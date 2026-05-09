Upřesnění Rádia Jerevan: Andrej Babiš neslíbil 2 % HDP, ale 2% DPH!

- A pak že to nepůjde! První průzkum preferencí, agentury NMS, který už stačil zachytit nástup nového předsedy Nových lidovců Jana Grolicha, přihodil straně senzačních 0,2 % navrch, z dubnových 2,5 % na květnových 2,7 % (tedy v březnu měli tehdy ještě Staří lidovci dokonce celá 3 %, ale na to se už historie neptá). Porostou-li preference KDU-ČSL i nadále tímto vražedným tempem, pak na volební vítězství, řekněme 35 %, které Grolich při svém nástupu slíbil, bude partaj potřebovat už jenom 13,5 roku (a pravděpodobně novou pobělohorskou rekatolizaci). Pro kontext: v té době už do Česka přilétnou první stíhačky F-35, bude finišovat stavba nových bloků Dukovan a soud v kauze Čapí hnízdo nařídí exhumaci hlavních svědků.
|
Volby by vyhrálo ANO, Motoristé by se do Sněmovny nedostali, zjistil průzkum
- Pokud jde o novým předsedou tolik akcentovaný přerod KDU-ČSL v Nové lidovce, tak některá reakční média nám pořád ještě píší jen o lidovcích nebo používají prehistorickou zkratku KDU-ČSL, v níž – považte – písmeno Č znamená československá! A dokonce i hlavní ajťák Nových lidovců asi vede zarputilou guerillu proti novému vedení, protože maily politiků mají stále koncovku kdu.cz a stejnou adresu má i oficiální web strany. „My zkratku KDU-ČSL neskrýváme,“ odpovídal Jan Grolich na brífinku strany před plachtou s novým vizuálem, na níž je asi dvacetkrát nápis Noví lidovci a pak jednou, kdesi pod úrovní pasu, i poplivaná nebožka KDU-ČSL.
- Také na nově zakládaném pohrobkovi sociální demokracie, Nové sociální demokracii, nezaujaly její myšlenky, natožpak lídři, zato si každý všiml jejího názvu, respektive spíše zkratky NSD. A cyničtí renegáti typu Michala Haška škodolibě doporučují prodloužit název na Nová sociální demokracie a přátelé, případně Nová sociální demokracie a Přísaha, aby se zkratka vybrousila k dokonalosti. Kdepak, že strany vznikají od idejí, nejdřív musí být lákavá a neprůstřelná značka, protože s NSD(AP) jste prohráli už před ustavujícím sjezdem.
- Životní osudy leckoho z nás by asi vydaly na román od Balzaca, jistě i rodinné peripetie Zuzany Mrázové, ministryně pro místní rozvoj. Jedno je ale jisté: když ministryně (s dvousettisícovým platem, náhradami, služebním bytem v Praze a limuzínou) bydlí se svým manželem podnikatelem v obecním bytě s dotovaným nájemným, pak to prostě smrdí - a hnutí ANO, které se snaží zastávat slabších, to moc dobře ví. Howgh!
|
Mrázová hájí své kauzy detaily ze života i slzami. Hra na city, reaguje opozice
- Andrej Babiš je starý lišák. V arménském Jerevanu prohlásil, že jeho vláda chce ještě letos splnit závazek a vydat na obranu nejméně 2 % HDP (zatím NATO uznává naplánované výdaje za 1,78 %). Buď se to Babišovi povede – a bude za zodpovědného euroatlantistu, anebo ne – a svede ten slib na šum Rádia Jerevan.