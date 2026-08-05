Když tabulka porazí sport. České atletky se staly obětí mechanického použití kritérií

V atletice se měří každá setina. Kvalita sportovní instituce se však nepozná jen podle přesnosti stopek. Pozná se také podle toho, zda umí rozlišit mezi pravidlem a jeho smyslem. V případě ženské štafety na 4 × 100 metrů tuto zkoušku vedení Českého atletického svazu podle mého názoru nezvládlo.
Fakta jsou poměrně prostá. České sprinterky se podle kvalifikačního systému European Athletics vešly mezi týmy oprávněné startovat na srpnovém evropském šampionátu v Birminghamu. Domácí svaz však nad evropská pravidla postavil ještě vlastní podmínku: v letošní sezoně musela štafeta zaběhnout 43,70 sekundy. V Banské Bystrici dosáhla času 43,80. Desetina sekundy rozhodla, že do Birminghamu nepojede.
Tady není spor o to, zda svaz směl stanovit přísnější kritérium. Směl. Spor je o to, zda bylo rozumné a zda jeho mechanické použití slouží české atletice. Pravidla mají chránit férovost a kvalitu nominace. Když ale v konkrétní situaci zabrání startu týmu, který získal mezinárodní kvalifikaci a v evropském pořadí předčil několik účastníků šampionátu, mění se pravidlo z nástroje řízení v alibi.
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Otazníky před mistrovstvím Evropy. Stihnou hvězdy vyléčit bolavá těla?
Zvlášť těžko se takové rozhodnutí obhajuje ve chvíli, kdy byly závodnice podle zveřejněných informací připraveny uhradit si cestu samy. Ani to samozřejmě neřeší všechny organizační a odpovědnostní otázky. Bere to však svazu nejsnazší vysvětlení, tedy náklady. Zůstává proto otázka podstatnější: Jaký sportovní prospěch přinese české atletice to, že její kvalifikovaná štafeta zůstane doma?
Nenahraditelná zkušenost
Někdy slýcháme, že na vrcholnou akci mají jezdit především ti, od nichž lze čekat medaili nebo finále. Taková úvaha může být jedním z hledisek, nesmí se však stát jedinou filozofií reprezentace. Mistrovství Evropy není odměnový zájezd, ale ani uzavřený klub několika hotových hvězd. Je to nejvyšší soutěž kontinentu a také prostředí, v němž se závodníci učí zvládat tlak, chyby i odpovědnost za tým.
U štafety to platí dvojnásob. Souhra se nedá vytvořit na poradě ani nahradit tréninkem bez tribun. Předávky pod tlakem, čekání v call roomu, reakce na chybu soupeřek či vlastní zaváhání – to jsou zkušenosti, které lze získat jen závodem. Pokud chceme jednou konkurenceschopný tým pro mistrovství světa nebo olympijské hry, musíme mu dovolit projít i evropským šampionátem, kde ještě nemusí patřit k favoritům.
Jako někdejší předseda Národní sportovní agentury dobře vím, že žádný svaz nemůže utrácet bez hranic a že nominace není automatický nárok. Stejně dobře ale vím, že hospodárnost neznamená pouze krátit. Znamená vynakládat veřejné peníze tak, aby naplňovaly účel, pro který byly poskytnuty. Národní sportovní agentura letos přiznala Českému atletickému svazu na podporu svazové činnosti přes 206 milionů korun. U instituce s takto silnou veřejnou podporou je legitimní požadovat nejen účetní kázeň, ale také srozumitelnou sportovní strategii a odpovědnost za její důsledky.
Vedení svazu proto nestačí říci, že atletky nesplnily domácí limit. To je popis postupu, nikoli vysvětlení rozhodnutí. Veřejnost, kluby, trenéři a hlavně samotní reprezentanti mají právo vědět, proč byla hranice nastavena právě na 43,70, jaký cíl měla chránit a proč v tomto případě převážila desetina sekundy nad evropským pořadím, rozvojovou hodnotou startu i nabídkou závodnic nést část nákladů.
Promarněná příležitost
Český atletický svaz by měl po každé nominaci zveřejnit přehled, z něhož bude patrné, kdo splnil mezinárodní podmínky, kdo domácí požadavky a z jakých konkrétních důvodů nebyl nominován. Ne jako ústupek kritikům, ale jako standard organizace, která rozhoduje o kariérách sportovců a hospodaří s veřejnou podporou.
Nejde o to zrušit všechny domácí limity ani posílat na šampionát kohokoli. Jde o přiměřenost, předvídatelnost a schopnost nést odpovědnost i za výjimku. Funkcionář se nemůže schovat za tabulku, kterou sám vytvořil. Musí umět obhájit, že její použití sportu opravdu pomohlo.
V Birminghamu nakonec poběží štafety, které byly v evropském pořadí za českým týmem. Češky budou závod sledovat z domova, přestože se podle mezinárodního pořadí mezi účastníky kvalifikovaly. To není projev přísnosti. Je to promarněná příležitost, sportovní i institucionální.
Autor je bývalý předseda Národní sportovní agentury