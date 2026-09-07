Šetřila se práce pěti stovek zaměstnanců a hlavním zjištěním bylo, že z času stráveného na internetu připadlo 42 procent na jejich soukromé aktivity. Celkovou takto způsobenou roční ztrátu odhadl auditor na 21 milionů korun. Jeden zveřejněný případ ukazuje, že se konkrétní úředník svým soukromým aktivitám na internetu věnoval v průměru čtyři hodiny denně.
Až potud by se takový audit zdál vcelku správně zadaný a ukazující na předem tušenou „pracovitost“ ministerských úředníků. (Mimochodem, zkuste se na tento úřad coby anonymní žadatel nějakého potvrzení obrátit a pochopíte oprávněnost auditu.) Jenže úředníci nedají svou kůži zadarmo a v předtuše nepříjemných konsekvencí vyrazili do protiútoku.
Žádné velké konsekvence
Ve veřejně nedostupné petici se obrátili na některá média a stěžovali si na chování svých nadřízených. Ne, cílem nebylo vysvětlení, omluva nebo distancování se od lidí, kteří v práci nepracují. Byl jím jen útok na ministra, který prý porušil jejich práva a na kontrolu je předem neupozornil. Tím pádem mohly být poskytnuty třetím osobám jejich privátní informace.
Ministr to popřel, ale faktem je, že audit provedlo ministerstvo netransparentně, bez včas zveřejněné smlouvy a s nejasným ponaučením zaměstnanců. Jinými slovy, tak trochu zfušovaně.
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Reformátor Vojtěch? Ministerstvo není nečinné, tvrdým a nutným střetům se ale vyhýbá
Následně se do ministra opřela opozice, která jím zadaný audit označila za „šmírování“ a místo zaměření se na podstatu problému, tedy velmi nízkou pracovní morálku zaměstnanců ministerstva, využila tuto kauzu ke kritice svého politického oponenta. Ten, dalo by se říct v hluboké defenzivě, opustil výsledky auditu a slíbil, že nikoho nepropustí.
Za audit tedy vydal stát milion korun. Z této investice ale asi žádné velké konsekvence nebudou, protože za jednoznačné vítěze tohoto kocourkovského případu můžeme vyhlásit úředníky ministerstva zdravotnictví. Konkrétní zaměstnanec trávící denně čtyři hodiny na internetu svými soukromými aktivitami si nyní už zřejmě bude dávat větší pozor a ministr své podřízené nejspíš raději nikdy víc kontrolovat nebude. To bude hlavní pravděpodobný dopad provedené kontroly.
Jen bude pro ministra Adama Vojtěcha v jeho budoucí politické kariéře obtížné vysvětlovat někomu, že má své podřízené kontrolovat a v případě nutnosti i propustit. Pro nás všechny je škoda, že nenašel dostatek síly to sám udělat.