Pánové Babiš a Okamura se mohou těšit na nevydání. Opravdu těšit?

Pokud šéfka mandátového výboru tvrdí, že neví, zda by se soudy dokázaly s Babišovou kauzou vypořádat v souladu s trestním řádem, je to absurdní. Ano, kauza se táhne již přes čtvrté volební období a nemáme ani pravomocný rozsudek, nicméně kdo jiný než soudy má nalézat právo? Parta poslanců, v horším případě motivovaná svými stranickými sekretariáty? Máme vícestupňovou soudní soustavu a ta téměř vylučuje, že by nějaký excesivní rozsudek mohl přežít přezkum vyšších instancí.
Čtyřletý odklad není žádné terno
Sněmovní plénum oba pány s velkou pravděpodobností počátkem března nevydá. Opozice se bude oprávněně zlobit a spoustě voličů to bude hodně vadit, nicméně oba „hříšníci“ se mohou spolehnout na to, že jejich voliči si tenhle postup až tak ošklivit nebudou. Nicméně oba získají jen čtyřletý odklad, což se nemusí jevit jako takové terno. Do příštích voleb se může nálada veřejnosti změnit a oba politiky soud nakonec stejně nemine.
Výbor nedoporučil poslancům vydat k trestnímu stíhání Babiše a Okamuru
U Andreje Babiše je navíc dost pravděpodobná možnost, že soudce případ rozdělí a jeho spoluobžalovaná Jana Nagyová si letos vyslechne první pravomocný rozsudek. Pokud bude odsouzena, což předpokládá většina médií na základě verdiktu Vrchního soudu, může získat opozice solidní argument pro tvrzení, že se předseda vlády vyhýbá spravedlnosti, zvláště když se v minulosti třikrát vydat nechal. V případě opačném, a ten je stále možný, tedy osvobození Nagyové, by zase mohl premiér litovat, neboť by mu unikl třetí osvobozující verdikt v kauze. Nepochybujme však ani vteřinu o tom, že soudní pře bude pokračovat, obě strany jsou připraveny se odvolávat ke všem instancím do konce světa.
Nevydaný Babiš navíc bude muset čelit otázkám, zda se kandidaturou do parlamentu hodlá vyhýbat rozsudku už napořád a zda mu účelové obcházení soudu připadá normální. Nezanedbatelné může být i to, že nevydání bezpochyby využije opozice, ta může zorganizovat další hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, nehledě ke skutečnosti, že své rozhořčení bude tématizovat též Milion chvilek pro demokracii už na své demonstraci 21. března. Premiér, navzdory faktické imunitě, bude nucen se zabývat svými kauzami, což mu bude brát síly i čas určené pro splnění předvolebních slibů.
V mém případě není justice nezávislá, tvrdí Babiš. Rozhodnutí výboru ho nepřekvapilo
U Tomia Okamury je situace jednodušší, je dost dobře možné, že se do příští sněmovny nedostane a jeho při rozhodne soud. Celou věc projedná s více než pětiletým odstupem a tedy se do značné míry vyhneme spekulacím o tom, že soud je politický. Nicméně pro praktickou otázku, kde jsou hranice politické agitace a trestného činu, by to užitečné být mohlo.
Jak se vyhnout soudu
Je nevydání vrcholných představitelů exekutivní moci do rukou soudů v pořádku? Z autorova pohledu není. Avšak perspektiva poslanců může být jiná, ostatně zkušenosti s našimi soudy má například Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), jehož případ se táhne od listopadu 2014 a stále nedospěl k definitivnímu rozsudku. Téměř jisté nevydání Andreje Babiše vlastně zapadá do „stylu“ kauzy Čapí hnízdo, kde obě strany využívají všech standardních i nestandardních prostředků k dosažení svých záměrů.
Z pohledu obžalovaných může být i nevydání legitimní prostředek, ostatně zákon tenhle postup umožňuje. Ale že by to bylo pozitivní, se říci nedá, tato možnost měla být použita v krajní nouzi jako obrana před justiční šikanou, nikoli jako snadný prostředek, jak se vyhnout soudu. Justice Andreje Babiše nešikanovala, to by jej soud dvakrát nezprostil obžaloby.
Posedlost odsouzením za každou cenu. Slova Heleny Válkové o „Čapím hnízdě“ nelze jen tak přejít
Polarizované výklady kauz dvou politiků nezmizí ani nevydáním obou, ani nějakými pozdějšími pravomocnými rozsudky. Oba tábory budou hájit svá stanoviska a reflexi od nich nečekejme, stejně jako nějakou katarzi spojenou s rozsudky v daleké budoucnosti.