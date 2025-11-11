BBC pod palbou. Pochybení stanice se stalo záminkou k frontálnímu útoku na ni

Nedlouho před americkými prezidentskými volbami odvysílala britská BBC pořad s názvem „Trump: Druhá šance?“. Autoři se v něm vrátili k útoku na Kapitol, který následoval poté, co Trump neobhájil svůj prezidentský úřad. Pořad pro BBC vyrobila nezávislá produkční společnost a její tvůrci spojili dva projevy Donalda Trumpa z 6. ledna 2021. A to tak, že to vypadá, jakoby k útoku na sídlo amerického Kongresu přímo vybízel.
Minulý týden oživil kauzu deník The Telegraph, poukázal na výsledky vnitřního auditu BBC, který na toto pochybení upozorňoval. Tlak na vedení BBC stoupal. Ke kritice se přidal Bílý dům i samotný Trump. Jeho tisková mluvčí, Karoline Leavittová, označila pořad za „záměrně nečestný, selektivně sestříhaný“, později ještě přitvrdila a celou BBC označila za „stoprocentními fake news“ a „levicovou propagandistickou mašinérii“, kterou jsou britští daňoví poplatníci nuceni platit.
Do BBC se pustil i samotný Trump, jmenovitě do generálního ředitele a šéfky zpravodajství. Ty nazval „zkorumpovanými a nečestnými“. Generální ředitel stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová nakonec rezignovali. Předseda správní rady BBC Samir Shah se omluvil za způsob, jakým byl Trumpův projev sestříhán. Podle něj ale nešlo o institucionální selhání, nýbrž o chybu v úsudku.
BBC patří Britům, ne Trumpovi
Situace kolem BBC rozvířila v Británii politickou scénu. Není snad politik, který by se ke kauze nevyjádřil. Zejména kritici současného modelu řízení a financování veřejnoprávního média se do BBC silně obuli. Nigel Farage, kterému si měl v pátek telefonicky postěžovat prezident Trump, mluví o institucionálním selhání. Tradičně kritičtí jsou vůči BBC i konzervativci.
Zažalujeme vás o miliardu dolarů, hrozí BBC Trumpovi právníci
Zdrženlivé stanovisko naopak zaujala labouristická vláda. Podle Downing Street není BBC ani zkorumpovaná, ani institucionálně zaujatá. Naopak, ve věku dezinformací hraje zásadní roli a silné a nestranné zpravodajství je podle mluvčího vlády nezastupitelné. Managementu BBC vláda vytkla, že na jednotlivé selhání reagoval pomalu a nedůsledně.
Nejsilněji za mediální dům bojuje šéf Liberálních demokratů Ed Davey. Situaci označil za útok na BBC a vyzval premiéra Starmera a lídry dalších politických stran, aby se za společnost postavili a útoky Donalda Trumpa odsoudili. „BBC patří Britům a nikoliv Trumpovi. Společně ji musíme bránit,“ napsal Davey v otevřeném dopise.
Rozhořela se debata o tom, jestli BBC zůstává i po této kauze důvěryhodným strážcem objektivity a demokracie. Komentátor Timesů soudí, že sama BBC se sama stala šiřitelem dezinformací. Zpráva poradce Michaela Prescotta, která bouři nastartovala, nezmiňuje jen sestříhaný Trumpův projev. Píše i o tom, že BBC dlouhodobě zaujímá názorová stanoviska k důležitým tématům, jako je klimatická změna, práva transgenderových osob nebo válka v Gaze. Jiní zase mluví o převratu uvnitř BBC, který má společnost destabilizovat a možná i zničit.
Trumpovy komicky velikášské požadavky
BBC je obří organizace, která denně vyprodukuje nesmírné množství mediálního obsahu. Od hudebních pořadů přes dramatickou tvorbu po zpravodajství. Každý dělá chyby a to, že se stala chyba, to se nikdo ani nepokouší skrývat. Hloupě nebo účelově sestříhané video je neprofesionální a neomluvitelné. O tom není nejmenšího sporu. Mají média informovat přesně a nezaujatě? Ano. Mají informovat objektivně a nestranně? Ano. Nemají lhát a překrucovat? Ano, ano. Tato pravidla jsou a mají být v DNA každého solidního mediálního domu. Má ale i právo chybovat? Ano. Jako každý. Bývalo zvykem, že chybu napravila omluva. V masívním útoku prezidenta Trumpa i části britské politické scény jde ale o něco jiného.
Z jednotlivé chyby se hned vyvozuje, že se jedná o systémové selhání. O důkaz obecné neobjektivity a ideologické předpojatosti. Okamžitě se debatuje o samotném smyslu celé instituce. Účelově sestříhaný projev se stal dobrou záminkou k frontálnímu útoku. Požadavky, které vznesl vůči BBC Donald Trump, jsou až komicky velikášské a dobře zapadají do jeho dlouhodobého narativu o „fake news“. Tímto termínem označuje Trump každou kritiku své politiky i osoby.
Šéf BBC rezignoval po kritice, že stanice upravila Trumpův projev před útokem na Kapitol
Spor s BBC je tak jen poslední položkou v dlouhé řadě žalob namířených proti mediálním domům. Za všechny jmenujme The Wall Street Journal nebo New York Times. Tento list například žaluje Trump o náhradu ve výši patnácti miliard dolarů za údajné znevážení jeho pověsti podnikatele. Co je to jiného než pokus zastrašit kritickou a nezávislou žurnalistiku?
Útok na BBC zapadá i do širšího rámce. Americká administrativa a lidé jí blízcí, vyjadřují opakovaně silnou kritiku vůči Spojenému království a především jeho labouristické vládě. Elon Musk je hrdinou britské pravicové scény. Otevřeně podporuje stranu Reform UK i extremisty, jako je Stephen Christopher Yaxley-Lennon, řečený Tommy Robinson.
Není to ani týden, co britská Sky News zveřejnila výsledky dlouhodobého monitoringu jeho sociální sítě X, ze které vyplynulo, že její algoritmus jednoznačně šíří pravicové narativy. Ještě když byl poradcem Donalda Trumpa, psal Musk o „nevyhnutelnosti občanské války v Británii“ a sliboval finanční injekci pravicovým populistům Nigela Farage. Viceprezident J. D. Vance šířil opakovaně nepravdy o Spojeném království. Například o tom, že v blízkosti porodnic se lidé nesmí za „oběti interrupcí“ modlit ani ve svém vlastním bytě i o tom, že Británie už je „muslimskou zemí“.
Maják, který by neměl zhasnout
Jistě, účelově sestříhané video je neprofesionální a neomluvitelné. O tom není nejmenšího sporu. Mají média informovat přesně a nezaujatě, objektivně a nestranně a nesmí lhát a překrucovat. Tato pravidla jsou a mají být v DNA každého solidního mediálního domu. A pokud selže, má se omluvit. Mají být posíleny jeho kontrolní mechanismy, mají padat hlavy, ale nemá být rozprášen.
BBC držela vždy ty nejvyšší standardy žurnalistiky. Byla majákem k ve světě informací i dezinformací. Pokud zhasne, bude to další vítězství těch, kdo se snaží vše relativizovat a zpochybnit. Těch, kdo tvrdí, že pravda neexistuje. Že jsou jen zájmy jednotlivých hráčů. Jak symbolické, že s kopancem do BBC přispěchal i Kreml. Za nedostatek objektivity ji zkritizovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová a hned si postěžovala, že lživě informovala BBC i o ruském masakru civilistů v Buče, na začátku invaze v roce 2022.