Žáby na prameni prosperity: tragický stav bank a kapitálových trhů

Dalším významným faktorem je transformace automobilového průmyslu. Kapitáni průmyslu se strategicky domnívali, že přechod směrem k elektromobilitě jim umožní zvýšit marže a proto nijak neprotestovali proti zpřísnění evropských norem. Tato strategie ovšem nepočítala s rozvojem čínského, vládou dotovaného automobilového průmyslu. K těmto problémům se přidává nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, nedostatečná digitalizace a zpoždění v investicích do nových technologií. A jako kdyby potíží nebylo dost, německou ekonomiku zatěžují vysoké daně.

Málo se mluví o další kouli na noze německé a obecně evropské ekonomiky: o tragickém stavu bank a kapitálových trhů.

Německo? Druholigový hráč

Začněme s kapitálovými trhy, kam si rostoucí firmy chodí pro kapitál. Poslední velkou emisi akcií zažilo Německo v roce 2018, kdy společnost Siemens Healthineers získala vydáním akcií 5,2 miliardy dolarů, což je částka v globálním srovnání zanedbatelná. Americké firmy získávají na burzách o desítkové řády větší objemy kapitálu.

Abychom měli perspektivu: největší německou technologickou společností je SAP, který v žebříčku stovky nejvíce kapitalizovaných firem světa zaujímá 40. místo s tržní hodnotou 247 miliard dolarů. Je to zároveň jediná německá firma v tomto žebříčku. Americká Nvidia má hodnotu 2522 miliard, Microsoft 2985 miliard a první v žebříčku Apple 3357 miliard dolarů.

Německo, ke kterému Češi vzhlížejí jako k modle a nedostižnému vzoru prosperity, je ve skutečnosti jen druholigovým hráčem světové ekonomiky.

Kdekdo vám nicméně ochotně vysvětlí, že burzy nejsou v Evropě tak důležité, neboť Evropané (a Němci zvláště) si pro kapitál chodí do bank. Ve skutečnosti se tato evropská „tradice“ datuje až do poválečného období, nicméně od 50. let až do konce roku 2008 byly bankovní úvěry hlavním finančním zdrojem pro evropské podniky.

Za posledních patnáct let (od druhého čtvrtletí 2009 do druhého čtvrtletí 2024) rostl objem úvěrů německým podnikům tempem 2,5 procenta ročně. To je číslo, které odpovídá dlouhodobé stagnaci: kdyby nebylo rychlejší růstové epizody během covidového období (kdy se úvěrovalo se státní pomocí), byl by obraz německého úvěrového trhu ještě chmurnější. Během roku 2024 německé úvěry rostly tempem vyjadřovaným v desetinách procenta ročně.

Uregulovat se k bezvýznamnosti

Pro srovnání, objem úvěrů americkým firmám rostl za stejné období tempem 4,7 procenta ročně. Ani to není úplně raketový růst, nicméně společně se statistikami z akciových burz vypovídá o tom, že americké firmy mají dostatek kapitálu. Mnohé dokonce přebytek. Společnosti Apple a Chevron v roce 2023 ohlásily zpětné odkupy akcií v hodnotě 90 miliard, respektive 75 miliard dolarů. V případě německých společností však hlavním důvodem nezájmu o kapitál je stagnace. Chybí růstové projekty. A pak jsou tu umělá, byrokratická omezení, která zbytečně ničí růstový potenciál.

Tato omezení se skrývají za zkratkami ESG, AML a KYC. Zkratka ESG (Environmental, Social, and Governance) znamená hodnocení udržitelnosti a společenského dopadu podniků. V praxi to znamená, že v EU je téměř nemožné financovat téměř cokoli kromě ekologických projektů. Válka na Ukrajině navíc ukázala, že ESG představuje i bezpečnostní riziko, neboť vylučuje z financování i obranný průmysl (vždyť zbraně jsou přece špatné!).

AML znamená Anti-Money Laundering, metodika proti praní špinavých peněz. V roce 2022 byly v rámci této činnosti rozdány pokuty v hodnotě 0,011 procenta z celkového objemu vkladů. Uvedená čísla platí pro USA, data pro EU a zbytek světa nejsou k dispozici. Nepatrný reálný význam AML kontrastuje s náklady, přímými i nepřímými, které pravděpodobně dosahují mnohem větších desítkových řádů, než jaký je přínos všech iniciativ proti praní špinavých peněz dohromady.

Konečně je tu zkratka KYC: Know Your Customer, poznej svého zákazníka. V praxi to znamená, že banka smí čenichat ve vašich soukromých záležitostech a pokud dojde k názoru, že jste „vadný“, může vám nejen odmítnout úvěr, ale také uzavřít účet. Pro jistotu i podnikatelský. Pro ještě větší jistotu vás banka umístí na černou listinu, takže vám nepomůže obracet se na jiné banky. Vzhledem k bankovnímu tajemství (které nyní chrání banky, nikoli zákazníky) se nikdy nedozvíte, co bylo příčinou vašeho upadnutí do nemilosti. Že váš podnik zbytečně zkrachuje – to nikomu v bance nevadí. (A ano, podobné případy se skutečně stávají a nejsou zcela ojedinělé.)

Evropa, s Německem v čele, se zřejmě rozhodla uregulovat svoji ekonomiku do úplné bezvýznamnosti. Bez velkého přehánění lze tvrdit, že evropský úředník je ještě větším nepřítelem Evropy než Putin nebo Si Ťin-pching. Dohromady.