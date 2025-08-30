Mléko za pár korun jako finta na nepřemýšlející voliče, zdá se, bezpečně funguje

Ekonomové tohle srovnání musejí cupovat na kusy jako neseriózní, a to přitom má ANO jasnou metodiku – prý používá poslední dostupné údaje z doby Babišova vládnutí a nejčerstvější současná data. Hezké, nicméně bez konkrétních zdrojů je tahle metodika pro kočku a můžeme s klidným svědomím označit leták za nesmysl.
Fiala jako Babiš
Než si však začneme odplivovat před zlým a ohlupujícím Babišem, osvěžme si paměť. Kdo je nejúspěšnějším uživatelem srovnávací reklamy a vynálezcem sloganu „Babišova drahota“? Je to nepopulistický profesor Petr Fiala, který týden před parlamentními volbami v říjnu 2021 vypustil do světa leták, ve kterém porovnával „ceny před Babišem“ s „cenami po Babišovi“ u lahvového piva, sušenek, acylpyrinu či cihel a vycházelo mu to docela podobně drtivě, jako to dnes vychází Babišovi.
Tehdy se profesor s žádnou ani sebeprimitivnější metodikou neobtěžoval pochlubit a volby pro něj dopadly vítězně. Pro protokol je třeba zaznamenat, že opoziční lídr Fiala tehdy též sliboval, že růst cen zastaví. Jak to dopadlo, víme. SPOLU se k podobně lživé praktice uchýlilo i letos na konci května.
Za nás bylo líp, hlásá ANO na billboardech. Připomíná levnější elektřinu i pivo
Součástí jejich kampaně byla tabulka „Fiala versus Babiš“, podobně manipulativní, jako je dnes ta Babišova, možná byla ale výrazně pokřivenější. Například u inflace lež přímo bila do očí, lidem se za Fialova vládnutí scvrkly úspory o třetinu a na plakátku se chlubil inflací 1,8 procenta. Srovnání též rozcupovali ekonomové a mnozí se pozastavovali třeba nad tím, že SPOLU se nám snažilo namluvit, že za Petra Fialy jsme měli nulovou závislost na ruském plynu a ropě.
Není to pravda, jen jsme výrazně připlatili za překupníky, aby se nynější vláda mohla tvářit svatě. Fakta jsou neúprosná. Za jakýsi, nechtěně sebeironický bonus můžeme považovat dvoumilionový daňový limit pro OSVČ, kterým se SPOLU v tabulce chlubilo, přičemž je to návrh z dílny ANO.
Poblouznění čísly
Podobných více či méně nestydatých a zavádějících srovnání lze vyrobit libovolné množství, kdo pochopil princip inflace, ví, že čísla budou vždy (nebo téměř vždy) vypovídat v neprospěch aktuálně vládnoucí garnitury a budou lichotit té minulé. Do simplexních tabulek nelze promítnout například reálnou kupní sílu obyvatel ani a disponibilní příjem jednotlivých segmentů populace či vzestup či pokles životní úrovně, jsou to příliš strukturovaná data. Zkrátka, musí to být stejně pitomé jako reklama na saponát.
Fiala ukázal program a varoval před změnou režimu. Euro chce, ale fotbalové
Co nám opětovně se vracející „srovnávání“ cen říká? Za prvé, že si strany jsou jisté tím, že to na voliče působí, jinak by metodu nevyužívaly opakovaně. A za druhé to vyvrací mýtus o chytrých a hloupých voličích, kteří se dle pověry mají sdružovat okolo konkrétních stran. Každá politická strana či hnutí, které se k podobné praktice opětovně vrací, de facto přiznává, že má své podporovatele za nekritické hlupáky, jež lze poblouznit několika efektně vypadajícími čísly.