Až Babiš přijde do Strakovky, najde počítače bez klávesy B. Jak z vlády dostat rozpočet?

Když ale nový prezident se svou ekipou dorazili do tradičního prezidentského sídla, našli v kancelářích počítače a notebooky, u nichž bylo na všech klávesnicích tlačítko s písmenem W vytrháno.
Při rozlehlosti úřadu šlo o stovky klávesnic. A vzhledem k frekvenci písmena W v angličtině trochu problém a minimálně počáteční paralýza nové administrativy. Kanadský žertík? Nebo Clinton a jeho viceprezident Al Gore, soupeř George W. Bushe, neunesli volební porážku demokratů? Mluvčí Ala Gora, Chris Lehane, to jízlivě vysvětloval slovy: „Bílý dům neměl v posledních několika letech mnoho důvodů k používání písmena W. Je možné, že ho prostě odstranili kvůli naprosté atrofii.“
Se svými vylomeninami nám Fiala se Stanjurou budou chybět. Dělají mnoho pro naše zdraví
Byť se asi tehdy ajťáci v Bílém domě trochu zapotili, pořídit a nainstalovat pár set nových klávesnic či notebooků asi nebyl tak neřešitelný problém. Trucování Petra Fialy a Zbyňka Stanjury, kteří ne- a ne- a nepošlou návrh státního rozpočtu do Sněmovny, je ubohost o poznání horší.
Čert vem jejich rozpočet, který je podle nezávislých ekonomů, ba i podle některých Fialových ministrů děravý jako řešeto. Ale kdo trochu rozumí tvorbě zákonů, ví, že nová Sněmovna potřebuje k debatě nad rozpočtem na příští rok nějaký formální nosič, podklad k diskusi. Ten jí může poslat jen vláda – návrh rozpočtu je jediným zákonem, který nemůže vzejít z řad poslanců. Přitom končící vláda trucuje a nová ještě není – a kdo ví, kdy bude.
Jak dostat ježka z klece, tedy rozpočet z Fialy? Apeluje na něj jeho pravděpodobný nástupce, armáda ekonomů včetně třeba Miroslava Kalouska, ba i sám prezident – všechno marné. Dětinské ublíženectví zjevně dokáže zcela ochromit i mysl univerzitního profesora. A tak zatímco Babiš v prosinci 2021, po prohraných volbách, zanechal ve své kanceláři ve Strakovce Fialovi vstřícný dopis, čímž chtěl navázat na jinou, lepší tradici z Bílého domu, sám by se měl vracet „na místo činu“ raději s náklaďákem nových klávesnic. Pro jistotu...