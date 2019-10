BARTOŠEK: Vem si prášek

Šéf dětských psychiatrů Jaroslav Matýs si minulý týden nebral servítky, když se do médií rozhovořil o vystoupení šestnáctileté Grety Thunbergové na klimatickém summitu v New Yorku. Označil ji totiž šmahem za sociopata, který nemá „sebemenší sociální cítění“. Její emoce jsou podle něj ploché, smutek ani radost neprožívá. Svět vidí jen černobíle a zažívá hlavně úzkost o sebe sama. A rodiče herci pouze baží po pozornosti a její nemoc ještě potencují.

Nejde jen o to, že dělat diagnózu z televizní obrazovky je přinejmenším nemravné. Nebo že by ho profesní etika měla vést k tomu, aby nezveřejňoval svůj názor na pacientku, která ještě navíc není plnoletá. Mnohem horší je, že autismus vidí prizmatem dávno překonaných předsudků. Třeba když tvrdí, že „oni nerozpoznají, co je dobro a co je zlo. Oni nechápou, co je spravedlnost.“ Nebo když má za to, že za naučenými formulacemi jim chybí skutečný prožitek, protože jsou bez emocí. „Podstatou u autismu je sociální plochost. A terapie prakticky není,“ uvedl.

Jenže vtip je v tom, že nějaké terapie tu přece jenom jsou, ale Matýs je jejich arciodpůrcem. Sám intenzivně bojuje proti tomu, aby se v Česku rozšířila aplikovaná behaviorální terapie, která má u autistických dětí vědecky podložené výsledky. Se senátorkou Alenou Dernerovou dokonce připravil legislativní úpravu, která dá pouze psychiatrům či klinickým psychologům právo rozhodnout, jaká terapie je pro autistické dítě vhodná. To je podobný nesmysl, jako kdyby chtěli psychiatři u dospělých rozhodovat, zda má pacient podstoupit raději daseinsanalýzu než kognitivně-behaviorální terapii. Už jenom proto, že o těchto terapiích nemusejí nic vědět.

Psychiatrie se dnes přitom vyznačuje především výsadou předepisovat psychofarmaka, která mají často dramatické vedlejší účinky, a mnozí psychiatři už u toho ztratili veškeré zábrany. Pro rodiče to přitom může fakticky znamenat, že když odmítnou nabízenou lékovou terapii, jen těžko budou moci žádat o šetrnější hrazené služby. Na autismus však neexistují žádné prášky, behaviorální terapie ovšem dokáže u těchto dětí rozvíjet dovednosti, které jsou důležité pro jejich každodenní život. Jenže pokud Matýs s Dernerovou v parlamentu se svým návrhem uspějí, mezinárodně certifikované behaviorální terapeuty nahradí v zákoně terapeuti neurovývojových vad, což je profese, která nikde jinde neexistuje.

Umožní však, aby byznys s autismem zůstal pevně v rukou soukromých firem, jako je Centrum terapie autismu nebo Národní ústav pro autismus. Na své si přitom přijdou i psychiatři, protože Matýs právě s ministerstvem dojednává, že by za péči o ně měli dostávat více peněz. Zkrátka moc nekecal, když v minulosti prohlásil, že autismus je šlágr.