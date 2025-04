Obama proti wokeismu. Není to poprvé, co progresivistům pocuchal peří

„Představte si, co by se stalo, kdybych já zrušil televizi Fox News akreditaci do Bílého domu,“ srovnával Obama současnou praxi s tou někdejší. Americký deník The Wall Street Journal ale obratem přispěchal s informací, že přesně to Obama kdysi de facto udělal, když konzervativní televizi vlastněné Rupertem Murdochem odmítal dávat rozhovory.

Zajímavější tak je, co měl Obama na srdci ve směru ke svým demokratickým kolegům: „[My liberálové] věříme ve svobodu slova. Budeme při ní stát, i když někdo jiný říká věci, které nás pobuřují a jsou špatné?“ zeptal se někdejší prezident rétoricky. Následně sám vyhodnotil, že takzvaní bojovníci za sociální spravedlnost před touto výzvou selhali.

Na kampusech se rozšířila kultura netolerance a dogmatického vyznávání jediné ideologie, která si plete legitimní kritiku společenského řádu s křížovou výpravou ve jménu potírání rasového a genderového útlaku. Fungující demokratická společnost je přitom právě o koexistenci lidí s různými názory, různých vyznání a různých priorit.

Ohradit se proti fanatismu a dogmatismu

Není to poprvé, co Obama wokeismus kritizuje. První černošský prezident USA se do něj pouštěl „before it was cool“, což mu rozhodně slouží ke cti. V říjnu 2019, kdy vrcholila takzvaná cancel culture cílící na údajně závadné akademiky na vysokých školách, se Obama nechal slyšet, že takhle takzvaní bojovníci za sociální rovnost daleko nedojdou. „Pokud jediné, co děláte, je házení kamenů po ostatních, nezměníte svět,“ shrnul to tehdy někdejší prezident.

Message, kterou by si z toho americká levice měla vzít, je jednoduchá. Pokud má člověk páteř, musí se ohradit proti jakémukoli fanatismu a dogmatismu, ať už přichází zleva nebo zprava. Opravdu velcí politikové jako Obama to dokážou. Ti malí, jako tak dlouhá řada demokratických kongresmanů, se vezou s davem. Tolik morální lekce.

Druhá lekce je čistě praktická: wokeismus nefunguje. Jak ukázaly poslední prezidentské volby, demokratům se nepodařilo zvýšit podporu mezi rasovými menšinami, je to přesně naopak. Drtivá většina mladých černých mužů volila Trumpa. To, že za ně „bojují“ bohaté bílé děti na soukromých kampusech, jim totiž očividně život nijak nezlepšilo. Potřebují vizi do budoucna, ne prázdná slova solidarity.

Uvidíme, jak velké poučení si z toho američtí demokraté vezmou. Obamova linka ve straně jednoznačně umírá – jakkoli on sám je stále velmi populární. Otěže naopak přebírají progresivisté, jako je senátor Bernie Sanders a jeho mladší souputnice ze Sněmovny reprezentantů Alexandria Ocasio-Cortezová. I oni ale na svém kulturním dogmatismu viditelně ubrali. Administrativu Donalda Trumpa zatím kritizují za její „oligarchické“ spojenectví s velkým byznysem ze Silicon Valley, nikoli za „rasismus“ a „sexismus“ jako v minulých letech. Úkrok k této v zásadě tradiční levicové politice jim slouží ke cti. Uvidíme, jak dlouho jim vydrží.