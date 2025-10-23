Nedáme a nedáme, trhni si nohou, Babiši! Fialův truc a trapná tahanice o rozpočet

Andrej Babiš od počátku tvrdil, že se mu návrh ministra financí Zbyňka Stanjury nelíbí a že ho předělá. Mezitím někteří odborníci začali namítat (jako ostatně pokaždé, když Fialův kabinet navrhoval v posledních letech rozpočet), že jsou tam některé příjmy nadsazené a výdaje zase podstřelené. A do toho vyšlo najevo, že v minulém rozpočtu chybí miliardy na dopravu, takže se nemohou rozběhnout stavby.
Za této situace se Fiala zasekl a řekl, že jejich návrh Babišovi do nové Sněmovny nepošle, ať si prý poradí sám. „Je jasné, že hnutí ANO obelhalo své voliče a žádný slibovaný vlastní návrh státního rozpočtu na příští rok nemá. Proto se potřebuje opřít o podklady současné vlády. Ty byly v souladu se zákonem odeslány do Sněmovny a jsou každému k dispozici,“ napsal krom jiného na sociální sítě.
|
Proč vláda nechce poslat rozpočet i nové Sněmovně? Nejde jen o poraženectví
Pokud by trval na svém a návrh rozpočtu by se nepodařilo schválit do konce roku, začalo by Česko příští rok hospodařit v rozpočtovém provizoriu. To by znamenalo, že by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku, tedy by například musely být osekány investice.
Tanečky kolem rozpočtu
Jenže jak velmi dobře vědí Fiala i Stanjura, napsat komplet nový rozpočet, když nesedíte ve vládě a nemáte k dispozici všechny podklady a aparát, dost dobře nejde. Babiš, který se chce rozpočtovému provizoriu vyhnout, proto prohlašuje, že ho mají „předělaný podle kapitol, do detailu“. Jenže aby ho mohli předělat, musí přijít vládní návrh do Sněmovny. Do té nové, povolební.
Na Fialův truc už začínají koukat rozpačitě i někteří koaliční politici včetně členů vlády. „Volby jsme prostě prohráli. A i v této situaci bychom se měli chovat jako politici, kteří jsou si vědomi, že mají odpovědnost za budoucnost země, i když zrovna nesedí ve vládě, a ne jako uražené děti ve stylu’ když nebudeme vládnout my, tak vám to budeme komplikovat,“ řekl třeba jihočeský hejtman Martin Kuba, který se stále rozmýšlí, zda se přihlásit do souboje o místo ve vedení ODS. „Ty tanečky jsou pro mě naprosto nepochopitelné,“ podotkl.
|
Chovají se jako uražené děti, tepe vládu Kuba. Nelíbí se mu tanečky kolem rozpočtu
Opatrnou zpátečku začali nabírat i další. „Pokud to bude vypadat, že vláda nevznikne ani v prosinci, v lednu, potom jsme ochotní se bavit i o tom, v jaké formě předložíme rozpočet,“ řekl šéf STAN Vít Rakušan. „Nevylučuji to, protože nevím, v jaké fázi bude sestavování vlády,“ podotkl předseda lidovců Marek Výborný.
A nakonec se přidal i Fiala. „Stávající vláda počátkem listopadu nepochybně vyhodnotí aktuální situaci s ohledem na časový horizont vzniku nové vlády a rozhodne se, zdali bude mít smysl poslat připravený rozpočet znovu k projednání,“ uvedl v pondělí. „Do té doby jde jen o odvádění pozornosti od problému sestavování Babišovy vlády a o snahu zamlžit fakt, že hnutí ANO nemá v ruce to, co slibovalo před volbami,“ dodal.
|
Až Babiš přijde do Strakovky, najde počítače bez klávesy B. Jak z vlády dostat rozpočet?
Uvidíme, jak to celé dopadne. Jestli nakonec Fiala udělá to, co sice nejspíš není nijak právně vynutitelné, ale drahnou dobu let to bývalo normálním zvykem. Než se rozmyslí, může si čas krátit třeba vypisováním na sociální sítě, jak mohla být jeho vláda ještě úspěšnější, kdyby opozice nedělala obstrukce.