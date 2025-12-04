Babiš se vzdal, na Hradě slaví. Bouchat špunty ale můžeme úplně všichni

Trvalo to dlouho, ale stálo to za to. Je to velké vítězství vlády práva, každému pochopitelných pravidel demokracie a v neposlední řadě i vítězství Petra Pavla. Lze důvodně předpokládat, že bez neústupného postoje Hradu by se Babiš mohl pokusit zákon o střetu zájmů nějak „ošulit“.
Jestli Petr Pavel přijme návrh Andreje Babiše na řešení jeho střetu zájmů a neprodleně jej jmenuje premiérem – a v tuto chvíli nevíme o jediném právním důvodu, jenž by mu v tom měl zabránit –, můžou si země a s trochou nadsázky i česká demokracie oddychnout.
Právě fakt, že jsme se vyhnuli možnému národnímu konfliktu, že se Pavel i Babiš dokázali vyhnout neřešitelnému střetu dvou velkých principů, je onen důvod, proč bychom měli slavit úplně všichni. Jakkoli je to banální, v posledních letech nejen v české politice jde spíše o zázrak.
Hrozily nám (a svým způsobem stále hrozí) dva velmi neblahé, možná až kritické scénáře. Tím prvním by byl fakt, kdy by v čele vlády stál člověk, jenž nevyřešil svůj střet zájmů byznysmena a politika v jedné osobě – toho se báli zejména Babišovi odpůrci a tento stav za žádnou cenu nechce dopustit prezident. Druhý temný scénář by byl však ještě horší – kdyby politická nevůle zabránila jednoznačnému vítězi voleb chopit se vlády a realizovat svůj mandát.
Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy
Pokud by chtěl Andrej Babiš splnit nároky zákona o střetu zájmů jen naoko, pokud by chtěl třeba pomocí nastupující vládní většiny dotyčnou normu v parlamentu předělat ve svůj prospěch, pak by nejen hlava státu a její příznivci byli oprávněně přesvědčeni, že samotný předseda vlády porušuje či obchází zákony vlastní země.
Pokud by naopak Hrad za každou cenu blokoval jmenování Babiše premiérem s argumentem, že ani předání Agrofertu do „slepého trustu“ nevyhovuje českému právnímu pořádku, měl by nejen Babiš a jeho příznivci oprávněný pocit svého druhu ústavního puče.
Zní to jako happy end
Mezi voliči nové koalice by takřka jistě převládl narativ o ukradených volbách – a takový národní svár si asi přeje málokdo. Právě fakt, že jsme se vyhnuli možnému národnímu konfliktu, že se Pavel i Babiš dokázali vyhnout neřešitelnému střetu dvou velkých principů, je onen důvod, proč bychom měli slavit úplně všichni. Jakkoli by něco takového mělo být samozřejmé, v posledních letech jde nejen v české politice spíše o zázrak.
Ano, možná nás čeká ještě pár napínavých dnů. Někdo bude zkoumat, zda Andrej Babiš nemá ještě nějaké byznysy mimo Agrofert (třeba fond Hartenberg), právníci budou hledat, jak přesně bude vypadat onen trust, kdo bude správcem a protektorem onoho trustu a tak dále.
Ale v principu můžeme říci, že pokud se vítěz voleb komplet vzdává svého byznysu, pak se dva měsíce po volbách konečně můžeme dočkat nové, z oněch voleb vzniklé vlády. Zní to skoro jako happy end. Držme si palce, aby to tak skutečně dopadlo.