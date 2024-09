Svině versus zloději. „Dezoláti“ už jsou za zenitem, ale jejich jazyk pronikl do politiky a kampaní

Není to nové ani převratné. Už léta se karikuje babišovská hláška „všetci kradnú“. Ale napadne někoho se nad tím zamyslet? Hodně lidí všech ideových barev chce mít ve volených orgánech politiky, kteří nekradou. Je to takový povzdech, zbožné přání, či dokonce ideál. Ale co znamená, když politik řekne, že má koaliční potenciál „s těmi, kteří nekradou“?

Já vím, kdo krade

To jako že se zřekne spolupráce se soudně usvědčenými zloději? Jenže soudně usvědčených přestupníků zákona je v politice strašně málo.

Jistě si vzpomenete na Miloše Zemana. Ten získal certifikát usvědčeného lháře, když nařkl (pomluvil) Ferdinanda Peroutku z autorství kolaboračního článku a soud to pak shrnul takto: „Pokud prezident pronese ve veřejném projevu v televizní stanici nepravdivý výrok, zasáhl tím nepřiměřeným způsobem do dotčených práv dotyčné osoby, a tedy se dopustil nesprávného úředního postupu, za který stát nese odpovědnost.“

Usvědčeným korupčníkem se stal David Rath. To soud uznal důkazy proti němu a poslal ho za mříže na osm let. Ale zásobník soudně usvědčených padouchů není zas až tak velký. Takže opět.

Co znamená, řekne-li Babiš, že nepůjde do koalice „s těmi, kteří kradou“? To už neplatí presumpce neviny? Nebo že o tom, kdo krade a kdo ne, bude rozhodovat Babiš? Před měsícem byl vyškrtnut z volební kandidátky ANO chomutovský primátor Hrabáč, obviněný z korupce (byl vyloučen i z ANO). Znamená to, že když zmizí z kandidátky, lze přísahat, že lidé v ANO nekradou? Úhrnem: platí, že nekradou jen strany mající v čele ranaře, který sám rozhodne o vině a podezřelého vyštípá i z ANO?

Těžká věc. Pokud lídr nic neudělá, získá nálepku toho, kdo chrání zloděje. Pokud podezřelého vyštípe, získá nálepku diktátora, který o všem rozhoduje sám. Jenže tato dilemata patří k politice.

Když řeč správně řinčí

Můžeme pozorovat, jak jedna strana politické barikády používá slovo zloděj, aniž může jeho oprávnění dokázat. Opačná strana téže barikády používá ve stejném duchu slovo svině.

Plukovník Foltýn, šéf strategické komunikace vlády, sice není ve volené funkci, ale je široce vnímán jako součást Fialova establishmentu, který vyhrál volby před třemi lety. Takže když řekl, že 4,5 procenta české populace tvoří lidé nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní a opuštění, docela si naběhl.

Člověk nemusí být fanouškem Kateřiny Konečné, předsedkyně KSČM. Ale může si přečíst její reakci: „Jsem zvyklá, že dostávám různé nálepky. Ale aby si úředník dovolil označovat lidi, kteří mají jiný názor, než má aktuálně USA, za svině, je trochu silné kafe.“ Mnozí si pak asi řeknou, že na tom něco je.

Úhrnem. Doba, kdy debatu ovlivňovaly party „dezolátů“ na náměstích, už naštěstí odezněla, ryzí „dezoláti“ už jsou za zenitem. Ale do debaty až příliš široce pronikl jejich řinčivý jazyk. Jazyk, který se nezabývá „okrajovými detaily“ typu, že je třeba dokázat, kdo a proč je zloděj či svině. Pokud tak lídři hovoří „v dobré věci“ (tedy „v té naší“), fanoušci jim ještě zatleskají.