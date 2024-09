Nenazrál čas, aby auta trochu zlevnila? Škoda Fabia už přestala být synonymem obyčejného vozu pro běžnou rodinu

Nedávno psal komentátor a ekonom Lukáš Kovanda, že to VW poněkud přehnal s elektromobily a že doplácí i na to, že příliš rychle utlumuje výrobu aut se spalovacími motory, ale hlavně – že zkrátka elektrické Volkswageny nejdou na odbyt. Ale nejen to. Pro nás je podstatnější, že Škoda Fabia už po zdražení přestala být synonymem obyčejného rodinného auta pro běžnou rodinu. Což vidím, když se na celý problém dívám jako zákazník, spotřebitel a řidič.

Škoda Karoq, auto dlouhé jako čínské MG ZS (4,3 metru), na oficiální stránce Škoda Auto začíná na cenovce „od 653 tisíc Kč“. Doporučená cena Škody Kamiq činí 469 tisíc (ale oproti němu působí MG robustněji a dospěleji) a pak existuje i SUV Volkswagenu T–Cross za 449 tisíc, ale to je na poměry SUV opravdu „maličké“.

Není to žádné objevení Ameriky, že na náš trh přicházejí levnější čínská auta, ale řekl bych, že se nyní láme psychologická hranice, kdy se jich lidé pomalu přestávají bát. Auto MG, které jsem si vzal jako jeden z příkladů, je vidět na našich silnicích stále častěji.

Podle Cebie bylo MG ZS loni 21. nejprodávanějším autem v Česku s 2 034 kusy a ohromujícím meziročním nárůstem 419 %. Jestli je to nespolehlivý vůz, se v různých statistikách poruchovosti ještě nestihlo odrazit, protože tak dlouho na trhu není. Nicméně, dnes mají auta zase poměrně dlouhou záruku – až sedm let.

Zlevnit, nebo zaniknout

Nejprodávanější byla tradičně Škoda Octavia (21 tisíc kusů), ale MG přeskočilo i tak běžná auta, jako jsou Hyundai i20 nebo Renault Clio. Nabízí se jednoduchá otázka: není čas, aby auta tradičních značek trochu zlevnila? V řádu nižších desítek tisíců.

Pro evropské automobilky by to měl být budíček. Samy nejlépe vědí, jaké mají marže, a četl jsem mnohokrát, že jsou spíše utajované, jen se odhadují, a to hlavně proto, že jsou slušné. Asi je lepší si z nich ukrojit než zaniknout. Na Aktuálně.cz vyšla loni statistika, kolik automobilky vydělají průměrně na jednom autě. U Hyundai je to řádově 40 tisíc, u VW 60 tisíc. Prostor tu je. Myslím, že se teď odehrává u aut něco podobného jako dříve u chytrých mobilů, které také velká konkurence zlevnila.

Jiná věc je, že Česko je na automobilovém průmyslu do jisté míry závislé. Kdyby se jednou Mladá Boleslav změnila v Detroit, těžko by nás to nechalo lhostejnými.

Není to tak dávno, kdy většina lidí kupovala auta průměrně za 250 tisíc korun, takže dosáhla na ta malá nebo ojetá. Je jasné, že po inflaci si budou muset připlatit, i když dostanou modernější vůz, než měli minule, pokud si kupují auto každých, řekněme, deset let. Ale jistě si nechtějí připlatit o moc víc. A většinou nebudou chtít utratit půl milionu, za které jim koncern VW slibuje „lidový“ elektromobil, o kterém se ale zatím jen mluví.

Tipuji, že mi někdo z expertů na to „zlevňování“ odepíše, že tomu nerozumím, že to není tak jednoduché a tak podobně. Jenomže – problém je v tom, že tisíce podobných lidí, „kteří tomu nerozumějí“, možná právě nyní uvažují, že si... koupí auto.

Autor je editor MF DNES