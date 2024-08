To je výrazný posun oproti minulosti, kdy ministr úředníkům spílal, a kdyby to nevypadalo směšně, určitě by je obvinil ze sabotáže.

Problém je ale v tom, že druhá strana, tedy úředníci, to tak růžově nevidí, stěžují si například na to, že pokud ministerstvo něco opraví, objeví se následně další chyba.