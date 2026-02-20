Jack Daniels a rozmazlená auta, která je nutné připojit k počítači, abychom věděli, co jim je

Auto je ale Shawnovo, a tak mu nezbývá, než se o něj starat. Když se Sonye z nějakého záhadného důvodu podařilo zničit gumy a Shawn chtěl zajet do servisu, auto se odmítlo hnout z místa. Blikaly na něm kontrolky a nápis „vyměň pneumatiky“.
„Jo, to bych moc rád,“ opáčil Shawn, „ale jak to mám udělat, když ty nechceš jet do servisu?“ A zavolal odtahovou službu.
Ve značkovém servisu specializovaném na bavoráky připojil chlapík auto k počítači, podíval se na obrazovku, moudře se zatvářil a řekl: „Je potřeba vyměnit gumy.“
„To je panečku přístroj!“ neodpustil si Shawn. „Kdyby to ten váš počítač nediagnostikoval, v životě by mě to nenapadlo.“ Z hlasu mu odkapávala vyšší dávka sarkasmu, než měl v úmyslu, a chlapík beze slova ukázal na ceduli na zdi, na které stálo, že fyzické ani slovní násilí vůči personálu nebude tolerováno.
Shawn se rozloučil co nejzdvořileji a nechal auto odtáhnout zpátky domů. Sonyu tím nepotěšil.
Pak koupil mírně ojeté, ale zcela funkční gumy. Když v jiném servisu jeho SUV zase připojili k počítači a počítač problém hbitě diagnostikoval, přemluvil Shawn mechanika, aby gumy vyměnil.
Stalo se. Jenže autu začaly zuřivě blikat kontrolky a nápis „pneumatiky nejsou nové“.
„No to nejsou,“ řekl Shawn. Zaplatil opraváři a zavolal odtahovou službu.
Tentokrát nenechal auto odvézt domů. Místo toho zamířil do sousední čtvrti, kde v malém zanedbaném domku v zahradě zarostlé plevelem a trním už léta bydlí Jack Daniels.
Jack je Shawnův krajan, i on je z Jamajky. Nikdo nezná jeho pravé jméno a můžeme jen hádat, jak přišel zrovna k téhle přezdívce. Mohli by mu zrovna tak dobře říkat Rum Bez Coly nebo Dřevný Líh. Daniels s nadšením vychlastá cokoli jen trochu podobného alkoholu. A vykouří cokoli, co hoří.
Jack je pořád veselý, úplně pořád. Svou slunečnou osobnost bez ustání doplňuje etanolem a THC. Někdy jedno pije a druhé kouří, jindy naloží mařenu do brandy a pije oboje, jindy polije jointa lihem a zapálí si oba životabudiče naráz. Obveselování své duše má promakané.
Jack je moc šikovný a je to skvělý automechanik. Jeden z těch, co nepotřebují připojit auto k počítači, aby poznali, co mu je.
Když mu před domem přistálo Shawnovo SUV, nepoučil Shawna, že je potřeba vyměnit gumy. Běžel pro hever.
Magie Jacka Danielse zapůsobila. Auto si nechalo nasadit zánovní gumy a místo protestů spokojeně píplo. A nastartovalo.
Shawn vytáhl plácačku rumu. Jack Daniels přijímá platby jedině v naturáliích, a Shawn má příliš dobrou práci, než aby riskoval, že ho někdo přistihne s marihuanou.