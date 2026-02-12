Bublina bývá problém, zvlášť na trhu s povolenkami. Recept na řešení ale existuje

Než se podíváme blíže na otázku spekulací na daném trhu, pro jistotu upřesněme, že řeč je nikoliv o chystaném trhu ETS2 (odklad jeho zavedení o rok na rok 2028 čerstvě schválil Evropský parlament), nýbrž o už léta existujícím trhu ETS. Ten se v současné podobě týká velkých průmyslových firem, výroby elektřiny, letectví, lodní dopravy a velkých zdrojů tepla. Na tento trh může vstoupit a povolenky si koupit a pak zase prodávat v podstatě kdokoliv: nejen průmyslové podniky, ale i banky, ba dokonce i fyzické osoby.
Omezit vstup na trhu ETS?
Je otázka, jestli by českých premiérem (a mnoha dalšími komentátory) navrhované omezení vstupu na trh ETS jen na ty, kteří povolenky skutečně potřebují, bylo zásadním řešením problémů tohoto trhu. Koneckonců i řekněme energetická společnost se může rozhodnout si zahrát na spekulanta – a za příhodných okolností nakupovat povolenky ve výrazně větším objemu, než jaký ona sama bude pravděpodobně potřebovat.
Ale hlavně: spekulace obecně není problém. Spekulací rozumíme snahu tržních hráčů koupit/prodat věc (zboží, službu nebo aktivum), které podle jejich názoru budou zdražovat/zlevňovat. Na této snaze není nic špatného. Pouštíme se do ní všichni, pokud si kupujeme například first minute zájezdy nebo vajíčka ve slevě.
Spekulace může hrát dokonce i vysloveně pozitivní roli. Může odrážet očekávání spekulantů ohledně toho, do jaké míry budou „fundamentální“ potřeby na straně poptávky (v případě povolenek jsou to potřeby dané kombinací klimatické legislativy, dekarbonizačních technologií) převyšovat očekávanou nabídku. Taková spekulace vysílá organizátorům trhu, regulátorům a vůbec všem účastníkům daného trhu užitečné signály ohledně toho, jak tržní hráči hodnotí dnešní a budoucí parametry daného trhu, a tedy další vývoj.
Jenomže spekulace může mít i stinnou stránku: za jistých okolností může vést ke vzniku investiční bubliny. V takovém případě poptávka nakupuje v prostém očekávání, že na trhu bude pokračovat dosavadní růst ceny. Zcela bez ohledu na to, jestli poptávka skutečně bude fundamentálně potřebovat dané věci víc, než kolik bude činit nabídka. Bublinová poptávka ovšem tlačí cenu dál vzhůru, takže cena skutečně stoupá, což bublinu dál přiživí a tak dále. V důsledku bubliny může cena prudce stoupat; v jistou chvíli pak taková bublina praskne, a cena může prudce klesnout. Bublinový cenový vývoj se neopírá o fundamentální úvahy a očekávání, a proto žádný užitečný informační signál nevysílá.
Bublina je problém na jakémkoliv trhu, ale je to dvojnásobný problém na trhu s povolenkami. Jde totiž o aktivum, jehož cena má hrát roli daně, to jest má sloužit jako parametr determinující rozhodování celých velkých odvětví ekonomiky o investicích do dekarbonizace, o přesunu výroby mimo EU, o úplném ukončení výroby a podobně.
Tradiční uhlíková daň
Sklon trhů s aktivy k tomu, že se na nich občas vytvoří bublina, je znám po dekády. Politické špičky Evropské unie se kdysi dávno rozhodly, že zdanění uhlíkových emisí bude mít podobu tržní ceny (a nikoliv standardní daňové sazby), nejspíš hlavně proto, že tato podoba na první pohled nevypadá jako daň: cena povolenky budí zdání, že jde o výsledek tržních sil, nikoliv politického rozhodnutí. Dění na trhu je sice zásadním způsobem ovlivněno vývojem nabídky povolenek, a otěže tohoto vývoje jsou v podstatě v rukou politiků, ale to už tolik nebije do očí voličstva.
Výsledkem jsou časté výrazné změny v ceně povolenek. Z mého pohledu by přechod od ETS k tradiční uhlíkové dani dával velký smysl. Není jasné, jestli úvahy tří středoevropských premiérů šly i tímto směrem. Prosazení takové změny je ale každopádně v této době už velmi nepravděpodobné.