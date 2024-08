Jednou možná budou jezdit zcela automatická auta všude. Zatím je to jen sen

Podcenili jsme složitost problému. Zdálo se, že máme vlastně všechny komponenty na to, abychom mohli sestavit auto, které se bude řídit samo, ale ukázalo se, že to nestačí. Že svět kolem nás nejde snadno zmapovat a popsat pravidly. Že automatický řidič musí řešit nepředvídatelné situace, které dosud zvládá lépe člověk.

Připomíná to trochu předpovědi o brzkém příchodu létajících aut či kolmo přistávajících raket a letadel. Technologie pro to byly známy desítky let. Ale stejně nic takového nevzniklo. Kvůli nákladům, nepraktičnosti či proto, že chyběly věci, o kterých jsme původně nevěděli, že je potřebujeme. Třeba vyspělé počítače pro kolmé přistání.

Co z toho plyne pro samořiditelná auta? Jednou možná budou jezdit všude, ale ještě to může léta či desetiletí trvat. Sen o autonomním pohybu je zatím jen snem.