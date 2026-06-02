Ví Babišova koalice, jak hodlá změnit veřejnoprávní média? A prozradí nám to?

Se čtyřmi stovkami připomínek byl návrh ministra kultury Oty Klempíře nepoužitelný. Navíc jeho úplné přepracování žádala také legislativní rada vlády. Psali jsme opakovaně, jak to dopadne, výsledek tedy musel být zřejmý delší dobu kdekomu. Komicky pak ale vyznívají povzdechy různých aktivistických tetek, které si stěžují, že se návrhem zabývaly zbytečně.
Ani koalice asi neví, co chce
Bohužel, před vlastní pošetilostí vás nikdo neochrání. Na druhé straně se zas mohou aktivisté chlubit tím, že ministra Klempíře „porazili“, protože zabránili v realizaci jeho návrhu. Podobně nás nikdo neochrání ani před pošetilostí premiérovou. Ten slíbil, že se sejde s řediteli České televize a Českého rozhlasu a následně se pustí do práce. To by mohla být dobrá zpráva, premiér je schopen pochopit, že obě instituce jsou vázány nejen tvorbou vlastních rozpočtů, ale i smlouvami s třetími stranami.
Redukce rozpočtů v perspektivě necelého roku by tedy znamenala nejen drakonické škrty a propouštění, ale patrně též prohrané soudní spory a následnou náhradu škod. Tuto prostou skutečnost ministr kultury nepochopil a všichni si odechnou, když nebude dělat vůbec nic. Pokud premiér nepochopí úskalí problému, čeká nás pokračování série „veselých“ legislativních návrhů à la pan Klempíř.
Horší je skutečnost, že ani sama koalice asi neví, co chce. Alespoň prozatím nám to jasně neřekla. Převedení koncesionářských poplatků na státní rozpočet nemusí nutně znamenat zestátnění, jak někteří tvrdí. Ale samozřejmě může, nicméně při schopnostech vládních legislativců se dá téměř vyloučit, že by jejich řešení obstálo následně před soudy a nebylo by negací veřejnoprávnosti a především nezávislosti. Tento scénář je nepravděpodobný.
Také nevíme, zda převod poplatků na státní kasu nemá jen maskovat masivní škrty v rozpočtech veřejnoprávních médií. Tomu by odpovídala poslanecká iniciativa za vyjmutí důchodců invalidů a zaměstnavatelů z povinnosti platit koncesionářský poplatek. Vyhladovělo by tato média jaksi mimochodem.
Umlčení nemá šanci
Ano, vláda nevystupuje konzistentně, a to je zlé, ale nikoli neobvyklé. Veřejnoprávním médiím, vládě i veřejnosti by pomohlo, kdyby všichni věděli, čeho chtějí vládcové země dosáhnout. Jde-li pouze o přesun plateb, aniž by se měnil statut veřejnoprávních médií. To je realizovatelné, příklady ze zahraničí existují.
Chce-li koalice zároveň seškrtat rozpočty veřejnoprávních médií, bude to mnohem obtížnější a rozhodně to nelze uskutečnit v řádu měsíců. Pokud koalice plánuje „na zapřenou“ tato média umlčet, je vlastně bez šance. Navíc o třetím scénáři je díky absolutnímu amatérismu vládních představitelů přesvědčena celá opozice a podstatná část veřejnosti.
Při současné úrovni debaty se může celý spor scvrknout jen na pouhou obranu současného stavu. Davy budou na náměstích demonstrovat za neměnnost veřejnoprávních médií a vedení těchto institucí se utvrdí v mentalitě, že veřejnoprávní médium náleží výhradně zaměstnancům a nikdo jim do toho nesmí mluvit. Tuhle barikádu mohou uhájit, ale jen do doby, kdy vládne současná koalice. Poté bude stav neudržitelný, protože bezmyšlenkovité přisypávání peněz není reforma.
Koalice možná mohla využít toho, že sledování „starých“ médií ztrácí na významu a že části koaličních voličů jsou veřejnoprávní média nesympatická, ale to by musela jednat jasně, a především rychle. Čím déle se v tom bude vláda plácat, a nic jiného jí nezbude, pokud neví, co chce, tím zoufaleji to může dopadnout.