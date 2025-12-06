Prototyp ideálního politika? Jouda, co nic nemá

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš bude v úterý jmenován premiérem. Ve čtvrtek to konstatoval prezident Petr Pavel krátce poté, co Babiš oznámil, že se navždy vzdá Agrofertu, nebude jeho konečným vlastníkem ani beneficientem a firmu dostanou „zpět“ jeho děti až po Babišově skonu.
|
Babiš splnil dohodu, jmenuji ho v úterý, řekl Pavel. Reakce politiků jsou smíšené
Kromě prezidentova příslibu jmenování šéfa ANO ministerským předsedou se z prvních reakcí zdá, že ani tento krok na jeho vnímání veřejností nezmění vůbec nic. Babišovi fanoušci a sympatizanti ho chválí s tím, že se kvůli čtyřleté práci v čele vlády vzdá obří firmy, kterou budoval 32 let.
Odpůrci a protivníci mu buď nevěří, že by nad holdingem skutečně úplně ztratil kontrolu, poukazují, že Babišův střet zájmů beztak nezmizí, anebo mu prostě nevěří vůbec nic. „Snad alespoň tentokrát dodrží, co slíbil,“ konstatoval třeba končící předseda ODS Petr Fiala. „Jsme odkázáni na slovo člověka, jenž opakovaně lhal,“ podotkl šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Všechno je tedy tak nějak při starém.
Nepříjemná stopka
Celá operace „Agrofert ve slepém trustu“ tak ve finále může přinést především jedno velké negativum. Respektive ho – v kombinaci s dalšími opatřeními v rámci boje proti střetu zájmů či celoevropským tažením proti „praní špinavých peněz“ – už přináší. Lidé, kteří v životě něco dokázali, nedejbože mají nějaký majetek a podnikají, se do politiky nehrnou a nepohrnou. Což v ní vytváří čím dál větší prostor pro nejrůznější blázny a podivíny, kteří sice nemají či neumějí nic, ale o to raději řeční o správných hodnotách. Ale popořádku.
Tažení proti Babišovu střetu zájmů začalo už krátce po jeho vstupu do politiky. Od roku 2017 pak začala platit speciální novela zákona o střetu zájmů, které se dodnes říká „Lex Babiš“. Zakazuje firmám, v nichž mají členové kabinetu alespoň čtvrtinový podíl, ucházet se o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky. Dále členům vlády zakazuje vlastnit tradiční média.
Šéf ANO tehdy reagoval převedením svých firem do svěřenských fondů, které rozpustil až loni. Bez ohledu na to mu jeho odstřižení od firmy téměř nikdo nevěřil. Dosud třeba běží proces vymáhání miliardových vyplacených dotací po firmách z holdingu Agrofert, které zahájil ministr zemědělství Marek Výborný s tím, že Babiš byl ve střetu zájmů i tak.
Loni v prosinci navíc návrh na další zpřísnění podmínek – přezdívaný Lex Babiš II. – podal Pirát Jakub Michálek. Shodil to však Ústavní soud. Ne kvůli podstatě věci – tedy zpřísnění zákazu vlastnictví médií a přijímání dotací a investičních pobídek – ale kvůli formálnímu postupu. Návrh totiž Michálek přidal coby přílepek k návrhu zákona, který měnil organizační strukturu a řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pár minut před koncem druhého čtení ve Sněmovně.
Sprostý podezřelý
To je dost důvodů pro to, aby se jakýkoli majitel či vlastník vydělávající firmy politice vyhnul jako čert kříži. Jenže zdaleka nemusí jít jen o „velké ryby“, čím dál větší nechuť k politice už mají i „nižší šarže“. Dokonce i ti, kteří se do podnikání chtějí vrhnout až po konci své politické kariéry.
V Evropě i Česku totiž platí tzv. AML zákon, který je – zjednodušeně řečeno – zaměřen proti praní špinavých peněz. Každý, kdo se v politice jen mihne, je zařazen na seznam politicky angažovaných osob (PEP). Loňský metodický pokyn Finančního analytického útvaru (FAÚ) stanovuje, že na politiky se jako na politicky angažované osoby má pohlížet ještě dvanáct měsíců poté, co ve funkci skončili. V pokynu však není uvedena žádná horní hranice.
|
Za to, že Babiš vyřešil svůj střet zájmů, můžeme poděkovat Evropské unii
V praxi se tak stává, že klidně dvanáct let poté, co z politiky odejde a začne podnikat, má člověk (ale také jeho rodinní příslušníci) velké problémy třeba při jednání s bankami, dalšími institucemi či obchodními partnery. Bez ohledu na to, že při působení v politice nebyl z ničeho obviněn, natož obžalován.
Ostatně toto „stigma“ se projeví takřka okamžitě. Například loni to popsal egyptolog Miroslav Bárta, který se v září 2024 dostal do Senátu. „Donedávna jsem žil ve své krásné vědecké bublině, kde mě měli všichni – v uvozovkách – rádi. (…) V okamžiku, kdy vstoupíte do veřejného prostoru, do Senátu, tak jsem se stal tím hajzlem, tím zlodějem. Takže když vyúčtuju přednášku, tak mi banka píše, co to je. Politicky exponovaná osoba nemůže udělat přednášku za peníze. Je to strašný. A já se nedivím, že slušní lidé, kteří se uživí dobře jinde, do politiky nejdou,“ řekl.
„Jakmile to rozhodnutí uděláte, jste okamžitě v kategorii druhořadého občana. To je skandál. Myslím, že pokud s tím jako společnost něco neuděláme, do politiky nedostaneme ty nejlepší lidi,“ dodal Bárta, který byl do Senátu zvolen jako nestraník za hnutí STAN v koalici s TOP 09.
|
Babiš udělal víc, než bylo třeba. Kdyby nedodržel slovo, zničí ho to, říká právník
Jinými slovy to nyní na sociálních sítích popsal člen výkonné rady ODS Pavel Drobil, který kromě jiného stojí v čele skupiny Anacot Capital. „Asi teď spoustu lidí naštvu, ale zrovna v těchto dnech Andreji Babišovi a jeho dilematu zarámovanému do reálií české společnosti, kde je každý, kdo vybudoval něco hodnotného, minimálně v pozici sprostého podezřelého, velmi dobře rozumím. Je v pořádku, že bude 9.12. jmenován premiérem,“ uvedl.
Boj proti střetu zájmů a korupci je samozřejmě v pořádku. Jen abychom se však díky tomuto „svatému tažení“ nedostali do situace, kdy bude prototypem ideálního politika jouda, který nic nevybudoval, nic nevlastní, ale zato má na vše názor.