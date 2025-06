Malostranský zápisník: Přišli jsme o ministra, ale přibude spousta zámečníků

* Zámečníci, instalatéři, pokrývači... Bitcoinová kauza může mít jeden pozitivní efekt: když teď mládež denně slyší, jak si vyučený zámečník Tomáš Jiřikovský vydělal 12 miliard, a stát od něj přijal miliardový dar s důvěrou, že k penězům jistě přišel tím, jak horlivě zámečničil, mohlo by to vést k raketovému zvýšení zájmu mladých o dnes tak nedostatkové učební obory a profese. Jenom aby to pak neskončilo opačným extrémem, tedy že běžný člověk, když to bude nejvíc potřebovat, nikde nesežene sociologa, andragoga nebo kulturního antropologa.

* Lidovci se snad už zpronevěřili všemu. Poté, co úplně rezignovali na roli sociálního svědomí vlády a asistovali v ní u progresivistických nesmyslů, teď v bitcoinové kauze popřeli své kořeny i křesťanskou etiku a stali se nespolehlivějším pretoriánem ODS v její snaze Blažkovu aféru co nejvíce zamlžit. Když ministr spravedlnosti odmítal ve Sněmovně cokoliv vysvětlovat, poslanci ho k tomu svým usnesením přímo vyzvali. A kromě ODS, která kryla svého průšviháře, k tomu jako jediná strana nepřidala ani jeden hlas právě KDU-ČSL. To i z hnutí STAN pro to hlasovalo 13 jeho poslanců a tři slušní se dokonce našli i v TOP 09!

* Pražská poslankyně ODS Renáta Zajíčková sice už dříve řadou svých originálních výroků usilovně přesvědčovala o tom, že je spíše komičkou v politické grotesce. Kdo ale přesto ještě váhal, toho muselo ujistit její televizní vystoupení k bitcoinové kauze: „To, jak se Pavel Blažek zachoval, vejde do učebnic dobrého příkladu zodpovědného politika.“ Tak svatý Blažku, oroduj za nás!

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)

* A máme tu dalšího neohroženého hrdinu. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský je kromě chlupaté hrudi a šaškování na buzerplace znám razantními výroky. Těmi nešetřil ani v hodnocení situace u našich slovenských sousedů, ale pak běžel za ministrem vnitra a vykňoural si u něj policejní ochranu pro sebe i celou rodinu. Za chvíli bude jako jiný národní hrdina, europoslanec TOP 09 Ondřej Kolář, také z utajeného policejního bytu vzkazovat, že se nikdy nedá zastrašit.

Andrej Babiš se svým „merchem“.

* Šéf ANO Andrej Babiš se pochlubil, že rozjel svůj „merch“, což jsou prostě hadry označené jeho iniciálami. Protože se ale vše nese v trochu rapperském stylu, není jisté, že na to zrovna průměrný volič hnutí ANO bude stát frontu. Přitom právě v Bruntále nebo v Karviné by vyjít v tom bylo docela bezpečné, zato skalní fanoušek z Prahy by si před nákupem takového zboží měl zařídit dobré zdravotní pojištění. Ale protože k mání jsou kromě bund, mikin, triček, kšiltovek či kulichů také župany nebo osušky, pak každý, kdo bez svého gurua nemůže být ani minutu, s ním svobodně a demokraticky může ve sprše zažít hezkou chvilku.