Dva se perou a třetí se směje. Zavedení cel je důkazem, že se rozhádaný autoprůmysl rozkládá

Cla ve výši až 38,1 % na nově dovážené elektromobily do EU mohou platit od července. Jak to nakonec bude a jaká cla budou různé automobilky platit, o tom úřady rozhodnou později a kdo ví, třeba to pak zase národní hlasování zruší.

Nicméně aktuální zavedení cel, proti kterému brojí Německo a tamní automobilky nahlas už několik týdnů, dokazuje, že v evropském autoprůmyslu je něco zásadně špatně. A to i přesto, že proti zavedení cel se vyjádřily i další země a automobilky, třeba Švédsko a Maďarsko, Česko a Slovensko.