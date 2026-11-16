Babiš odletěl za Netanjahuem. Před ním se vynořil další vnitropolitický skandál

Babiš nechal své pozvání a celou cestu do Izraele zorganizovat velmi narychlo, což pro Lidovky.cz potvrdily dva zasvěcené zdroje, ale koneckonců i veřejná slova samotného premiéra – ještě 31. října veřejně prohlásil, že 17. listopad si připomene v Praze na Národní třídě. Cestu do Izraele nyní vysvětlil mimo jiné snahou vyjednat dodávky systému protivzdušné obrany. „A co má říkat – že nechce fotky, jak policie brání 17. listopadu na Národní premiéra před rozvášněným davem?“ uvedl pro Lidovky.cz činitel ze státního aparátu.
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Moc premiérů do Jeruzaléma nejezdí
Babišova cesta je zajímavá z více důvodů. Netanjahua už mnoho zahraničních politiků nenavštěvuje. Izrael je široce kritizován kvůli svému počínání vůči palestinským civilistům v Gaze, ale i na Západním břehu Jordánu, kde Netanjahuova vláda fakticky toleruje útoky sionistických teroristů napadajících místní arabské obyvatele. I proto Izrael čelí různým rezolucím a sankcím, ale podle seriózních průzkumů také velké nedůvěře u mezinárodní veřejnosti, a je aktuálně nejméně oblíbenou zemí na světě.
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Za Netanjahuem tak letos do Jeruzaléma přijeli jen dva předsedové vlád, v lednu albánský premiér Edi Rama a v únoru jeho indický protějšek Naréndra Módí. V dubnu se také na domácí půdě setkal s argentinským prezidentem a svým obdivovatelem Javierem Mileiem, v září s prezidentem Demokratické republiky Kongo Félixem Tshisekedim. Za zmínku ale stojí i přijetí Abdirahmana Mohameda Abdullahiho, prezidenta mezinárodně neuznaného Somalilandu, s nímž po jednostranném odštěpení od Somálska Izrael kultivuje vztahy v Africkém rohu. Více politiků tohoto ranku letos premiéra „jediné demokracie na Blízkém východě“, jak zní frekventovaný slogan, nenavštívilo.
Má Bibiho zachránit další válka s Íránem?
Česká delegace, kterou tvoří premiér a čtyři ministři, má jednat s hostitelskými protějšky dosluhující vlády, kteří už mají politicky omezený mandát. Ve výpravě je i náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč, jehož formální izraelský hostitel Ejal Zamir svádí těžké zákulisní souboje s premiérem „Bibim“ Netanjahuem. Tvrdě se totiž staví proti tomu, aby premiér rozjel další kolo války s Íránem. Podobný názor sdílejí i opoziční představitelé, přičemž vůdce strany Jašar Gadi Eisenkot už byl prezidentem pověřen sestavením nové vlády.
„Eisenkot a Lieberman se obávají zejména toho, že by Netanjahu mohl využít konfrontace s Íránem, aby je dotlačil ke vstupu do vlády národní jednoty, protože v nově zvoleném Knesetu nemá dostatečnou podporu k sestavení vládní koalice,“ řekl vlivnému novináři Benu Kaspitovi zdroj z Eisenkotova tábora. Stav národní nouze by podle tohoto zdroje poskytl Netanjahuovi záminku, aby se udržel u moci s podporou svých politických rivalů.
Minulý týden se objevil i článek, podle kterého Netanjahu „denně“ telefonuje Donaldu Trumpovi, aby k obnovenému válčení přiměl Spojené státy americké. Ve čtvrtek si Eisenkot prosadil bezpečnostní brífink u premiéra. Schůzka prý proběhla korektně, ale Netanjahu opozičnímu lídrovi údajně nezmínil, že už se na víkend chystal do USA lobovat za nové kolo bojů proti Íránu ředitel Mosadu Roman Gofman.
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Také bývalý premiér a náčelník generálního štábu Ehud Barak varoval v komentáři zveřejněném v pátek v deníku Ha’arec: „Netanjahu by mohl v nadcházejících dnech vyvolat závažnou provokaci s cílem donutit Írán k reakci takového rozsahu, která by rozpoutala válku a narušila, nebo znemožnila sestavení nové vlády.“
Dva neústupní zájemci o vedení vlády
Vnitropolitická situace v Izraeli zůstává velmi napjatá a nejasná i tři týdny po volbách. Nejpočetnější frakci po nich sice má blok Likud dosavadního premiéra Netanjahua, ale více mandátů, a především pověření prezidenta k sestavení vlády získal blok vedený Eisenkotem. Ani tento tábor však nemá parlamentní většinu 61 mandátů, a proto má-li se předejít dalším předčasným volbám, musí jeden ze zmíněných lídrů buď přetáhnout některé frakce či aspoň jednotlivé poslance z opačného tábora, nebo se nějakým způsobem opřít o třetí blok 19 poslanců zvolených za dvě arabská uskupení.
Právě před tím varují lidé z dosavadní Netanjahuovy koalice. Například ministr národní bezpečnosti (a vůdce strany Židovská síla) Itamar Ben Gvir prohlásil, že „v Knesetu sedí 19 podporovatelů terorismu“ – až se z opozičních lavic dočkal upozornění, že ve skutečnosti je v parlamentu jediný člověk odsouzený někdy za terorismus, a to samotný Ben Gvir. I premiér Netanjahu v projevu při skládání poslaneckých slibů tvrdil, že arabské strany usilují o rozbití Izraele.
Více podmínek a ultimát než stran
Až včera se poprvé setkali vyjednávači od dosavadního premiéra a opozice a mluvili o hypotetické možnosti sestavení vlády národní jednoty. Idea, že by se mohly spojit některé strany kolem Netanjahua a Eisenkota, a tak vytvořit stabilní většinový kabinet bez kontroverzní podpory arabských stran i židovských extremistů, ale vázne na zásadním rozporu. Netanjahu totiž trvá na tom, že by v takové vládě musel pokračovat jako premiér.
Eisenkot má přesně opačný požadavek. Nevadí mu Likud ve vládě, ale chce ji vést on sám. Navíc odmítá Ben Gvirovu stranu, zatímco Netanjahu trvá na tom, že v případné vládě národní jednoty v ní musejí být všechny strany jeho dosavadní koalice.
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Ve vládě národní jednoty vedené Netanjahuem odmítá být i Avigdor Lieberman se svou stranou Jisrael Bejtejnu a Demokraté. Opoziční blok navíc není jednotný ani v myšlence, že kdyby se nakonec Eisenkot opíral o podporu arabské strany Ra’am nebo dokonce i Sjednocené kandidátky, bylo by to v rozporu s plány těch koaličních partnerů, kteří spolupráci s Araby zatím vylučují.
Pokud by většinu získal naopak jen díky podpoře fundamentalistických židovských stran, které jsou dosud v Netanjahuově vládě, šlo by to zase proti předvolením slibům, že Eisenkotova vláda konečně zruší výsadu ultraortodoxních židů, kteří nemusejí sloužit v armádě. Jednotný judaismus tóry, a hypoteticky i Šas, by bezesporu Eisenkota podpořily především výměnou za pokračování nějaké takové úlevy.
Neznámých v těchto vyjednáváních tedy zůstává hodně a výsledek je proto velmi nejistý. Už teď je zjevné, že má-li nějaká vláda vůbec vzniknout, někteří její členové budou muset popřít své klíčové předvolební zásady.
Falešné kompro na úspěšné Araby?
Včera večer se navíc do popředí opět dostala další Netanjahuova mocenská hra – snaha znevěrohodnit obě mimořádně úspěšné arabské strany, potažmo jakékoli strany židovské, které by se dostaly k moci díky nějaké formě podpory od Arabů.
Už krátce po volbách 27. října začal Netanjahuův tým šířit zvěsti, že Arabové se voleb účastnili v tak hojném počtu, protože je k tomu skrytě ponoukaly vlivové sítě financované z Kataru. Žádné takové podezření se zatím nepotvrdilo. „Zpravodajské informace se nakonec nepodařilo podložit žádnými důkazy, a ani Netanjahuovi loajální šéf tajné služby Šin Bet David Zini nedokázal tento domeček z karet udržet pohromadě,“ shrnul opoziční zdroj. Netanjahu si naopak musel opakovaně na plénu Knesetu vyslechnout, že to byli právě lidé z jeho nejbližšího okolí, kdo byl v uplynulých letech velmi těsně napojen na Katar.
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Včerejší „bombu“ pak večer přinesl investigativní pořad Uvda televizní stanice 12. kanál. Už před volbami lidé kolem premiéra šířili, že konzervativní arabská strana Ra’am platí voličům, aby šli hlasovat. Novináři nyní přišli s tím, že celá kauza stála na uměle vytvořených důkazech, které bezpečnostním složkám podstrčil šéf Netanjahuovy kanceláře Ido Norden.
Součástí vyšetřování bylo i zadržení několika obyvatel beduínského města Rahat, kteří měli úplatky rozdávat, za mřížemi tak na týden skončil i lékař, který měl doma manželku ve vysokém stupni těhotenství. U nikoho z nich se přitom žádné nezákonnosti nepotvrdily a soud nařídil jejich propuštění.
Kauza prohloubila politickou krizi
Jak informuje dnešní izraelský tisk, podezřením, že celá kauza byla špinavou hrou a politickým zneužitím represivního aparátu, už se zabývá policie a generální prokuratura.
Na nejnovější kauzu zareagoval i Eisenkot. „Jednání Netanjahua a jeho okolí představuje konkrétní, přímou a bezprostřední hrozbu pro izraelskou demokracii. Za žádných okolností nesmí zůstat u kormidla ani o jedinou minutu déle. Za žádných okolností nesmí být Izrael zatažen do dalších voleb, v nichž by Netanjahu zastával funkci premiéra. Je zřejmé, že dokud bude u moci, žádné další spravedlivé volby se konat nebudou,“ prohlásil vůdce izraelské opozice na adresu aktuálního hostitele českého premiéra.