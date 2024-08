Premiér Fiala svému místopředsedovi vlády nevěří, kdyby to bylo jinak, neustanovil by nad ním žádný dozor a jednoduše by uvěřil jeho slibům. Protektoři mají za úkol dohlédnout na to, aby Ivan Bartoš opět nebájil o funkcionalitách, a přitom se nic moc nezlepšovalo. Pro pirátského ministra je to dost ponižující, nicméně za necelé čtyři týdny jsou volby a vláda si nemůže dovolit, aby systém byl ještě v druhé půlce září příkladnou ukázkou nepovedené digitalizace.