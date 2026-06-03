Babiš slibuje, bruslaři bruslí. Má stát investovat do sportovišť podle výjimečných medailistů?

Mají vést tyto individuální úspěchy ke slibům investic do sportu? Má stát ústy premiéra slibovat rychlobruslařce Sáblíkové či lyžařce a snowboardistce Ledecké výstavbu speciálních krytých hal? Zkušenost nabádá k opatrnosti.
V úterý zavítal premiér Babiš do Žďáru nad Sázavou. A pro média řekl: „Martina Sáblíková je fenomén. Proslavila nás po celém světě. A protože jsem tu halu slíbil, tak jsem dnes tady.“
Když uspěla, tak ať to má
Na první pohled se to jeví jako skvělý impulz, správné rozhodnutí. Sáblíková nás proslavila, Sáblíková žije ve Žďáru, tak ať rychlobruslařská hala s jejím jménem stojí ve Žďáru. Na jiný pohled se to jeví jako Babišova obliba managementu, kdy vše nejraději rozhoduje, oznamuje a dělá sám. Ale má to své háčky.
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„Těm, kteří se mi vysmívali, sklapne.“ Babiš se vyjádřil k hale pro rychlobruslaře Jílka
Martina Sáblíková si skutečně zaslouží místo ve dvoraně slávy českého sportu i společnosti. Ale při vší úctě je už ve sportovním důchodu. Metoděj Jílek je na dobré cestě ji nahradit. Má před sebou snad desetiletou dráhu rychlobruslaře. Ale i kdyby se rychlobruslařská hala začala stavět už dnes, stihl by v ní Jílek ještě závodit? Sáblíková má mladší nevlastní sestru Barboru. I ona propadá rychlobruslení. Jak sama řekla médiím, halu by si strašně moc přála. Ale netěší se předčasně?
Aby nevznikla mýlka. To nejsou argumenty ani proti špičkovým individuálním sportovcům, ani proti vládě, ani proti státní politice podpory sportu. Jde jen o to, zda se má státní podpora sportu, přesněji investice do velkých staveb, řídit podle úspěchů fenomenálních jednotlivců. Zda mají jejich olympijská zlata vést ke slibům výstavby krytých hal.
Ta otázka má svou historii.
Přitáhne to masy?
V novinách z dubna 2018 najdeme článek o tom, jak premiér Babiš přijal české olympioniky po návratu ze zimních her v jihokorejském Pchjongčchangu. Sám Babiš tam říká, jak mluvil s Ester Ledeckou, Martinou Sáblíkovou i jejím trenérem Petrem Novákem a právě on „nám měl ukázat projekt na rychlobruslařskou halu. Táta Ester mi zase ukázal projekt nizozemské kryté sjezdové haly“.
Ale v tehdejší euforii zapadly nepohodlné otázky. Má smysl stavět speciální rychlobruslařské haly v zemi, kde to není masový sport? Nežijeme v Nizozemsku, že. Přitom i v Nizozemsku končí doba masového bruslení na kanálech. Prostě proto, že už v zimě nezamrzají. Proto je tam po halách poptávka, respektive vyznavači přírodního bruslení jezdí k nám na Lipno.
U nás to pochopila Sáblíková a v onom článku se zdravou skepsí říká: „Poprvé jsem slyšela, že by se měla stavět aréna, v roce 2006. Takže se mi těžko věří, že v Česku vyroste hala. Na druhou stranu jsem ráda, že se o stavbě mluví veřejně, a pokud se postaví, tak budu vděčná.“
Dnes se prý s těmito zádrhely již předem počítá. Hala ve Žďáru nad Sázavou by měla být multifunkční, spjatá se zimním stadionem a našly by v ní zázemí i jiné olympijské sporty jako krasobruslení či curling. Zní to dobře, ale bude to opravdu fungovat? Vyvolá rychlobruslařská hala široký zájem o tento sport? Vyvolala by krytá sjezdová hala příliv úspěšných následnic a následníků Ledecké? Na to teď samozřejmě nelze sázet.
Mamut v Harrachově aneb Dejme si pozor
Můžeme se ale ohlédnout ještě více nazpět. Do doby, kdy se investice do sportovních areálů neřídily podle úspěchů medailistů, ale spíše podle potřeb soutěží.
Některé z těchto investic uspěly a využívají se dodnes. Třeba když v roce 1970 Vysoké Tatry pořádaly mistrovství světa v klasickém lyžování. Investovalo se hodně, byl to i jakýsi dozvuk „pražského jara“ z roku 1968. Leč funguje to a třeba „tatranská električka“ jezdí dodnes.
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Jinde to ale bylo horší. V Harrachově stát v roce 1980 investoval do mamutího skokanského můstku. Čtyřikrát hostil mistrovství světa v letech na lyžích (1983, 1992, 2002, 2014), ale pak chátral, přišel o certifikaci (proto se šampionát v roce 2024 nekonal) a podobal se rizikové ruině.
Něco podobného může platit i pro bobové dráhy, třeba v Liberci. Dokázal by někdo říci, zda tyto dráhy přispěly k rozvoji a rozšíření bobového sportu u nás? Zda přitáhly ke sportu děti?
Jsou to otázky, na něž nedostaneme rychlé a snadné odpovědi. Proto si dejme pozor na vládní sliby výstavby té či oné haly jen proto, že v tom či onom sportu teď máme národního hrdinu.