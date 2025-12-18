S benzinem i za deset let? Evropská komise couvla, ale jen v rámci své „perestrojky“

Odpor babišovců i fialovců přitom není ojedinělý. Ladí s odporem v Německu, Itálii a dalších zemích i s odporem evropských výrobců aut. Takže když v úterý Evropská komise couvla a svůj zákaz schválený v roce 2021 zmírnila, zdálo by se, že bude vše jinak. Ale nebude. A novinové titulky typu Zvítězil zdravý rozum působí zatím přepjatě.
Je snad toto kontrarevoluce?
Ano, Evropská komise couvla. Ale jen v tom, že k roku 2035 nebude u nových aut požadovat snížení emisí o 100 procent, tedy ne na nulu, ale snížení o „pouhých“ 90 procent. Co to znamená v praxi? Znamená to tolik, že i po roce 2035 se budou prodávat auta typu „plug-in hybrid“ či s prodlužovačem dojezdu REX, což jsou elektroauta s malým spalovacím motorem pro dobíjení baterie.
|
Velký zelený ústup. EU zmírňuje zákaz prodeje aut se spalovacím motorem
A teď řekněte sami. Je toto zásadní obrat? Kontrarevoluce? Či spíše něco jako Gorbačovova „perestrojka“ před čtyřiceti lety? Ani ta Sovětský svaz nezachránila. A otázka dneška zní, zda tento kompromisní krok Evropské komise zachrání evropský automobilový průmysl, jeho tradici, reputaci i pozici ve světě, jeho prosperitu a v neposlední řadě miliony pracovních míst s ním spjatých.
Odpověď není jednoduchá ani jasná. Ale rozčarování už probleskuje. Nesouhlas už vyjádřil nový ministr dopravy Ivan Bednárik, ale i Německý svaz autoprůmyslu VDA. Podle obou je to krok nedostatečný, málo razantní. Lepší by bylo celý zákaz z roku 2021 prostě zrušit.
|
Bednárik chce zrušit zákaz spalovacích motorů, Fiala návrh Evropské komise vítá
Elektroauta se stejně prosadí – ta z Číny
Ale pozor, aby nenastala mýlka. Odpor proti zákazu „spalováků“ i proti „perestrojkovému ústupku“ Evropské komise nemíří k obnově poměrů před desítkami let. Odpůrci neprosazují volný prodej kouřících benzinových monster typu východoněmeckých trabantů.
Elektrická technologie se šíří světem a nemá smysl proti ní bojovat. Problém je v tom, že vítězství si podle očekávání odnáší Čína. Ta válcuje svět výrobou fotočlánků, elektrárenských větrníků, baterií a teď i elektroaut. Jenže tak nečiní proto, aby naplnila své klimatické cíle, ale čistě proto, že jí tak velí mocenský instinkt.
Působí to jako fakt velký paradox. Čína je stát formálně komunistický a totalitní. Má to zakódováno v ústavě, ve vlajce i v policejní praxi. Ale v ekonomice, průmyslu, obchodu i vývoji a výrobě elektroaut se chová jako stát imperiální a kapitalistický s podporou „strany a vlády“.
|
Zrušení „zákazu spalovacích motorů“ je to nejlepší, co se elektromobilitě mohlo stát
Nepředepisuje výrobcům ideologicky formulované normy a cíle. Nemluví o „boji s klimatem“ ani o „záchraně planety“. Ale byla s to s předstihem odhadnout, po čem bude na vyspělém Západě sháňka a rychle tomu přizpůsobit svůj výzkum, vývoj i výrobu. Má pod palcem drtivou většinu těžby i zpracování vzácných zemin (materiál pro baterie i čipy), získává špičkové západní profesionály a vyrábí tolik elektroaut, že jimi začíná zaplavovat evropský trh.
Evropská unie je v tomto smyslu protipól Číny. Ve svých základních dokumentech hájí liberální demokracii, právní stát, svobodu a rozmanitost, ale v praktických nařízeních právě proti rozmanitosti na poli pohonu aut bojovala. A podíváte-li se na úterní „perestrojkový krok“, vidíte, že stále bojuje. Nanejvýš ustoupí z požadavku stoprocentního poklesu emisí na požadavek poklesu devadesátiprocentního.
Má šanci obhájit svou někdejší pozici v autoprůmyslu vůči Číně? Na to je těžké sázet.
Když v pohonu aut vládla rozmanitost
Kdybychom se v duchu vrátili o nějakých 120 let zpět, viděli bychom něco podobného, ale přitom i zcela jiného. Byla to doba, kdy začínala bujet individuální silniční doprava, a sice v podmínkách skutečné technologické rozmanitosti.
Víte například, které vozidlo jako první překonalo rychlost 100 kilometrů v hodině? Bylo to v roce 1899 elektroauto Belgičana Jenatzyho. A rychlost 200 kilometrů v hodině? Bylo to v roce 1906 parní auto Američana Marriotta. Tehdy fungovala technologická rozmanitost i svoboda volby. Spalovací motory nakonec vyhrály, ale hlavně proto, že v roce 1912 se začal používat elektrický startér. Do té doby se spalovací motory musely nahazovat klikou, což dalo zabrat i silnému chlapovi, nemluvě o ženách.
Ano, až díky elektrickému startéru „spalováky“ vyhrály a vpustily do motorismu i ženy. Díky konkurenci a svobodné volbě. Nemohlo by to být podobně i dnes? Nemohla by se elektroauta prosadit díky konkurenci a svobodné volbě? Vše nasvědčuje tomu, že mohla. Nesvobodná Čína to pochopila, a proto je vyrábí pro celý vyspělý svět o sto šest.
|
Úprava zákazu spalovacích motorů vytváří spíš nejistotu, tvrdí automobilky
Jenže Evropská komise žije už natolik ponořená do svých směrnic, nařízení a ideologií (někdo by řekl do svazáckých závazků), že prostě trvá na zákazech toho či onoho, nulových emisích, uhlíkové neutralitě a požadavku pouze elektrických aut dříve, než to dovolí realita – přírodní, technologická i ekonomická.
Nynější „perestrojkový krok“ Evropské komise má neblahé dopady toho všeho zarazit a jistě je myšlen dobře. Leč můžeme si připomenout legendární hlášku někdejšího ruského premiéra Černomyrdina k perestrojce: „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.“