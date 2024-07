Názor

Rok 2020 přinesl epidemii covidu, lockdowny, zavřené školy i distanční výuku. Mnozí si mysleli, že je to krok ke světu, kde děti nebudou ve škole „od zvonění do zvonění“ a vše vyřídí z domova digitálně. Jenže pak vyšlo najevo, že je to omyl. Že škola není jen nalévárnou vědomostí, ale též socializuje děti z různých prostředí. O tom se diskutuje všude, kde se za covidu uzavíraly školy. Ve stylu „dnes bychom to tak přísně nedělali“.