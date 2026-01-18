Vláda, šumaři a kabaretiéři. Jak Piráti využili své nezadatelné právo se ztrapnit

Co se týká samotné vlády, nejhodnotnější byl první den jednání. Slyšeli jsme sliby a priority členů a členek vlády, které si jako voliči můžeme pamatovat a za čtyři roky pak u voleb vystavíme účet.
Pokud bude vláda úspěšná v zlepšení života v naší zemi, má šanci na opětovné zvolení, v opačném případě skončí jako vláda Petra Fialy, které i podle sociologických průzkumů prohrála volby hlavně domácí ekonomická a sociální témata, problémy ve školství i zdravotnictví a tlačení jednoho správného názoru. To korunoval obzvláště nový zákon o napomáhání cizí moci, který slíbila nová vláda zrušit.
Kabinet má důvěru, začne vládnout a nevyhnutelně i dělat chyby
Některé sliby ministrů už byly zhmotněny. Slib zastavit neustálé zvyšování odvodů živnostníků z pera ministryně financí Aleny Schillerové prošel prvním čtením. Schvalovat se bohužel bude déle, protože zrychlené projednání zablokovali asociální lidovci. Schillerová také slíbila inovace v penzijním připojištění, neboť se zjistilo, že banky oproti Švédsku či Slovensku naše spořící ždímají na poplatcích.
Slib zlevnit předražené energie už platí, elektřina je tak zhruba o deset procent levnější, což je gesce ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Vrácení věku odchodu do důchodu na 65, kdy se budeme moci rozhodnout, jestli chceme a jsme schopni pracovat, míří do Sněmovny také.
Pořád dokola morální maják?
Co se týká poražených, neboli lidově řečeno proherců voleb, dá se opoziční činnost rozdělit na dvě části. Věcnou, o které se postarala čtyřkoalice vzniklá po vyhození Pirátů z vlády. Šumaři umně zahráli svou osvědčenou písničku doslova od Šumavy k Tatrám. Slyšeli jsme nepřekvapivě o Ukrajině, Bruselu, Slovensku, Maďarsku, údajnému ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií zrušením výpalného koncesionářských poplatků, které musí platit každý, ať se dívá, nebo ne.
Babišova vláda získala důvěru. Poslanci délkou diskuse zlomili rekord
Novum bylo, že po volbách prohraných na tématech: ekonomika, daně, útlak svobody slova a názoru a zahraniční versus domácí politika, nepřestala tato část poražených šumět na stejná témata. Klasický příklad Einsteinovy definice šílenství.
Dozvěděli jsme se tak, že snižování daní je špatné, zastavení zvyšování odvodů živnostníků také. Zachování muniční iniciativy s tím, že už se nebude platit z peněz českých daňových poplatníků, je také špatné, a debatování jiných názorů je amorálnost. Mají na to plné právo. Ve světle výsledků voleb, nebylo by ale na čase, aby se poražené strany zamyslely a své postoje přehodnotily? Je možné být dokola morálním majákem a strašit, na co vše nebude a ždímat dále občany?
Piráti v kabaretní roli
Kabaretní roli sehráli Piráti. Bukanýři se rozhodli, že je čas sehrát řádné varieté a chodili pozpátku tam, kde je mohl někdo vidět, obzvláště televizní kamery. K řečnickému pultíku už stáli čelem.
Vrchol nevkusu předvedl Zdeněk Hřib se svým napadáním předsedy vlády kvůli věku a naznačování zdravotního problému, protože si dotyčný dovolil jít tam, kam i císař pán chodí sám, případně stopování Olgy Richterové, jak dlouho jsou na záchodě jiní ministři.
Piráti chodili ve Sněmovně pozpátku. Babišova vláda nás táhne zpět, tvrdí
Objevil se názor, jak to se svým kabaretem Piráti vyhráli, protože opanovali titulky médií. Jenže kvantita nerovná se kvalita. Když jim byla svěřena vážná a důležitá věc, jako je digitalizace, dokázali, že nejlepší digitalizace je tužka a papír a fatálně selhali. Je lákavá představa, že takoví kabaretiéři budou spravovat třeba zdravotnictví?
Piráti využili své nezadatelné právo se ztrapnit, budiž je jim ale přáno stejně tak, aby je nepostihly zdravotní problémy stárnutí, neboť země je kulatá a karma je zdarma. Každopádně pokud někdo nadával, že se jednání v minulém období prodlužovala, je dobré zmínit, že tentokrát trvalo jednání o důvěře déle než posledně a kdo zdržoval, což si stěžoval i zbytek poražených ve volbách, byli pirátští kabaretiéři.
Pirátské sněmovní harakiri aneb Když si poslanci dají hygienickou pauzu rozumu
Závěr jednání podtrhl vše. Andrej Babiš na tiskovce poděkoval za všechny názory, bylo řečeno vše, řekli to všichni, Petr Fiala pohoršeně promluvil o extremistech, populistech, proruských silách ve vládě a jiných údajných nebezpečenstvích, a výsledek je dán. Účet je otevřen, vláda s důvěrou na světě tak, jak si voliči přáli, a u příštích voleb bude účet sečten a splacen. Obecně platí, že ať volí kdokoliv kohokoliv, nebo vůbec nevolí, měl by si přát, aby se jakékoliv vládě dařilo, neboť pak se daří všem a je možné se radovat, že komu se nedaří, může být vyměněn, aby dostali šanci jiní.