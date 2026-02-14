Jeď do Světlé, prohlídni si věznici, ať víš, do čeho jdeš!

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   15:00
Je v politice lepší být známý padouch, anebo neviditelný Mirek Dušín? Střádá si už Andrej Babiš hřebíčky nesplněných slibů do své politické rakve? Je Senát pojistka demokracie, nebo odkladiště mrtvol? A jak se sluníčkář stal dezolátem?
Miroslav Korecký

Miroslav Korecký | foto: Lidovky.cz

  • Už dva měsíce po jmenování nové vlády se pyramida jejích slibů podezřele drolí. Stíhačky F-35 nakonec budou, muniční iniciativa pokračuje, zpomalená valorizace penzí se nezrychlí, Zelená úsporám se asi zachová, brutální škrtání v rozpočtu nenastalo, na vodě je i slíbené rušení paragrafu o činnosti pro cizí moc – a kdo ví, jak moc Andreje Babiše v Bruselu zmasírují ohledně povolenek ETS2 nebo jak moc se mu rozklepou kolena při prvním plném Václaváku proti rušení koncesionářských poplatků? Chce-li se ale premiér názorně přesvědčit, jak zákonitě končí masivní neplnění slibů, nechť se ze svého místa ve Sněmovně podívá čelně, kousek doprava, kde ve třetí řadě u uličky tiše sedí jistý řadový poslanec Petr Fiala.

  • Dost lidí ji nesnáší, ale občas vidí za dva rohy. Poslankyně ODS a bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix si byla prohlédnout ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou, což se vzhledem k tomu, jakou roli sehrála v zametání bitcoinové kauzy své strany pod koberec, zdá dost prozíravé. Jak říkal doktor Skružný ve filmu „Vesničko má, středisková“: „Tak víš co, Bedřichu? Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš!
  • Kdysi to býval Vojtěch Filip, Miroslav Kalousek, Markéta Pekarová Adamová či Petr Fiala. Prostě v průzkumech nejméně důvěryhodný český politik. A po odchodu dvou posledně zmíněných do ústraní si Češi našli nového padoucha: podle průzkumu CVVM je jím Filip Turek. Nedůvěřuje mu 70 % oslovených, na druhé straně ho vůbec nezná jenom 5 %. Co by za to dali ti, jichž si lidé v parlamentu za roky i desítky let vůbec nevšimli: Marek Výborný (36 %), Miloš Vystrčil (28 %), Martin Kupka (27 %) a další?

  • Už tak ne kdovíjakou váhu Senátu by neměl podrývat i jeho předseda. Miloš Vystrčil k možné kandidatuře Petra Fialy do horní komory řekl: „Na to stát se senátorem má ještě čas. V tuto chvíli má ještě dostatek síly a zkušeností, které může uplatňovat ve Sněmovně.“ Čtete to také tak, že šéf Senátu označil tuto komoru za odkladiště politických mrtvol?
  • Protekční synek, europoslanec TOP 09 Ondřej Kolář, který ještě před rokem a půl označoval obavy z migrace za „českou lásku k hysterii“, najednou volá: „Nechci, aby se z Prahy stalo Malmö!“ Jak vidno, topce už hodně teče do bot...

  • Namyšlenost a elitářství celebritek jsou donebevolající. Herečka Jitka Čvančarová se prohlásila za kanárka v dole, který dříve než většina nás plebsu cítí, že je ve společnosti něco špatně – a proto nám musí právě ona otevřít oči a bít na poplach, třeba na demonstracích Milionu chvilek. Prohlašuji tedy tímto, že i přes některé nepřehlédnutelné přednosti paní Čvančarové po ní za svou osobu nepožaduji jakékoli ornitologické služby.
