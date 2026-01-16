Když babišovské blábolení nahradí blábolení fialovské

Jakýpak div, když zrovna začínal čas divokých obstrukcí, nekonečných projevů a blábolení, jenom Tomio Okamura vystoupil osmkrát a Alena Schillerová dvanáctkrát! Ve čtvrtek odpoledne, třetí den debaty před hlasováním o vyslovení důvěry nové Babišově vládě, už bylo jasné, že minulý rekord dávno padl, zato nebylo jasné, zda se parlamentní debata nepřelije ještě do čtvrtého (pátého...) dne. To že je ten slibovaný konec blábolení? Nebo jenom blábolení babišovské nahradilo blábolení fialovské?
Pirátské sněmovní harakiri aneb Když si poslanci dají hygienickou pauzu rozumu
Ale buďme tolerantní, důvěra vládě je spolu se státním rozpočtem nejdůležitějším hlasováním v celém roce, ba ve volebním období. A Sněmovna je tribuna, kde se má mluvit, diskutovat i hádat o důležitých věcech. Kdy jindy a o co jiného už byste se chtěli pohádat, když ne o státní kasu nebo o programové prohlášení nové vlády?
Politická debata před hlasováním o důvěře vládě je ale velmi specifický žánr. Notabene dnes, v čase politiky založené na marketingu a sociálních sítích. Zkuste odborně cupovat konkrétní kapitolu vládního programu – a pro média jste mrtvý muž/žena. Zato když přijdete k pultíku pozpátku, přinesete si tam dvě cibule a cosi na nich demonstrujete, imitujete Václava Klause, žonglujete s vulgaritami nebo zkoumáte vyměšování svých kolegů, publikum si najdete.
Piráti chodili ve Sněmovně pozpátku. Babišova vláda nás táhne zpět, tvrdí
I v nudném spektru těch, kteří se opravdu snaží mluvit o programu vlády, je ale plno podivností. Stanař Vlček, jehož vláda zadlužila zemi o 1,2 bilionu, tepe vládu, která je u moci 19 dní, že je vládou „rozpočtového armagedonu“. Topkař Havel, jehož strana na slib eura není s to ulovit ani 5 % hlasů, radí vládě, že by měla přijmout euro. Modrý pirát Lipavský varuje před „vládou dotací“, když jeho parta slibovala dotace nelítostně ořezat, ale udělala prd. Atd...
A největší podivnost. Každý opoziční projev začíná slovy: „Nevyslovím důvěru vládě, protože...“ Prosím, a proč byste také zrovna vy, opozičník, měl vládu podpořit? Za minulých 36 let se to ještě nestalo, tak proč myslíte, že to někdo čeká zrovna od vás?