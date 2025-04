Cypa hned hodit do jamy a Babiš pi*o, Babiš pi*o! A je zase čas se někomu vysmát?

Politický diář 13:30

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš kandiduje do Sněmovny v Moravskoslezském kraji, takže v sobě – pochopitelně – objevil nejen fotbalového fanouška, ale také zarytého příznivce Baníku Ostrava. „Hlavně se těším na 5. dubna. Baník hraje proti Spartě a my Nachera musíme porazit. My v Ostravě,“ citoval Babiše Moravskoslezský deník.