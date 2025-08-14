Jak chtěla Balaštíková zabít psa a nemusela sama ze sebe zvracet

Poslankyně, stínová ministryně zemědělství a do včerejška trojka zlínské kandidátky ANO Margita Balaštíková se rozváděla s manželem. Nejprve jí přišlo jako geniální nápad pokusit se prostřednictvím svých politických kontaktů zničit jeho podnikání. Poté dokonce nechat zabít psa expartnerovy nové přítelkyně. Bývalý manžel Josef Balaštík si její promluvy s případnými komplici pro sichr natáčel. Nahrávky se dostaly do rukou webu Seznam Zprávy a nikdo se nestačil divit.
Nejprve se Balaštíková vrhla na exmanželovu firmu. Prostřednictvím své známé, která šéfuje hygienikům ve Zlíně, od které prý měla pravidelně výsledky kontrol. „Jo a mimo jiné jsem jí řekla, že nad tou firmou už nedržím ochrannou ruku, ať prostě, ať je zkontrolují a všecko, co tam jsou za nedostatky, ať jim napálí pokuty, až se z toho po…,“ řekla Balaštíková podle Seznam Zpráv na jednom z tajně pořízených záznamů.
Od dětství jsem zvířecí máma, tvrdila Balaštíková, která chtěla nechat zabít psa
Jindy zase volala po „napálení pokut“ s tím, že firmu bývalého manžela „pošleme do kytek přes kontroly a přes tady tohleto, a nazdar“. Jelikož soudní znalkyně z oblasti audioexpertiz na žádost Balaštíkova advokáta pravost nahrávek potvrdila, měli z toho nejprve Andrej Babiš a zbytek jeho spolupracovníků z ANO těžkou hlavu. S tím, že se vše musí důkladně prověřit. A sejde se k tomu předsednictvo hnutí.
Jenže včera Seznam přišel s ještě větší „bombou“. S dalšími nahrávkami, na nichž se Balaštíková snaží objednat zabití psa nové partnerky svého exmanžela. „Kdy domluvíš, aby jí zastřelili toho psa?“ tázala se v létě 2023 podle webu. Z kontextu jasně vyplývalo, že měla na mysli zvíře přítelkyně bývalého muže. Když Balaštíková slyšela, že by to stálo 50 tisíc korun, povzdechla si: „Když to udělá pro tebe, tak to stojí tolik? Říkals mně, že to uděláš zadarmo – a už je to tady.“
Konec v ANO a z ostudy kabát
K tématu zabití psa se podle nahrávek vrátila ještě v září téhož roku. A to už byla značně nespokojená. „Kdy domluvíš, aby jí zastřelili toho jejího psa? Tys to říkal, prosím tě, že to zařídíš, že máš kamarády. Zařídils h…o.“
Na to už se v ANO ani nemuselo scházet předsednictvo. Babiš prohlásil, že je chování Balaštíkové „absolutně nepřijatelné“ a že poslankyně musí okamžitě skončit nejen jako kandidátka, ale i jako členka hnutí. „Neumím si představit, že by něčeho takového byl člověk schopen. Sám mám čtyři psy, vždy jsme já i celé hnutí zvířata podporovali, spolupracujeme po celou dobu s ochránci zvířat, moje nadace podporuje záchranné stanice a útulky, proto to absolutně nedokážu pochopit,“ řekl Babiš.
Naštvaný Babiš škrtnul Balaštíkovou z kandidátky, poslankyně končí i v ANO
Margita Balaštíková tedy kandidovat nebude – a ještě má z ostudy kabát. Případ jejího zvráceného myšlení nejspíš bude mít i nějaký dopad na celé ANO před volbami, jakkoli se s věcí vypořádalo rychle. Potud je to poměrně jednoduchý příběh.
Co už tak jednoduché není, je jakákoli snaha Balaštíkové alespoň trochu porozumět. „Já jsem nic neudělala. Já se na rozdíl od jiných mohu ráno probudit a podívat se do zrcadla. A ani se ze sebe nemusím poblít,“ vykládala totiž v době, kdy už byla část odposlechů venku. Zřejmě má hodně silný žaludek.
Myslete na to, pokud se náhodou budete rozcházet s partnerem a popadne vás vztek. I v takovém případě je totiž možné chovat se jako lidi.