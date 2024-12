Slavit konec diktátora Asada? Nevíme, co přijde, Západ už to ale řešit nebude

Ještě v sobotu ráno vyšel na webu iDNES.cz rozhovor se zkušenou diplomatkou Evou Filipi, bývalou velvyslankyní v Damašku. Říká v něm, že by Asada ještě neodepisovala. Jenže on byl v tu chvíli již odepsán a o 24 hodin později svržen. To není výsměch diplomatce Filipi. Je to jen konstatování faktu, jak jsou prognózy ošidné.

Rozhodně je více toho, co nevíme, než toho, co už víme.

Svoboda pro ty, co chtějí hidžáb

Víme, že Asad padl. Že padl mocenský klan, který Sýrii vládl přes půl století. Který udržoval odstup od mainstreamu arabského sunnitského světa i od Turecka. Tedy od zemí, které více či méně otevřeně fandily Muslimskému bratrstvu. Který se naopak přátelil s Ruskem, Íránem a se světem „ohnivého kruhu“ – Íránem, Hizballáhem, Hamásem, Húsii v Jemenu či šíitskými milicemi v Iráku.

Jak bude tento svět vypadat po pádu Asada? To nevíme. Můžeme jen spekulovat, že se možná zkomplikují zbrojní cesty z Íránu do Libanonu (k Hizballáhu) či do Gazy (k Hamásu).

Především ale nevíme, komu připsat hlavní podíl na tak rychlém vzepětí rebelů proti Asadovi. Samotný pád Asada míří zcela jasně proti zájmům i politice Ruska, Íránu či Iráku, ale ne proti zájmu Západu. Jenže svržení Asada islamisty, někdejší filiálkou al-Káidy, by přece mělo jít i proti zájmu Západu. Či snad ne? Jako „sprostý podezřelý“ tak zůstává Erdoganovo Turecko, stát fandící sunnitským islamistům (Muslimskému bratrstvu).

Nebo to může být ještě jinak, méně konspirativně? I Eva Filipi zvažuje jako reálnou možnost, že islamisté vládní či vojenské struktury v Sýrii infiltrovali. Že v zemi, která jde už dlouhá léta ekonomicky i životní úrovní od deseti k pěti, bylo snadné – v rámci regionu tradiční a logické – lidi z vládních či vojenských kruhů prostě uplatit.

Ale opět. Přesně to nevíme, a kdo říká, že v tom má jasno, tak spíše kecá. I ten, kdo – zejména v Evropě – slavil už v neděli konec diktátora. Jistě, kdo by si nepřál konec diktátora, konec mocenského klanu, který Sýrii vládl přes půl století. Ale tuší někdo, co přijde? Ptá se někdo, jak vypadá Libye třináct let po konci diktátora Kaddáfího? Není to náhodou rozpadlý stát, kde frakce rebelů bojují mezi sebou a kde mají ráj pašeráci lidí?

Tím není řečeno, že to tak v Sýrii dopadne. Je tím řečeno jen tolik, že je užitečné si spíše klást otázky, než již předem slavit odpovědi podle vlastního přání.

Na ukázku těch, co již v neděli po ránu začali slavit. Komentář pro web Der Spiegel napsala z Blízkého východu dopisovatelka Dunja Ramadan. Svůj text začala slovy: „Syřanky a Syřané píší dějiny“, pak vítá svobodnou Sýrii a podobně. A hned vedle fotka ukazuje slavící Syřanku – v hidžábu. Je to přesně podle progresivistického mustru. Snoubí se tu novořeč (“Syřanky a Syřané“) s obdivem k islámu a jeho tradicím. Ale našinec si může položit otázku: nepřichází svoboda jen pro ty, kteří se svobodně rozhodnou pro hidžáb?

Západu už je to ukradené

Jasněji se ovšem rýsují některé věci mimo samotnou Sýrii. Už párkrát jsme napsali, že končí doba, kdy hlavní slovo při uspořádání Blízkého východu měl Západ. Zřejmě poprvé jsme to psali v dubnu 2018, kdy se v Ankaře sešel summit lídrů Turecka, Ruska a Íránu právě k Sýrii. Prostě že končí doba, která začala před sto lety. Doba slavných cestovatelů-špionů Lawrence z Arábie či Aloise Musila. Doba, kdy lord Allenby dobyl na Turcích Jeruzalém. Doba, kdy Společnost národů udílela mandátní území – Francii dnešní Libanon a Sýrii, Británii dnešní Irák, Jordánsko a Izrael. Doba, která vyvrcholila americkou invazí do Iráku na jaře 2003 a bombardováním Libye v roce 2011.

Válka v Sýrii přinesla zlom. Zatímco Západ, především Obamova Amerika, se soustředil na morální kauzy typu bojových plynů, dění na bojišti ovlivnily Rusko, Írán a Turecko. Rusko se v září 2015 dokázalo prosadit natolik, že vyslalo své vojáky, udrželo Sýrii jako suverénní stát a Asada jako jeho prezidenta. Proto jsme k tomu napsali: „Je to poprvé po stu letech, kdy se uspořádání pro Blízký východ dohadovalo bez účasti Západu – mezi Ruskem, Tureckem a Íránem.“

Nedělní pád Asada to jenom potvrzuje. Ať se teď v Sýrii stane cokoliv, Západ už to řešit nebude. Nejen proto, že tak to v Paříži řekl Donald Trump. Ale spíše proto, že Trump – ač to mnozí neradi slyší – v této politice navázal na Baracka Obamu.

Že by Rusku nevadila špatná reklama?

Samo Rusko si v Sýrii získalo prestiž. Uhájilo její suverenitu bez velkých nákladů i vlastních ztrát. Ale pádem Asada tu prestiž do velké míry opět ztrácí. Jak nyní vidíme, mezi Tureckem, Ruskem a Íránem se neprosadil společný zájem, který by vedl k Asadově záchraně.

Rusko se mohlo tři roky bavit tím, že v srpnu 2021 museli Američané potupně utéci z Kábulu. Nebude teď samo utíkat ze Sýrie? To teprve uvidíme. Pro Rusko by to bylo potupnější než stažení z Afghánistánu za Gorbačova v roce 1989.

Sovětská (brežněvovská) invaze do Afghánistánu trvala skoro deset let (prosinec 1979 – únor 1989). Tedy skoro stejně dlouho jako ruská vojenská mise v Sýrii (od září 2015). Jenže když odcházeli z Afghánistánu, mělo to jistou velkorysost a důstojnost. Odcházeli ze země, která byla alespoň na oko pod kontrolou. Ze Sýrie by odcházeli po potupné porážce svého klienta. Jako Američané z Kábulu. To není skvělá reklama, že.