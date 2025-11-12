Neprůstřelné vesty od firmy z paneláku. V Česku vítězí cena nad kvalitou dlouhodobě

Stačilo, aby si do výběrového řízení dala podmínku, že uchazeč musí mít zkušenosti s podobnými zakázkami, a tím tedy omezila, že do soutěže smějí vstoupit jen velké dodavatelské firmy, výrobci či ty léta zavedené na trhu. Nic takového si tam však nedala.
A tak tendr vyhrála firma, která má základní jmění deset tisíc korun, existuje dva roky, sídlí v paneláku a je pouhým překupníkem balistiky mezi finským výrobcem a českou policií.
A co víc: už jednou ji z výběrového řízení policie vyloučila, protože jí nabízená balistika byla špatná – slabá po okrajích, tedy přesně tam, kde může jít o život. Jenže druhý pokus už dopadl jinak. Firma sice nijak nezměnila své zázemí, kapitál ani historii, jen prohlásila, že výrobní proces „vylepšila“.
Pro férovost nutno říci, že v prvním kole vyřadila policie i nabídky dalších dvou velkých českých firem pro větší či menší rozpory se zadáním týkajícím se například stálosti etiket.
|
Neprůstřelné vesty pro policii z paneláku. Zakázku vyhrála firma bez historie
Policie tak vybrala balistiku, na kterou má podle smlouvy desetiletou záruku – a po deseti letech si firma má materiál vzít zpět, ekologicky (a zdarma) ho zlikvidovat, což na papíře zní jako férový obchod. Ale jakou má policie alespoň teoretickou jistotu, že tu firma bez historie, bez velkých zakázek, za rok, pět či deset let vůbec bude?
A jak chce vymáhat všechny úmluvy o tom, že kdyby náhodou zanikla, má povinnost zajistit likvidaci jinou firmou? A v případě, že se u vest objeví problémy, že má okamžitě všechny stáhnout a dodat nové? Nevymůže to nijak. Jenže nutno říct – formálně a podle zákona je všechno v pořádku.
Nejde ale o ojedinělý exces. Český stát má hluboce zakořeněnou víru v „nejlevnější nabídku“. Výběrová řízení se mění v tabulkové přehledy, kde rozhoduje matematika, nikoli kvalita nebo odpovědnost. A pak to tak dopadá.
Úředníci mají klid, protože se mohou opřít o číselnou logiku. Jenže tabulka nikdy nepozná, kdo má zkušenosti – a kdo jen odvahu podat nabídku a vydělat jako prostředník.
Nízká cena, drahá oprava
O to víc, že často cena stejně naroste kvůli různým dodatkům smluv – občas tak absurdním, že vypadají jako napsané pro někoho konkrétního. Levné zakázky se mění v drahé opravy, reklamace, spory. A tak stát levně nakupuje, draze riskuje.
I když zákon umožňuje zohledňovat i zkušenosti firem či reference v podobě jiných zakázek, málokterý zadavatel si to dovolí. Všichni se bojí odvolání, trestních oznámení, auditu, vyšetřování. A tak se raději schovají za kolonku „nejnižší nabídka“, i když v duchu dobře vědí, že jde o past, do které padají znovu a znovu.
|
Armáda stahuje balistické vesty. Při zkoušce odolnosti ji prostřelili
Takže policie ušetřila pár milionů a vsadila na firmu, jež má menší jistotu přežití než neprůstřelné vesty, které dodá. Všechno je – zatím – formálně správně, tabulky sedí, zákon byl dodržen, podpisy jsou tam, kde mají být.
Jenže záruky, zkušenosti a odpovědnost se do excelových tabulek nevejdou. A já bych se skoro vsadil, že tenhle příběh bude mít ještě pokračování…