Až jednou konečně díky Daně přestaneme platit daně. Evropa stále řeší, jak rozdělit koláč

Ne, není to libertariánský ráj a osobní svoboda ustupuje „stabilizaci společnosti“. Z ekonomického pohledu to ale funguje jednoduše: kdo chce podnikat, podniká. Stát neřeší každou fakturu ani emisní stopu každé slepice, ale pečlivě si hlídá velké hráče, často v nich drží podíly a tlačí je k výkonu. Když je třeba, přisype investice, aby vyráběli levněji – nebo „zeleněji“. Lidé mají jistotu levné energie, potravin, spotřebního zboží i práce – a stát jistotu příjmů do rozpočtu.
A Evropa? Tady erár nepodniká, ale ani nenechá v klidu bez papírů a daní podnikat ostatní a peníze vybírá, jak může, na úrovni státu i Unie. Třeba takové emisní povolenky. V první fázi ETS1 jsou to peníze pro erár od firem, které to v ceně výrobku přenesou na spotřebitele. V druhé fázi budou platit přímo spotřebitelé při tankování auta nebo stavbě domu. Unie a stát pak tyhle peníze s velkou slávou vrací ve formě dotací. Háček je v tom, že k těmto dotacím se nejsnáze dostanou ti, kteří už mají kapitál, poradce a čas. Jinými slovy: ti bohatší.
S tím se alespoň dle vlastního Facebooku rozhodla skoncovat Danuše Nerudová, která jako zpravodaj pro EU ETS prezentuje hlasování ve výboru jako zásadní úspěch, jenž má zlevnit život českým domácnostem. Ve skutečnosti nejde o žádné zlevnění, ale o méně rychlé zdražování. Navíc jsme teprve na začátku procesu – jde o pozici výboru, nikoli pléna, natož výsledek trialogu, který by teprve měnil legislativu.
Systém emisních povolenek tím nekončí, ale pokračuje ve stylu komunismu naruby. Vybrat peníze od všech a nasměrovat je k vybraným. Od těch, kteří musí tankovat a topit, k těm, kteří si mohou dovolit projekt na dotaci, solární panely nebo komplexní zateplení.
A zatímco Evropa se zabývá tím, jak správně rozdělit koláč, Čína řeší, jak ho upéci co nejlevněji. Možná bychom si měli přiznat, že jsme si role trochu prohodili. A že socialismus naruby, i když se tváří zeleně, zůstává pořád socialismem – jen s lidskou, tedy „mladou a krásnou“ tváří paní europoslankyně.