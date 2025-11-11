BBC pod palbou. Pochybení stanice se stalo záminkou k frontálnímu útoku na ni

Autor:
Úhel pohledu   18:00
Zpravodajská stanice BBC je pod palbou. Americký prezident ji vyzval, aby do pátku stáhla „nepravdivé, hanlivé, zavádějící a pobuřující výroky“, které zpravodajská stanice uvedla na jeho adresu. Stejně tak požaduje Donald Trump omluvu a přiměřené odškodnění za způsobenou škodu. V opačném případě zažaluje americký prezident BBC o miliardu dolarů. Co se v BBC děje? O co se hraje?
Sídlo britské vysílací společnosti BBC v Londýně.

Sídlo britské vysílací společnosti BBC v Londýně. | foto: Reuters

Šéf britské BBC Tim Davie (28. dubna 2022)
Americký prezident Donald Trump. (31. říjen 2025)
Šéf britské BBC Tim Davie na snímku z roku 2012
Americký prezident Donald Trump
14 fotografií

Nedlouho před americkými prezidentskými volbami odvysílala britská BBC pořad s názvem „Trump: Druhá šance?“. Autoři se v něm vrátili k útoku na Kapitol, který následoval poté, co Trump neobhájil svůj prezidentský úřad. Pořad pro BBC vyrobila nezávislá produkční společnost a její tvůrci spojili dva projevy Donalda Trumpa z 6. ledna 2021. A to tak, že to vypadá, jakoby k útoku na sídlo amerického Kongresu přímo vybízel.

Minulý týden oživil kauzu deník The Telegraph, poukázal na výsledky vnitřního auditu BBC, který na toto pochybení upozorňoval. Tlak na vedení BBC stoupal. Ke kritice se přidal Bílý dům i samotný Trump. Jeho tisková mluvčí, Karoline Leavittová, označila pořad za „záměrně nečestný, selektivně sestříhaný“, později ještě přitvrdila a celou BBC označila za „stoprocentními fake news“ a „levicovou propagandistickou mašinérii“, kterou jsou britští daňoví poplatníci nuceni platit.

Do BBC se pustil i samotný Trump, jmenovitě do generálního ředitele a šéfky zpravodajství. Ty nazval „zkorumpovanými a nečestnými“. Generální ředitel stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová nakonec rezignovali. Předseda správní rady BBC Samir Shah se omluvil za způsob, jakým byl Trumpův projev sestříhán. Podle něj ale nešlo o institucionální selhání, nýbrž o chybu v úsudku.

BBC patří Britům, ne Trumpovi

Situace kolem BBC rozvířila v Británii politickou scénu. Není snad politik, který by se ke kauze nevyjádřil. Zejména kritici současného modelu řízení a financování veřejnoprávního média se do BBC silně obuli. Nigel Farage, kterému si měl v pátek telefonicky postěžovat prezident Trump, mluví o institucionálním selhání. Tradičně kritičtí jsou vůči BBC i konzervativci.

Zažalujeme vás o miliardu dolarů, hrozí BBC Trumpovi právníci

Zdrženlivé stanovisko naopak zaujala labouristická vláda. Podle Downing Street není BBC ani zkorumpovaná, ani institucionálně zaujatá. Naopak, ve věku dezinformací hraje zásadní roli a silné a nestranné zpravodajství je podle mluvčího vlády nezastupitelné. Managementu BBC vláda vytkla, že na jednotlivé selhání reagoval pomalu a nedůsledně.

Nejsilněji za mediální dům bojuje šéf Liberálních demokratů Ed Davey. Situaci označil za útok na BBC a vyzval premiéra Starmera a lídry dalších politických stran, aby se za společnost postavili a útoky Donalda Trumpa odsoudili. „BBC patří Britům a nikoliv Trumpovi. Společně ji musíme bránit,“ napsal Davey v otevřeném dopise.

Rozhořela se debata o tom, jestli BBC zůstává i po této kauze důvěryhodným strážcem objektivity a demokracie. Komentátor Timesů soudí, že sama BBC se sama stala šiřitelem dezinformací. Zpráva poradce Michaela Prescotta, která bouři nastartovala, nezmiňuje jen sestříhaný Trumpův projev. Píše i o tom, že BBC dlouhodobě zaujímá názorová stanoviska k důležitým tématům, jako je klimatická změna, práva transgenderových osob nebo válka v Gaze. Jiní zase mluví o převratu uvnitř BBC, který má společnost destabilizovat a možná i zničit.

Trumpovy komicky velikášské požadavky

BBC je obří organizace, která denně vyprodukuje nesmírné množství mediálního obsahu. Od hudebních pořadů přes dramatickou tvorbu po zpravodajství. Každý dělá chyby a to, že se stala chyba, to se nikdo ani nepokouší skrývat. Hloupě nebo účelově sestříhané video je neprofesionální a neomluvitelné. O tom není nejmenšího sporu. Mají média informovat přesně a nezaujatě? Ano. Mají informovat objektivně a nestranně? Ano. Nemají lhát a překrucovat? Ano, ano. Tato pravidla jsou a mají být v DNA každého solidního mediálního domu. Má ale i právo chybovat? Ano. Jako každý. Bývalo zvykem, že chybu napravila omluva. V masívním útoku prezidenta Trumpa i části britské politické scény jde ale o něco jiného.

Z jednotlivé chyby se hned vyvozuje, že se jedná o systémové selhání. O důkaz obecné neobjektivity a ideologické předpojatosti. Okamžitě se debatuje o samotném smyslu celé instituce. Účelově sestříhaný projev se stal dobrou záminkou k frontálnímu útoku. Požadavky, které vznesl vůči BBC Donald Trump, jsou až komicky velikášské a dobře zapadají do jeho dlouhodobého narativu o „fake news“. Tímto termínem označuje Trump každou kritiku své politiky i osoby.

Šéf BBC rezignoval po kritice, že stanice upravila Trumpův projev před útokem na Kapitol

Spor s BBC je tak jen poslední položkou v dlouhé řadě žalob namířených proti mediálním domům. Za všechny jmenujme The Wall Street Journal nebo New York Times. Tento list například žaluje Trump o náhradu ve výši patnácti miliard dolarů za údajné znevážení jeho pověsti podnikatele. Co je to jiného než pokus zastrašit kritickou a nezávislou žurnalistiku?

Útok na BBC zapadá i do širšího rámce. Americká administrativa a lidé jí blízcí, vyjadřují opakovaně silnou kritiku vůči Spojenému království a především jeho labouristické vládě. Elon Musk je hrdinou britské pravicové scény. Otevřeně podporuje stranu Reform UK i extremisty, jako je Stephen Christopher Yaxley-Lennon, řečený Tommy Robinson.

Není to ani týden, co britská Sky News zveřejnila výsledky dlouhodobého monitoringu jeho sociální sítě X, ze které vyplynulo, že její algoritmus jednoznačně šíří pravicové narativy. Ještě když byl poradcem Donalda Trumpa, psal Musk o „nevyhnutelnosti občanské války v Británii“ a sliboval finanční injekci pravicovým populistům Nigela Farage. Viceprezident J. D. Vance šířil opakovaně nepravdy o Spojeném království. Například o tom, že v blízkosti porodnic se lidé nesmí za „oběti interrupcí“ modlit ani ve svém vlastním bytě i o tom, že Británie už je „muslimskou zemí“.

Maják, který by neměl zhasnout

Jistě, účelově sestříhané video je neprofesionální a neomluvitelné. O tom není nejmenšího sporu. Mají média informovat přesně a nezaujatě, objektivně a nestranně a nesmí lhát a překrucovat. Tato pravidla jsou a mají být v DNA každého solidního mediálního domu. A pokud selže, má se omluvit. Mají být posíleny jeho kontrolní mechanismy, mají padat hlavy, ale nemá být rozprášen.

BBC držela vždy ty nejvyšší standardy žurnalistiky. Byla majákem k ve světě informací i dezinformací. Pokud zhasne, bude to další vítězství těch, kdo se snaží vše relativizovat a zpochybnit. Těch, kdo tvrdí, že pravda neexistuje. Že jsou jen zájmy jednotlivých hráčů. Jak symbolické, že s kopancem do BBC přispěchal i Kreml. Za nedostatek objektivity ji zkritizovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová a hned si postěžovala, že lživě informovala BBC i o ruském masakru civilistů v Buče, na začátku invaze v roce 2022.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Úhel pohledu

BBC pod palbou. Pochybení stanice se stalo záminkou k frontálnímu útoku na ni

Sídlo britské vysílací společnosti BBC v Londýně.

Zemřela herečka Sally Kirklandová. Upoutala rolí české emigrantky po boku Pořízkové

Herečka Sally Kirklandová.

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Názor

Dosluhující rektorka vs. arcibiskup Graubner: zásadní spor o směřování Katolické teologické fakulty

Rektorka univerzity Milena Králíčková na zasedání Akademického senátu...

Turecká prokuratura žádá pro Erdoganova soka Imamoglua až 2430 let vězení

Istanbulský primátor Ekrem Imamoglu (16. března 2025)

Havlíček viní vládu z podvodu s rozpočtem. Předložte ho, vyzvali Pavel i STAN

Zástupci stran ANO, SPD a Motoristů pokračují v koaličním jednání o státním...

Regulace kratomu začíná. Prodávat se bude jen v pár kamenných obchodech

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Být prezidentem se jeví jako dream job, ale má to svá úskalí, řekl Pavel studentům

Prezidentský pár na návštěvě národní přírodní rezervace Soos u Františkových...

V Číně se zřítil tři čtvrtě kilometru dlouhý most. Teprve nedávno ho otevřeli

V Číně se zřítila část nedávno otevřeného mostu

V Gruzii se zřítil turecký armádní letoun. Tragické poslední okamžiky natočili

Záběry havárie tureckého armádního letounu C-130 (11. listopadu 2025)

Glosa

Ke hvězdám možná doletíme. Co by tam ale sonda velikosti známky měla zjišťovat?

Yuri Milner (vzadu vlevo) na tiskové konferenci u příležitosti oznámení...

Strany podpořily Pavla, aby Babiš řekl před jmenováním, jak vyřeší střet zájmů

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.