Little Boy a stín Černobylu: Osmdesát let v půli zlomeného atomového věku

Před 80 lety, v pondělí 6. srpna 1945 ve čtvrt na devět ráno japonského času, vybuchla půl kilometru vysoko nad Hirošimou první bojově využitá nukleární bomba. Jmenovala se Little Boy a nebyla to žádná přezdívka, nýbrž oficiální kódový název. Malý klouček vážil čtyři a půl tuny a síla výbuchu odpovídala 15 tisícům tun trinitrotoluenu. Okamžitě zabila 70 až 80 tisíc lidí, do konce roku 1945 jich zemřelo na následky zranění, popálením a nemoci z ozáření ještě jednou tolik.