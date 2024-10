Nejde to? Nebo to nechtějí? EU nejvíce štěpí masová ilegální migrace

Uběhly tři měsíce a leccos vypadá jinak. V sobotu 12. října řekl polský premiér Donald Tusk na sjezdu své Občanské platformy: „Nebudeme uplatňovat žádnou evropskou ideu narušující naši bezpečnost.“ Týž Tusk, který v letech 2014–2019 předsedal Evropské radě. Týž Tusk, který se Patriotů pro Evropu straní. Týž Tusk, který byl ve Visegrádské skupině dáván za vzor proevropského politika.

Vraťte nám naši kontrolu

Týž Tusk teď říká nahlas: „Musíme znovu získat stoprocentní kontrolu nad tím, kdo vstupuje do Polska.“ Jako bychom slyšeli Donalda Trumpa: „Vraťte nám naši zemi.“ Důležitější je ale toto. Podle Tuska má k tomu vést i „dočasné územní pozastavení práva na azyl“.

Z pohledu lídra země na vnější hranici EU, do níž se přes Bělorusko už tři roky organizovaně (s podporou státu prezidenta Lukašenka) tlačí proud blízkovýchodních migrantů, má Tusk pravdu. Buď budeme nadále skýtat právo na azyl a do značné míry ztratíme možnost obrany. Nebo to právo vysadíme a budeme moci účinněji hlídat hranice i lidi skrze ně procházející.

Ale z pohledu špiček EU, tedy i šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, je to jinak. V pondělí 14. října Evropská komise vzkázala Polsku, že členské země EU jsou povinné umožnit migrantům, aby žádali o azyl. Co tedy Komise sama navrhuje? „Musíme pracovat na evropském řešení. Takovém, jež bude silně působit proti hybridním útokům Putina a Lukašenka.“ Kdo slyší takové klišé, uvažuje chtě nechtě takhle: to jako že ty, které sem nepustíme z Běloruska, dostaneme v podobě kvót ze západu EU?

Jak vidíme, atmosféra v EU houstne. Houstne z různých příčin, ale tu nejsilnější obstarávají témata jako migrace, azyl a podobná. Ve středu 16. října to na svém webu shrnul německý novinář Gabor Steingart (přitom on sám je syn uprchlíka, Maďara, který do Německa utekl po brutálním potlačení protikomunistické rebelie na podzim 1956). Nyní píše:

„Evropské agendě dominuje ilegální migrace. Vlády se bojí ‚inovativních řešení‘, ještě než ve čtvrtek začne summit EU. Proti Ursule von der Leyenové, vystupující pod heslem ‚evropská řešení pro evropskou výzvu‘, se zdvíhá odpor v národních státech. Protože všichni znají čísla. A všichni znají očekávání voličů.“

S pravidly „světa včerejška“

Co z těchto mediálních střípků vyplývá? Nic více a nic méně než to, že EU se právě na postoji k migraci nejvíce štěpí. Hlasitou kritiku nevyjadřují jen „dezoláti“ či „populistické strany“. Či je snad polská Občanská platforma populistická? Více uvidíme na zmíněném summitu EU (premiéři a prezidenti) ve čtvrtek a v pátek. Ale už teď je zřejmé, že proti představám Ursuly von der Leyenové vystoupí přinejmenším italská premiérka Meloniová.

Patrioti pro Evropu, alespoň co se migrační a azylové politiky týče, nejsou zdaleka tak tlačeni do kouta, ba ostrakizováni, jak se ještě začátkem léta mohlo zdát. Řekneme-li to trošku nadneseně, tak více či méně na jedné lodi jsou Babiš, Tusk, Orbán, Meloniová, ale i Finsko (právě to v létě prosadilo zákon, který k vysazení práva na azyl inspiroval Donalda Tuska).

Nejde jen o politiky a státy, jde o postoje velké části voličů. Lze to ilustrovat na červencovém vystoupení Andreje Babiše ve sněmovně k migraci. Lídr opozice nebyl připraven. Vedl řeči typu: „Ilegální migraci je třeba řešit, brutálně ji zastavit, brutálně.“ Vzít peníze neziskovkám, rozmístit po plážích jižní Evropy ozbrojené složky… Oponenti ho snadno umlátili právními a politickými argumenty, že toto a toto z těchto a těchto důvodů nejde. A ještě z nich vyzařoval pocit, jak mu to nandali. Skutečně?

Jistě, formálně měli samozřejmě pravdu. Z právních, politických či jiných důvodů „to nejde“ a připravený politik by to měl vědět. Ale jak se na to dívá volič? Nepomyslí si, že když každá snaha o změnu naráží na argument „to nejde“, tím spíše bude hlasovat pro ty, kteří říkají „musí to jít“? Je chyba v populismu, či v tom, že se tak tvrdošíjně udržují pravidla „světa včerejška“? V situaci, kdy jsou tak trochu na jedné lodi Babiš, Tusk i Orbán, by odpovědi neměly být jen ryze černobílé.