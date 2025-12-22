Střelba do Židů podle západního modelu terorismu. Odpovědnost za vraždění nesou i politici

Otec imigroval do Austrálie v roce 1998 na studentské vízum. Islámský stát vraždění pochválil a teroristický útok označil za zdroj hrdosti. Oba střelci od 1. do 28. listopadu pobývali na Filipínách a policie zkoumá, jestli zde nedostali vojenský výcvik od příslušníků džihádistických organizací napojených na Islámský stát, protože v zemi již dlouhá léta působí teroristická skupina Abú Sajáfa. Krátce po tomto vraždění policie zadržela sedm muslimů, protože je podezírala z přípravy teroristického útoku.
V Austrálii s přibližně 27 miliony obyvatel podle sčítání obyvatelstva v roce 2021 se k islámské víře hlásilo více než 813 tisíc lidí, tedy zhruba 3,2 procenta obyvatelstva. V zemi v roce 2012 žilo na 400 tisíc muslimů, což znamená, že se za pouhých třináct let jejich počet více než zdvojnásobil. To jen pro orientaci.
Podobné útoky proti Židům bezpečnostní analytici obvykle vysvětlují tzv. pyramidovým modelem terorismu. Na vrcholku jsou dva teroristi, v tomto případě otec a syn; pod nimi existuje vrstva lidí, kteří jejich čin podporovali, radikalizovali je přímo nebo na internetu, vycvičili je, platili; pod nimi ještě širší skupina obyvatelstva, která sdílí islamistickou ideologii a antisemitismus, financují či jinak podporují podobně smýšlející organizace; a nakonec vidíme dnes už zhruba milionovou muslimskou populaci v Austrálii.
Nevidíme, neslyšíme
Kromě dvou teroristů odpovědnost za vraždění nepřímo nesou i vládní politici nejen v Austrálii, která se například podle názoru britského spisovatele Zeddyho Lawrence stává semeništěm antisemitismu, ale i prakticky ve všech zemích tzv. vyspělého Západu. Důvod: levicově-liberální politici, kteří jsou u moci, hlásají, že ilegální migrace je pozitivní věc, multikulturalismus naše společnosti posílí a další notoricky známé pokrokové mantry. Kritické hlasy systematicky potlačují a jsou země, kde odlišné názory dokonce kriminalizují.
Mainstreamoví politici ale nejvíce nesnášejí situaci, když na jejich dveře zaklepe ředitel tajné služby a sdělí jim, že v zemi existuje velmi vážný problém spojený s nelegální migrací – hrozba teroru a rostoucí násilná kriminalita. Něco takového dotčení politici nechtějí slyšet a podle toho se začne chovat i armáda úředníků pod nimi.
Zářným příkladem je ředitel německého Spolkového úřadu pro ochranu ústavy Hans-Georg Maassen, kterého kancléřka Angela Merkelová v roce 2018 kvůli jeho kritice migrace a varování před radikalizací levice poslala do nuceného důchodu. Přitom v dnešní době tajné služby dokážou shromáždit řadu informací, z nichž pomocí AI lehce najdou potenciální teroristy – někdo kupuje zbraně, udržuje kontakty s radikálními skupinami, byl ve výcvikovém táboře džihádistů či od nich dostává peníze.
Ale zastrašení šéfové tajných služeb prostě raději zalezou do boudy a přestanou štěkat. A když v zemi vládne progresivní elita a jí sloužící policie a justice, jejichž hlas zesiluje parta pokrokových akademiků, umělců, novinářů, influencerů a celebrit, nedivme se, že kritická masa nových Evropanů či Australanů vyprodukuje i několik teroristů.