Seifert ve volném rytmu. Reálný socialismus s příliš svobodným básníkem nemohl nemít problém

Kniha navenek sice primárně nonfikční, ale místy taky hodně fikční, hraná, oživovaná stylizací, rozdanými rolemi. Ten film napsal a režíroval Pavel Štingl a jmenuje se poněkud zaumně: Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí; premiéru měl minulou neděli na letošním třicátém ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.
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Verš je vlivná věc
Seifert? Jak ho vlastně známe? Jaký byl jeho osobní rytmus, jakým bezčasím procházel těch dlouhých pětaosmdesát let svého života (1901 až 1986)? V kánonu má místo jako básník, novinář, autor jedinečného memoáru Všecky krásy světa, v němž pochytal a zapsal všecky ty jedinečné elány zdejší kultury dvacátých a třicátých let – stejně jako jejich slábnoucí, tragické dozvuky za druhé války a v dekádách po osmačtyřicátém roce.
Vždycky tak činil s dvojí chutí: napsat lačně a slastně své vlastní dějiny, své privátní básnické „uskutečňování“, ovšem vždycky za přítomnosti obecnějších kulturně-společensko-politických tahů a pohybů, které se mu do jeho osobního příběhu neodbytně vpisovaly. A naopak. Seifert československé dějiny v minulém století žil i spolutvořil.
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Taky z toho důvodu dostal v roce 1984 Nobelovu cenu za literaturu. Jako první a dosud poslední česk(oslovensk)ý spisovatel. Jistě v tom bylo nějaké obecnější gesto než jen zhodnocení a uznání autorovy literární tvorby; takový profil má ale Nobelovka dodnes. Tehdy se čtyřiaosmdesátý rok rýmoval s Orwellem – a Seifert byl z těch velkých jmen prvorepublikové avantgardy poslední, kdo zůstal naživu. Poslední, kdo demonstroval, že slovem se dají dělat činy, že verš je vlivná věc. Prý mu ten dlouhý život kdysi vyčetla z ruky kartářka, dozvídáme se mimochodem ze Štinglova filmu.
Ten film navenek působí, hlavně v prvních desítkách minut, skoro jako němá groteska: chaoticky, nahodile, zběsile. A taky trochu černobíle a němě. Střídají se tu časy, místa, postavy; střídají se tu party dokumentární s party stylizovaně dokumentárními, čili hravě komentovanými, rozehrávanými anebo rovnou hranými.
Film má tři průvodce: Davida Vávru, Jana Slováka a Víta Malotu. Těžko říct, proč zrovna tyhle tři, jaký mají k Seifertovi vztah. Nicméně tihle tři se po celý čas filmu cpou do oka kamery možná až příliš neodbytně, halasně a vervně, trochu na úkor básníka: jeden přehrává všecko do zábavy, komiky, druhý se pořád diví a ptá – a ten třetí se ochotně prezentuje jako kontextuální zasvětitel a interpret Seifertova života i díla (ovšem s kapsami plnými přibližností, omylů a hloupostí: třeba ohledně anarchismu, Osvobozeného divadla nebo Nezvala v éře stalinismu).
Jenže ta úvodní zbrklost k básníkovým počátkům vlastně pasuje; jak po stránce estetické (k uvolněným strukturám i otevřeným emocím poetismu), tak po stránce ideové (k Seifertovu anarchismu, proletářství, komunismu). Na sklonku dvacátých let se ovšem rytmus i tempo filmu trochu mění, a nejen proto, že se básník v „manifestu sedmi“ ohrazuje proti buranské stalinizaci zdejší komunistické strany. Za druhé války a hlavně po válce pak film jako by svou dynamikou kopíroval básníkovo stárnutí, jeho životní zpomalování, usazování, dané jistě i regresivní, dostředivou povahou stalinistického a poststalinistického režimu, který byl na scéně.
Zatímco první republika byla jeden velký, pestrý tanec, po osmačtyřicátém čím dál jasněji vystupují z filmu zlomové roky, konkrétní čas (spíš než bezčasí): 1956 (a Seifertovo angažmá na druhém spisovatelském sjezdu, kde ostře prohlásil, že „smlčí-li pravdu spisovatel, lže“), 1958 (Nezvalova smrt), 1968 (zrušení cenzury v Československu a následný brutální trest za neposlušnost ze strany dozorujícího SSSR), 1977 (podpis Charty 77), 1984 (Nobelova cena) a 1986 (smrt desátého ledna a pohřeb rozvinutý jako tichá protirežimní demonstrace).
Jeho oči
Seifert se – jak hrdě říká ve svých Hvězdách nad Rajskou zahradou – narodil na Žižkově. Jenže když měl na konci života nutkání vrátit se na místo, nebylo to možné, protože starý Žižkov z drtivé části zničila asanace. Další jistotu pak básníkovi vzal režim po osmačtyřicátém, a zřejmě i totalitní varianty, co předcházely, po 1939 (protektorát), a možná i 1929 (zburanizovaná komunistická strana).
Nejistotu v místě a čase Seifertovi nahrazovala zaprvé láska; té byl věrný po celý život, jak říká ve filmu. Ovšem spíš lásce univerzální, všeobjímající, než lásce zacílené na jeho manželku Marii, matku jejich dvou dětí, která se v dokumentu nechává slyšet, že Nobelovu cenu by měla dostat ona – za to, že měla se Seifertem takovou trpělivost, že ty jeho živelně proudící citovosti a milostnosti zvládala.
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Věříte ještě filmovému záběru, nebo AI zničila tuto jistotu? Začíná dokumentární Ji.hlava
Druhou náhražkou, respektive ventilem pro všechny přetlaky byla básníkovi samozřejmě poezie. V jádře vždycky romantická, navenek pak různá, někdy uhrančivá, jindy sentimentální, plačtivá, kýčovitá. Pokud by ta Nobelovka byla opravdu jenom za literaturu, za její umělecko-estetické kvality, pak by se před Seiferta ve dvacátém století obratem řadili jiní: Nezval, Biebl, Halas, Holan. Navíc film moc nereflektuje, že Seifert poněkud problematicky publikoval taky v protektorátních novinách – a od komunistického režimu převzal jednak Státní cenu Klementa Gottwalda (1955), jednak titul „národní umělec“ (1966).
Čím víc ale člověk o tom filmu přemýšlí, čím déle v něm doznívá, tím je zřejmější, že ta živelnost, pohyblivost k Jaroslavu Seifertovi patřily po celý život. Nejspíš rovnou esenciálně. Prozrazují to jeho oči. Oči v těle dvacetiletého kluka i pětaosmdesátiletého starce – oči mladé, živé, věčné. Proto bral režim 1948 až 1989 Seiferta jako problém, jako vnitřního nepřítele, proto z něj měl strach; protože básník měl charisma, vliv, vitalitu. Protože si nikdy a ničím nenechal zadupat své libido. Žil a zemřel sice zamlčovaný, zapíraný vnějškem, ale svobodný uvnitř. Proto je živý i po smrti. A to je víc než dost. Ať to zní jakkoli melodramaticky.