenuje Atmosphere. Umožňuje zveřejňovat obsah v celém jeho ekosystému pod jednotnou identitou. Zároveň z nich můžete dostávat na své příspěvky odpovědi.
Verze rozšíření 1.0.0 vyšla teprve 20. května 2026. Zatím ji používá jen něco přes dvě stovky lidí. Vesměs půjde o nadšence otevřeného webu.
Spojení s firmou Automattic ovšem naznačuje, že by uživatelů modulů mohlo přibýt. Tuto společnost totiž založil jeden z původních autorů samotného WordPressu Matt Mullenweg. Automattic udržuje mimo jiné modul Akismet.
Slouží jako ochrana před komentářovým spamem. Stal se už de facto pevnou součástí systému. Podobných případů je víc. Pokud by stejný osud potkal i plužinu Atmosphere, znamenalo by to vzájemné propojení řádově stovek milionů webů.
Jakýkoliv článek, komentář, fotka či video vydané na některém z nich by byl automaticky čitelný pro všechny ostatní. Rozkouskování internetu na oplocené zahrádky by dostalo vážnou ránu. Nezbývá než autorům modulu držet palce.