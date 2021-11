Babiš, Michalik, Janeček. Miliardáři v politice a ti druzí

Bývalý úspěšný investiční bankéř, dlouholetý schopný starosta Dolních Břežan a místopředseda hnutí STAN Věslav Michalik (58) ve čtvrtek oznámil, že už ministrem být nechce. Prohlásil, že jeho dřívější podnikání na Kypru bylo v souladu se zákonem, a našel i řešení potenciálního střetu zájmů. Nechce prý ale zatěžovat Fialův kabinet tím, že se bude řešit jeho podnikání a situace bude v médiích přirovnávána k dění kolem premiéra v demisi Andreje Babiše. „Dospěl jsem k závěru, že je pro mě důležitější STAN. Vláda by neměla začínat s tím, že je přirovnávána k tomu, že je to stejné jako předtím,“ řekl Michalik, který o sobě netají, že disponuje miliardovým majetkem. Jeho rodina navíc vlastní 96 procent v investičním fondu Valour, který provozuje tři solární elektrárny.

Není pochyb o tom, že by Věslav Michalik byl jistě dobrým ministrem průmyslu a obchodu, určitě by se vyrovnal politikům, kteří tento resort v minulosti řídili. Jenže jsme u dalšího dílu příběhu o tom, když se miliardář v České republice rozhodne otevřeně vstoupit do politiky a ucházet se o vysokou funkci ve státní administrativě. O svých trpkých zkušenostech by mohl dlouho vyprávět Andrej Babiš. I Michalik musel novinářům vysvětlovat svoje offshorové transakce či majetkovou strukturu fondu, přes který ovládal solární elektrárny. Jenže jak už to v těchto případech bývá, vysvětlování část veřejnosti neuspokojilo, navíc se objevovaly další nové skutečnosti, o nichž se Michalik zřejmě zapomněl dříve zmínit, takže se nakonec rozhodl, že v této nedůstojné hře pokračovat nechce.

Přitom nemusel tuto torturu vůbec absolvovat, protože podobnou situaci už zažil před léty, kdy – včetně dalších osob – byl policií vyšetřován pro podezření z daňového úniku z roku 2006 ohledně poradenství mezi investiční bankou CA IB (dcera rakouské banky Creditanstalt, kterou Michalik řídil) a ČSOB. Michalikova firma tenkrát za poradenství ohledně prodloužení miliardového kontraktu ČSOB se státem vlastněnou Českou poštou získala 238 milionů korun. Policie vyšetřovala podezření z neoprávněného snížení základu daně během vyúčtování poradenských služeb pro ČSOB, při kterém měla být způsobena škoda ve výši nejméně 50 milionů korun. Podle médií bylo vyšetřování zastaveno, protože policie nezískala k transakcím potřebné dokumenty z Nizozemska. Od zahraničních partnerů české úřady údajně věděly, že stamiliony skončily po několika transakcích v cizině nakonec zpátky v České republice. Michalik se v této době bránil tím, že šlo o neprokázané účelové obvinění, kvůli kterému byl stažen z volební kandidátky TOP 09 (stranu tenkrát řídil Miroslav Kalousek), kde byl středočeskou dvojkou. Přesto se mu po mnoha letech opět zachtělo do vysoké politiky, přitom si stačilo vzpomenout na Hérakleitův citát o opětovném vstupování do stejné řeky.



Ale miliardářům do hlavy nevidíme, jejich způsob přemýšlení obyčejný smrtelník není schopen pochopit, takže je nakonec jedno, zda šlo o nezkrotné ambice, či o touhu mít záznam v životopise o tom, že nějaký čas dělal i ministra. Nesrovnatelně lépe na tom jsou miliardáři, kteří do politiky otevřeně nikdy nevstoupili, ale na řízení mocenských struktur státu mají mnohem větší vliv než ti, kdo v ní jsou. Oligarchové, kteří podnikají v průmyslu, zejména v energetice či v telekomunikacích (tato oblast také patří pod resort průmyslu a obchodu), a měli na ministra Michalika vsazeno, jsou zřejmě zklamáni, nyní budou muset vylosovat nebo přímo určit nového kandidáta.

Suma sumárum: Miliardář Andrej Babiš premiérem už nebude, miliardář Věšek Michalik se ministrem nestane. Doufejme, že podnikání miliardáře Karla Janečka, který chce kandidovat na post prezidenta republiky, je křišťálově čisté.