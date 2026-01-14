Dočká se jednou i BMW? Co nám evropské Auto roku říká o elektrifikaci

„Počkat, Mercedes přes padesát let nevyhrál Auto roku? Jak je to možné? Nedělá snad ta nejlepší auta? A co BMW? Nebo Ferrari, Porsche a Range Rover? Tyhle značky musí přece vyhrávat každou chvíli, vždyť jaká lepší auta tady v Evropě vyrábíme?“
S tímto uvažováním se setkávám snad každý rok, když se kdekoliv řeší výsledky evropského (nebo i českého) Auta roku nebo i pouhé nominace. A nepřekvapuje mě to. Je vlastně logické si myslet, že „autem roku“ by mělo být to nejlepší. Nejrychlejší, nejlépe vybavené, nejluxusnější, nejschopnější v terénu. To, co si koupíte, když se nemusíte ohlížet na peníze.
Ve skutečnosti ale luxusní značky ankety Auto roku téměř nevyhrávají ani na evropské, ani na české úrovni. Je pro to dobrý důvod. Hodnotícími kritérii pro Auto roku, abych citoval přímo oficiální web, jsou design, komfort, bezpečnost, spotřeba, ovladatelnost, výkony, funkčnost, ekologie, radost z řízení a ceny. Zvláště důležitými faktory pak jsou technické inovace a poměry ceny a hodnoty.
Evropským autem roku je mercedes. Elektrická škodovka druhá
Tady je důvod, proč se vítězem nikdy nestalo BMW, Ferrari ani Range Rover, Porsche si připsalo jedno vítězství v roce 1978 a jediné auto luxusní značky, které anketu vyhrálo od té doby, byl inovativní elektrický Jaguar I-Pace. Naproti tomu takový Fiat vyhrál hned devětkrát, Renault osmkrát, z toho dvakrát s různými generacemi modelu Clio. Peugeot šestkrát, Ford a Opel pětkrát. Volkswagen čtyřikrát, z toho dvakrát s Golfem.
Auta, která mají potenciál
Evropské poroty zkrátka očividně zajímá spíše to, které auto má potenciál zlepšit život běžného motoristy, než přehlídka špičkových technologií za cenu bytu. Proto tak často vyhrává Renault, který má dlouhou tradici v nabízení inovativních a přitom dostupných aut. I z jeho nabídky přitom vyhrávaly malé a dostupné modely, jako už zmiňované Clio nebo Mégane.
V posledních letech se to ale mění. Nejenže se podařilo zvítězit luxusním značkám, jako je letos Mercedes nebo Jaguar v roce 2018, ale obecně se vítězi stávají spíše dražší auta. I loňský Renault 5 E-Tech je nakonec auto dražší než Octavia, Mégane E-Tech, který vyhrál o rok před ním, stojí milion a více, Kia EV 6 je ještě dražší a nejlevnějším autem z posledních let je tak Jeep Avenger, který můžete mít za půl milionu – pokud nezvolíte elektrickou verzi, bez které by nejspíš nevyhrál.
Elektromobily jsou totiž stále drahé. Automobilky se snaží to změnit, a dokonce se jim to i daří. Dnešní elektromobily jsou mnohem lepší a zároveň levnější než ty před deseti lety. A v další dekádě se tempo pokroku nejspíš ještě zvýší, už jen proto, že automobilky investují více a více peněz. Ale dostupný elektromobil je stále z části sen a z části jen omezeně použitelné druhé či třetí auto do domácnosti.
První jízda revolučním elektrickým mercedesem. CLA má dvě umělé inteligence
Minulý rok takové auto vyhrálo. Renault 5 E-Tech je jedno z aut, která dnes posouvají hranice toho, jak může vypadat dostupný elektromobil. A je to opravdu skvělé auto. Skvěle vypadá, skvěle jezdí, je příjemné v něm trávit čas a má skvělou ergonomii a uživatelské rozhraní. Pokud potřebujete elektromobil do města a blízkého okolí, je „pětka“ a stejně tak její větší bratříček, 4 E-Tech, skvělá volba.
Ale ani jedno si nejspíš nekoupíte jako jediné auto. Reálný dojezd kolem 300 kilometrů po dálnici je omezující sám o sobě, a o to víc v kombinaci s relativně pomalým nabíjením. Jet s takovým autem na letní dovolenou k moři je zdlouhavé a otravné. Na zimní je to snad ještě horší, jakkoliv to na hory bývá blíž. A pořád je to auto se základní cenou o 10 tisíc korun vyšší než základní model Škody Octavia – ta je přitom o dvě třídy větší a bez problémů dojede kamkoliv.
„Cenová parita“
Na cestě k tomu, aby se elektromobily staly řešením skutečně pro každého, nebo alespoň pro většinu řidičů, je tak i jiný (a možná ještě důležitější) cíl než dosáhnout co nejnižší ceny. Je jím takzvaná „cenová parita“, tedy stav, kdy elektrické auto stojí přibližně stejné peníze jako jeho spalovací ekvivalent. A v ideálním případě také nabídne stejné služby.
Čínská auta budou pro evropské automobilky výzva, ne zkáza
Renault 5 E-Tech mění situaci tím, že nabízí zajímavý a schopný elektromobil lidem, kteří si dosud museli koupit elektromobil špatný nebo ojetý. Ale nepřiměje majitele Renaultů Clio, aby začali svá auta hromadně odkládat v bazarech a nahrazovali je novými pětkami – přinejmenším pokud nemají Clio jako druhé auto v rodině. Ostatně také proto hraje většina nových elektromobilů na „stylovou“ notu.
Mercedes-Benz CLA je ale něco jiného. I v základní verzi s 58 kWh baterií má udávaný dojezd 541 kilometrů v kombinovaném cyklu WLTP a stojí necelého 1,2 milionu korun. Za 1,35 milionu pak máte verzi s 85 kWh baterií, která udávaný dojezd posouvá na 792 km. To znamená, že i na dálnici ujedete bez problémů minimálně 400 kilometrů, za optimálních podmínek i výrazně víc. V běžném provozu po městě a okreskách v jeho okolí pak můžete počítat s nějakými 500–600 kilometry.
Navíc tu je rychlé dobíjení a fakt, že CLA svého dojezdu dosahuje spíše díky nízké spotřebě než obří baterii. Každá kilowatthodina tedy znamená větší dojezd a vy je budete do baterky ládovat výkonem až 320 kilowatt. To znamená, že byste za 10 minut měli být schopni nabít teoreticky až nějakých 325 kilometrů dojezdu. V reálu to bude na dlouhé cestě po dálnici spíše 250 kilometrů, ale pořád to znamená, že na dlouhých dálničních cestách budete zastavovat na čtvrthodinku po dvou, možná třech hodinách jízdy.
Elektrické CLA vám tak dokáže nabídnout víceméně stejnou užitnou hodnotu jako spalovací. V něčem je pořád horší – nebudete vždycky mít k dispozici superrychlou nabíječku a podobně. V něčem je zase lepší. Má více výkonu, úžasné pružné zrychlení, nádherně tichý chod. Ale je to naprosto rovnocenná volba, která navíc stojí přibližně stejné peníze.
Prodej nových aut v průběhu roku vzrostl, u autobusů a motocyklů naopak klesal
Je tak dost pravděpodobné, že v evropském Autě roku budou i v následujících letech vyhrávat luxusní auta častěji, než bývalo zvykem. U těch spalovacích už těžko přijde něco skutečně objevného a průlomového. Elektrická budou postupně dohánět použitelnost těch spalovacích – ale první se to bude dít u těch drahých.
A možná se dočkáme i toho, že BMW konečně vyhraje své první Auto roku. Nedávno představené SUV iX3, které je prvním z rodiny „Neue Klasse“, je jedním z modelů, které přibližují rovnováhu zase o kousek blíž. Pozornost porotců si ale samozřejmě může získat i chystaný Volkswagen ID.Polo nebo Škoda Epiq.
Autor je motoristický novinář