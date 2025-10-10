Pozoruhodná šipka a „další varianty“ vlády. Jiné možnosti nyní Babiš nemá, ale co v budoucnu?

„Když se mě ptali kolegové v zahraničí, tak jsem jim řekl, že žádné drama v našich volbách nenastalo, naopak je tu několik příjemných překvapení. Babiš už premiérem byl, byl i ministrem financí, ve světě ho znají. Nepředpokládám, že bude premiérem extremistického typu, který nás bude tlačit na Východ a diskreditovat na Západě.“
Otázka: Říkáte, že Babiš nás netlačí na Východ. Ale Babiš se zároveň kloní k maďarskému premiéru Orbánovi nebo slovenskému premiéru Ficovi, kteří se netají svými kontakty na Vladimira Putina…
|
Vymění Babiš Okamuru za lidovce? Pár indicií by bylo
„Já bych Andreje Babiše nepodceňoval. S Orbánem i Ficem sice vychází, což zase nemusí být za určitých okolností nevýhoda, ale není v pozici jejich epigona. Rozhodně by na tom nechtěl být jako oni, kteří jsou v EU i v NATO za potížisty.“
Otázka: Takže podle vás ANO nechce hrát roli potížistů? Vždyť v Evropském parlamentu spoluzakládali frakci Patriotů…
„Já vnímám pana Babiše v kontextu nějakého vývoje. A on se vyvíjí neustále. Když začínal, byl v Evropském parlamentu ve frakci ALDE u liberálů. Dnes je v Patriotech. Ale zůstane to tak? Všecko se neustále vyvíjí. Předpokládám, že se Andrej Babiš po vyhlášení výsledků voleb stává jiným Andrejem Babišem, než byl v kampani. To je přirozené, to se stává každému politikovi, protože najednou přichází odpovědnost.“
Otázka: A čím si tedy vysvětlujete, že ruská média Babišovi fandila, a některá jej dokonce nazvala „agentem Kremlu“?
„Zaznamenal jsem tyto články. Býval jsem velvyslancem v Rusku, tak stále sleduji tamní vývoj a tamní média. Vysvětluji si to tak, že je to ‚přání otcem myšlenky‘. Někteří novináři mají tendenci předjímat a přehánět. Troufám si odhadnout, že ruská přání naplněna nebudou. Andrej Babiš je nenaplní. V zájmu svém a v zájmu naší země.“
Možná až zmínka o působení na ruské ambasádě napověděla, že zmiňované věty o Babišovi řekl prezidentův „přítel po boku“ Petr Kolář. Nejspíš jde o byznys, ale v každém případě je to skok šipkou, kde si zaslouží za umělecký dojem 9 bodů z 10. Jen má asi po skoku mírně nahnědlý límeček.
● Ve zmiňovaném interview Petr Kolář také prohlásil, že pro vyjednávání o vládě existují i „jiné možné vývoje a alternativy“ než kabinet Andreje Babiše a Motoristů s SPD. „Přítel po boku“ hovořil především o hnutí Tomia Okamury. „Nejsem prognostik, ale na politické scéně by mohly nastat různé pohyby. Už jsem zaznamenal některé výkřiky z nitra ODS, jsou tu i lidovci, kteří oproti svým třem procentům podpory mají ve Sněmovně šestnáct mandátů… Je tu nějaká povolební situace, která může vyústit v různé scénáře,“ uvedl Kolář.
|
Teď jde SKUTEČNĚ o všechno! Jak nás levice i pravice straší děsivými scénáři, které se nikdy nemohou naplnit
Obdobně teď začíná mluvit i Babišův rival Miroslav Kalousek. „Vím, že se spousta lidí bude zase zlobit, ale já se za ten názor nestydím: hřiště, kde z 200 hráčů jen 15 z nich by rádo ukončilo naše členství v EU a v NATO a naši pomoc Ukrajině, nabízí i jiné varianty, než posílit těch 15 hlasů jejich vládní účastí. Nabízí i varianty, jak je marginalizovat. Pokud tedy šlo opravdu o všechno, o Česko, o demokracii a ne jen o ta křesla,“ napsal.
Babiš teď vzhledem k předvolebním slibům a nasazování na strany končící vládní pětikoalice nejspíš nemá jinou možnost než zahájená jednání dotáhnout do konce. I když mu to Okamura výroky třeba o touze odvolat policejního prezidenta Martina Vondráška příliš neusnadňuje. Vzhledem ke zjevným pohybům ve vládním a provládním táboře se mu však zjevně začínají rýsovat i další varianty, pokud se okamurovci v čele se svým lídrem nezklidní či rozhádají.