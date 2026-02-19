Pánové Babiš a Okamura se mohou těšit na nevydání. Opravdu těšit?

Martin Zvěřina
Komentář   12:00
Mandátový a imunitní výbor v úterý nedoporučil vydat k trestnímu stíhání dva vrcholné představitele vládní koalice – premiéra Andreje Babiše a šéfa sněmovny Tomia Okamuru. Šéfka výboru Helena Válková (ANO) rozhodnutí hájila, ale dost chabě. Souhlasit by se s ní dalo jen ve spekulaci, že pokud by Andrej Babiš nebyl v politice, nebylo by kauzy Čapí hnízdo.
Andrej Babiš (vlevo) a Tomio Okamura.

Andrej Babiš (vlevo) a Tomio Okamura. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Výbor nedoporučil poslancům vydat k trestnímu stíhání Babiše a Okamuru
„Není žádný důvod, proč by nějaký poslanec neměl být vydán k trestnímu stíhání....
Premiér Andrej Babiš a šéf Sněmovny Tomio Okamura zamířili v úterý na jednání...
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...
16 fotografií

Pokud šéfka mandátového výboru tvrdí, že neví, zda by se soudy dokázaly s Babišovou kauzou vypořádat v souladu s trestním řádem, je to absurdní. Ano, kauza se táhne již přes čtvrté volební období a nemáme ani pravomocný rozsudek, nicméně kdo jiný než soudy má nalézat právo? Parta poslanců, v horším případě motivovaná svými stranickými sekretariáty? Máme vícestupňovou soudní soustavu a ta téměř vylučuje, že by nějaký excesivní rozsudek mohl přežít přezkum vyšších instancí.

Měl by být Andrej Babiš vydán Poslaneckou sněmovnou ke stíhání?

Čtyřletý odklad není žádné terno

Sněmovní plénum oba pány s velkou pravděpodobností počátkem března nevydá. Opozice se bude oprávněně zlobit a spoustě voličů to bude hodně vadit, nicméně oba „hříšníci“ se mohou spolehnout na to, že jejich voliči si tenhle postup až tak ošklivit nebudou. Nicméně oba získají jen čtyřletý odklad, což se nemusí jevit jako takové terno. Do příštích voleb se může nálada veřejnosti změnit a oba politiky soud nakonec stejně nemine.

Výbor nedoporučil poslancům vydat k trestnímu stíhání Babiše a Okamuru

U Andreje Babiše je navíc dost pravděpodobná možnost, že soudce případ rozdělí a jeho spoluobžalovaná Jana Nagyová si letos vyslechne první pravomocný rozsudek. Pokud bude odsouzena, což předpokládá většina médií na základě verdiktu Vrchního soudu, může získat opozice solidní argument pro tvrzení, že se předseda vlády vyhýbá spravedlnosti, zvláště když se v minulosti třikrát vydat nechal. V případě opačném, a ten je stále možný, tedy osvobození Nagyové, by zase mohl premiér litovat, neboť by mu unikl třetí osvobozující verdikt v kauze. Nepochybujme však ani vteřinu o tom, že soudní pře bude pokračovat, obě strany jsou připraveny se odvolávat ke všem instancím do konce světa.

Nevydaný Babiš navíc bude muset čelit otázkám, zda se kandidaturou do parlamentu hodlá vyhýbat rozsudku už napořád a zda mu účelové obcházení soudu připadá normální. Nezanedbatelné může být i to, že nevydání bezpochyby využije opozice, ta může zorganizovat další hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, nehledě ke skutečnosti, že své rozhořčení bude tématizovat též Milion chvilek pro demokracii už na své demonstraci 21. března. Premiér, navzdory faktické imunitě, bude nucen se zabývat svými kauzami, což mu bude brát síly i čas určené pro splnění předvolebních slibů.

V mém případě není justice nezávislá, tvrdí Babiš. Rozhodnutí výboru ho nepřekvapilo

U Tomia Okamury je situace jednodušší, je dost dobře možné, že se do příští sněmovny nedostane a jeho při rozhodne soud. Celou věc projedná s více než pětiletým odstupem a tedy se do značné míry vyhneme spekulacím o tom, že soud je politický. Nicméně pro praktickou otázku, kde jsou hranice politické agitace a trestného činu, by to užitečné být mohlo.

Jak se vyhnout soudu

Je nevydání vrcholných představitelů exekutivní moci do rukou soudů v pořádku? Z autorova pohledu není. Avšak perspektiva poslanců může být jiná, ostatně zkušenosti s našimi soudy má například Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), jehož případ se táhne od listopadu 2014 a stále nedospěl k definitivnímu rozsudku. Téměř jisté nevydání Andreje Babiše vlastně zapadá do „stylu“ kauzy Čapí hnízdo, kde obě strany využívají všech standardních i nestandardních prostředků k dosažení svých záměrů.

Z pohledu obžalovaných může být i nevydání legitimní prostředek, ostatně zákon tenhle postup umožňuje. Ale že by to bylo pozitivní, se říci nedá, tato možnost měla být použita v krajní nouzi jako obrana před justiční šikanou, nikoli jako snadný prostředek, jak se vyhnout soudu. Justice Andreje Babiše nešikanovala, to by jej soud dvakrát nezprostil obžaloby.

Posedlost odsouzením za každou cenu. Slova Heleny Válkové o „Čapím hnízdě“ nelze jen tak přejít

Polarizované výklady kauz dvou politiků nezmizí ani nevydáním obou, ani nějakými pozdějšími pravomocnými rozsudky. Oba tábory budou hájit svá stanoviska a reflexi od nich nečekejme, stejně jako nějakou katarzi spojenou s rozsudky v daleké budoucnosti.

Vstoupit do diskuse

Komentář

Pánové Babiš a Okamura se mohou těšit na nevydání. Opravdu těšit?

Andrej Babiš (vlevo) a Tomio Okamura.

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor.(16. září 2025)

Názor

Zavře zápas s Kanadou kritikům ústa? Obrovské nasazení nemůže zastínit předešlé výkony

David Kämpf a Radko Gudas zpracovávají čtvrtfinálovou prohru s Kanadou.

Osmé místo po první části. Sdruženáři Vytrval a Konvalinka načali klání dvojic

Jiří Konvalinka z České republiky v akci během kvalifikačního kola skoků na...

Metnar jmenoval členkou Rady vlády pro veřejnou správu senátorku Zwyrtek Hamplovou

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová na diskusním večeru Za názor do basy? Jak se...

Meteorologové vydali výstrahu na sníh. Na jihu Čech a Moravy napadne 12 centimetrů

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)

Kim usedl za volant raketometu. Jsou úžasné, chválil si nové zbraně vybavené AI

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na slavnostním předání raketometů ráže 600 mm...

Jsme taková „svatá trojice“, řekl Červený k tomu, jak povede životní prostředí

Kandidát na mnistra životního prostředí Igor Červený dorazil na Hrad za...

Jihokorejský exprezident dostal doživotí. Vyhlášení stanného práva bylo vzpourou

Lidé sledují zpravodajství o rozsudku v případu vzpoury bývalého prezidenta Jun...

Vyhráli jsme pro Sidneyho. Češi nám připomněli pokoru, uznali Kanaďané

Kanadská euforie po gólu Česku.

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou. Skvělá práce, ocenil

Donald Trump (16. února 2026)

Komentář

Je ministr Červený dost zelený? Pane prezidente, nic ve zlém, ale už ho netrapte

Nový kandidát na ministra životního prostředí, poslanec Igor Červený...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.