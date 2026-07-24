Babišovská akčnost razí jednací řád vlády. Ale omezuje cestu k odvolatelnosti politiků

To je v pořádku. Jednací řád vlády není zákon, který musí schválit parlament. Přesto by ale mohl přinést jisté háčky v koalici. Model „méně zdržování, více konání“ totiž bude znamenat i „méně transparentnosti, více interního rozhodování“.
Řekněme to takhle. Projde-li návrh ze čtvrtka, a není důvod, proč by neprošel, bude například možné tajit hlasování jednotlivých ministrů v té či oné věci. Pak bude těžší udělat si obrázek o tom kterém ministrovi. A fanoušci odvolatelnosti politiků, tedy Tomia Okamury, ale i Pirátů, budou mít smůlu. Jak chtějí o tom či onom politikovi tvrdit, že je zralý na odvolání, když nebudou vědět, jak ve vládě hlasuje?
O čem všem bude rozhodovat premiér?
Pro jistotu zopakujme. Jednací řád vlády není zákon, ale vnitřní pravidlo kabinetu. Ten si ho může nastavit, jak sám chce. Kdyby to chtěl Babiš udělat fakt drsně, mohl by se inspirovat třeba v Izraeli. Rozvědka Mosad nepodléhá ani parlamentní kontrole (Kneset nemá výbor pro kontrolu tajných služeb, jak je zvykem v Evropě), ani vládě jako celku, ale přímo premiérovi. Jenže to byla ryzí nadsázka. Babišovi by se to asi líbilo, ale ví, že takto by to u nás neprošlo ani náhodou.
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Svůj význam má však i to, co u nás prostou interní novelou jednacího řádu vlády provést lze. Třeba toto – zdůrazněme, že zatím jde jen o návrh.
Nový jednací řád vlády má od 1. září posílit pravomoci a sílu hlasu premiéra. Ten má určovat, které připomínkové řízení se zkrátí a které přímo zruší. Podobně to sice fungovalo až dosud, ale s tím, že premiér mohl připomínkové řízení zrušit jen u nelegislativních materiálů. Teď se mu hrací pole výrazně rozšíří.
Konkrétně například v tom, že premiér bude koordinovat českou politiku vůči EU. Dosud se premiér mohl přetahovat s ministrem zahraničí (kdyby se názorově lišil) či ministrem pro EU (kdyby v této vládě byl). Ale když z něj jednací řád vlády udělá „šéfa“, je hotovo, i kdyby se to Petru Macinkovi nelíbilo.
Úhrnem. Posílí zásady „řídit stát jako firmu“ i „nežvaníme, makáme“. Řekněte sami. Kdo by chtěl žvanit v nějakém připomínkovém řízení, vyrovnávat se s námitkami či protiargumenty? Akčnější je žvanění zarazit a věnovat se tomu, co „našilidi“ chtějí.
Koho bude moci odvolávat Okamura?
Protože i ve vládě překvapivě platí fyzikální zákon zachování energie, takže kde něco posílí, musí cosi jiného oslabit.
Jak už bylo řečeno, návrh nového jednacího řádu vlády oslabí vliv připomínkového řízení (někdo by řekl žvanění). Ale oslabí i transparentnost a možnosti veřejné kontroly. Z jednání vlády se budou pořizovat zápisy, jako dosud, ale podle nového jednacího řádu už v nich nebude uvedeno, jak hlasovali jednotliví ministři.
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Nejen premiér, ale i dispečer Babiš. Předseda vlády by měl řešit skutečné státní úkoly
Až dosud bývalo zveřejňováno, jak členové kabinetu hlasovali při rozhodování o veřejných penězích. Třeba o dotacích, veřejných zakázkách či o nakládání se státním majetkem. Proč to skončí?
Podle Karly Mráčkové, mluvčí Úřadu vlády, proto, že šlo o přežitek z doby privatizace. Dnes už prý taková potřeba není.
Myslí si to i voliči? Toť otázka. Vždyť i mezi voliči vládní koalice je dost fanoušků Okamury a jeho SPD. Právě ti mívají o téma veřejné kontroly zájem. A jak už bylo řečeno, právě mezi nimi bují obliba odvolatelnosti politiků.
Ještě v roce 2017 se Tomio Okamura chlubil, že na programový bod „odvolatelnost politiků“ mu hnutí ANO kývlo. Ano, v té době měli odvolatelnost politiků v programu i Piráti.
Ale od září, kdy voliči nebudou vědět, jak který ministr v tom či onom rozhodování hlasoval, to bude těžší. Co k tomu všemu řekne Okamura, až se vrátí z Číny? Nepůjde-li to jinak, mohl by prosadit aspoň odvolatelnost opozičních politiků. To by se spoustě voličů určitě líbilo.