Minulý týden jsem byla svědkem paranormálního jevu. Sedím takhle ve spořitelně, bankovní specialistka mi vysvětluje, co bych měla udělat pro ozdravění svých financí, když mi zazvoní mobil. Je nepříjemné přiznat, že jste si před jednáním nevypnuli, nebo aspoň neztišili telefon, ale co se dá dělat. Omlouvám se, šátrám v tašce, až se došátrám, kouknu na displej, abych to típla, nebo aspoň vysvětlila, a musím konstatovat: vždyť mi voláte vy…

