Firmy, připravte se na válečný scénář. A pomůže jim někdo?

Nejprve jsme se shodli, že už začneme dávat na obranu ne méně než 2 % HDP. Za to postavíme na nohy armády, pořídíme moderní techniku, zainvestujeme do vojenské infrastruktury. Česko se rozhýbalo tak akorát – bez polských excesů, jako je nákup tanků po kvantech ve čtyřech různých typech, ale i španělského dělání, že se nic neděje.

Druhým nutným krokem je sehnat do modernizovaných armád dost lidí. Některým velkým zemím stačí průběžně obměňovaný profesionální sbor se solidně udržovanou zálohou, jinde stavějí i miliční, dobrovolnické, paramilitární síly. Ti nejostražitější se nikdy nevzdali povinné základní vojenské služby. Tady Česko zaostává hrozivě. Profesionální armáda je malá a stará. Povinná záloha z minulosti dožívá, nová vzniká v minimálních počtech; sice roste aktivní záloha, ale pomalu a proti srovnatelným spojencům je maličká. Armádu na válečných počtech postaví Finové za 3 týdny, Češi za 3 roky.

A teď je třeba připravit i ekonomiku. Státní hmotné rezervy jsou u nás spravovány dobře, ale kromě ropy jsou malé. Takže jsou to firmy, kdo má do své tržní logiky vnést imperativ netržní, jaký zatím vyžadujeme jen u subjektů kritické infrastruktury: zabezpečit, aby klíčový výrobek či služba byla dodána stůj co stůj. To nebude legrace.

První příklad: Czechoslovak Group dokončila převzetí muničního výrobce v USA. Nedávno koupila v Německu od jiné americké firmy i závod na nitrocelulózu – vyrábět hodlá i tzv. energetickou, nutnou pro výrobu střelných prachů. Tím výrazně rozšířila svůj dodavatelský řetězec pro výrobu munice na Slovensku, ve Španělsku, ČR a jinde. Původní majitel už nevěřil, že v Evropě bude možné kontroverzní chemickou produkci udržet, natož rozšířit.

Příklad druhý: Čína zruší daňové zvýhodnění pro vývoz polotovarů obsahujících měď. Zachová ho ale pro hotové desky plošných spojů. Evropským výrobcům elektroniky to zdraží nákup materiálu a poškodí je to v boji proti čínským firmám.

Tak v praxi vypadá posilování výrobních a dodavatelských řetězců – nebo spíš jejich ohrožení a zranitelnost. A to ani nemusí dojít na válečné scénáře.