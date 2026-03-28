Když Kupka zasype Babiše jedničkami, je něco blbě

- ODS vystavila vládě ke 100 dnům ve funkci školní vysvědčení. Je to sice jeden z nejomletějších prostředků politického PR, ale modří ptáci to mají rádi a dělají to vždy a pravidelně, když jsou v opozici. Ale bohužel snad vždycky blbě. Nejde o kritiku, tu si Babiš v lecčems zaslouží, jde čistě o formu. I tentokrát ODS na „výzu“ formulovala školní předměty jako „projídání budoucnosti“, „lhaní“, „směřování na východ“, „pěstování agrodotací“, „čistky ve státní správě“ či „schovávání se za imunitu“ – a ze všech těchto předmětů dostal Babiš za 1. Když ale chcete politického soupeře pohanět a ukážete jeho vysvědčení, které se hemží jedničkami, je to prostě marketingové UFO.
„Babišova drahota.“ ODS si dobírá premiéra za vysoké ceny i v jeho pumpě
- Po trapasu poslance STAN Matěje Hlavatého s poničenou krajinou na Ostravsku po povrchové těžbě hnědého uhlí hlásí podobný zásek jeho stranická kolegyně, šéfka klubu Michaela Šebelová, původním povoláním fyzioterapeutka. V televizi oznámila třicetiprocentní výskyt rakoviny děložního čípku u chlapců na Zlínsku. Je tu ale rozdíl: za to, že na Ostravsku se nikdy netěžilo hnědé uhlí, by dal ruku do ohně každý, ale stoprocentně vyloučit, že muži mohou mít děložní čípek, si při pohledu na růžový navoněný STAN netroufne nikdo.
- Na lidovém vůdci Mikuláši Minářovi je asi nehezčí jeho skromnost. Na Letné dav varoval: „Nečekejte na Havla, na Pavla ani na Mináře!“ Být okrový Miki méně skromný, jistě by tuto trojici rozšířil o Masaryka na nejsvětější kvarteto.
Minář má talent. Úmornou letenskou litanii dokázal proměnit v něco pozitivního
- Bývalá ministryně obrany Jana Černochová vysvětlila zprávy NKÚ, kritické k hospodaření obrany za její éry, slovy: „NKÚ na objednávku hnutí ANO kritizoval na naší vládě cokoliv, nezavděčil se mu nikdo, teď bude mnohem vstřícnější.“ To myslí Černochová ten NKÚ, který tepal minulou Babišovu vládu za rozvrat veřejných financí a střet zájmů při rozdělování dotací? A myslí to ANO, jehož předseda označoval prezidenta NKÚ Miloslava Kalu za lháře a politického aktivistu a vzkazoval mu, ať si zamete před vlastním prahem, když si papalášsky postavili palác skoro za miliardu? Tak na to už musí mít člověk v blonďaté hlavě fakt velkého fištróna!
- Po covidu už sice všichni víme, s kým máme tu čest, přesto se čekalo, že Andrej Babiš v opozici na svém sklonu k chaosu zapracoval. Zmatky kolem neziskovek, TV poplatků nebo cen nafty ale naznačují, že ho spíš vypiloval k dokonalosti.
Babiš trvá na zákonu o financování neziskovek, bude precizní, řekl
- Všichni relevantní politici opozičních stran si v davu na Letné spořádaně udělali selfíčka a vytapetovali jimi své sociální sítě. Jen nejzářivější hvězda ODS, Jan Lipavský, posílala ve stejné době fotky z Tchaj-wanu, jak tam líže zmrzlinu. Až se jednou budou udělovat bobříci za vybudování nového, lepšího světa, bude tu mít někdo vážný problém!