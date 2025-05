Knihy do sluchátek jsou možná trendy. Hercům ale slávu nepřinášejí

Audiokniha roku, to nejsou žádní Čeští lvi, i když herců, a především pak známých hlasů se v sále sejde úctyhodné množství. Co je film, totiž víme moc dobře desítky a desítky let. Co je audiokniha, to už tak obecně jasné není. Za což může nejspíš onen proklatý termín „audiokniha“, který se u nás prosadil až po miléniu – na rozdíl od komerčních záznamů mluveného slova. Ty si na gramodeskách kupovali už naši prarodiče a v zahraničí jejich tradice sahá až do konce devatenáctého století.

Navíc u nás musely audioknihy bojovat s množstvím předsudků. Pamatuju si, jak jsem se ještě před pár lety musel obhajovat, když jsem si to které literární dílo raději poslechl načtené profesionálním hercem, místo toho, abych si ho přečetl sám.

Říkalo se, že nahrávky jsou určeny převážně těm, kteří na text nevidí. Že z nich nikdo nic nemá, protože se pouštějí pozdě večer jako prostředek na usnutí. Případně, že jsou všechny vlastně krácené. Tedy platil názor, že poslouchat román se zdaleka nemůže rovnat jeho četbě – po kvalitativní a leckdy ani kvantitativní stránce. A to ani nepočítám, kolikrát jsem byl označen za „líného čtenáře“.

Přijímat příběh vyprávěním

Naštěstí všechny tyto mýty v posledních letech ztrácejí na síle. Navzdory zlým jazykům je v nás ona potřeba přijímat příběh vyprávěním – jaksi od úst k uším – zakořeněná velice hluboko. Ono i tomu psanému příběhu se ostatně neříká „vyprávění“ jen tak pro nic za nic. Máloco se vyrovná tomu komfortu, kdy si jeden může sednout do křesla, autosedačky nebo kupé a nechat si vyprávět. A co si s sebou nějakou dobu neslo punc staromilské zábavy, to si s novými médii, platformami, downloadem a streamingem opět získalo oblibu u generací nejmladších.

Došlo k tomu tak nějak nenápadně. Před lety se vzrůstající popularitou portálu YouTube se vyrojil i obsah, který byl převážně určený k poslechu. Jeho konzumenti později volně přešli k poslechu podcastů, další pak raději než poslouchat každou hodinu nebo dokonce půlhodinu nový pořad dávají přednost poslechu románu.

Audioknižní trh neustále roste, stejně jako počet vydávaných titulů a nahrávky jsou spojeny se jmény známých herců jako Pavel Soukup, Taťjana Medvecká, Viktor Preiss, Otakar Brousek ml. nebo Vilma Cibulková. Dobře, nejsme na tom ještě jako v Německu, kde na knižních veletrzích místo několika stánků zabírá sekce „Hörbuch“ celé pavilony. Audioknihy se už ale běžně využívají při výuce, můžeme je zaslechnout hrát z okýnek vyčkávajících taxíků, hovoří o nich členové čtenářských klubů.

Audioknižní událost roku

Jen mediální, marketingová i obecná pozornost věnovaná zvukovým vydáním vypadá, jako by poslouchat příběhy byla stále tak trochu ostuda. Poněkud politováníhodná situace, kdy se letos sešlo předávání cen Audiokniha roku i cen Magnesia Litera ve stejný den, poukázala na to, jak ostýchavě, skromně a vlastně tiše ona největší audioknižní událost roku proběhla. O tom, že ohlas tohoto klání zcela zanikl v diskusích o výsledcích Litery, mluvit ani netřeba.

Osobně se domnívám, že je to škoda. A lze jedině doufat, že se v příštích letech ona opětovně vzrůstající obliba poslechu mluveného slova odrazí i v míře pozornosti, kterou si všichni ti herci, režiséři a vůbec lidé od audioknih zaslouží.

Autor je spisovatel, publicista, lektor