Je to otázka tak do pranice, že k jednotnému postoji nedospěla ani EU. Nechává to na každém členském státu. Podíváme-li se na agenturní zprávy, lze říci, že opět vidíme mapu Evropy rozdělenou podél železné opony. Německo je připraveno přijmout dezertéry z ruské armády, říká ministryně vnitra Faeserová. Rusové prchající ze své země jsou vítáni, dodává ministr spravedlnosti Buschmann.